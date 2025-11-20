Сутки на Черниговщине: 61 обстрел, атаки FPV-дронов и повреждения гражданских объектов. ФОТО

В течение суток зафиксировано 61 обстрел из суммарно 120 приходов. Российские войска применяли FPV-дроны и ударные беспилотники, а также минометы и артиллерию. Повреждения понесли как гражданская инфраструктура, так и транспортные средства мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

Ситуация в Новгород-Северском районе

В течение суток противник нанес удары по объектам Новгород-Северского района. Так, БПЛА "Ланцет" попал в транспортные мощности одного из предприятий добывающей промышленности. В Семеновке удар "Молнией" пришелся на административное здание. В результате атаки FPV-дрона загорелся легковой автомобиль и было повреждено жилье гражданских.

Корюковский район: удары по населенным пунктам

В Корюковском районе под обстрел попали несколько сел. В одном из них FPV-дроны повредили жилой дом, автомобиль и мотоцикл. В других селах целями стали легковые автомобили. Все поврежденные объекты были гражданскими.

Черниговский район: удар по энергообъекту

В Черниговском районе вражеский беспилотник попал в энергетический объект, что привело к частичным повреждениям.

