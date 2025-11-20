Доба на Чернігівщині: 61 обстріл, атаки FPV-дронів і пошкодження цивільних об’єктів. ФОТО

Протягом доби зафіксовано 61 обстріл з сумарно 120 приходів. Російські війська застосовували FPV-дрони та ударні безпілотники, а також міномети й артилерію. Пошкодження зазнали як цивільна інфраструктура, так і транспортні засоби мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

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Ситуація в Новгород-Сіверському районі

Протягом доби противник вдарив по об’єктах Новгород-Сіверського району. Так, БпЛА "Ланцет" влучив у транспортні потужності одного з підприємств видобувної промисловості. У Семенівці удар "Молнією" припав на адміністративну будівлю. Внаслідок атаки FPV-дрона загорівся легковий автомобіль та було пошкоджене житло цивільних.

Корюківський район: удари по населених пунктах

У Корюківському районі під обстріл потрапили декілька сіл. В одному з них FPV-дрони пошкодили житловий будинок, автівку та мотоцикл. В інших селах цільовими стали легкові автомобілі. Всі пошкоджені об’єкти були цивільними.

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Чернігівський район: удар по енергооб’єкту

У Чернігівському районі ворожий безпілотник влучив в енергетичний об’єкт, що призвело до часткових пошкоджень.

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