Доба на Чернігівщині: 61 обстріл, атаки FPV-дронів і пошкодження цивільних об’єктів. ФОТО
Протягом доби зафіксовано 61 обстріл з сумарно 120 приходів. Російські війська застосовували FPV-дрони та ударні безпілотники, а також міномети й артилерію. Пошкодження зазнали як цивільна інфраструктура, так і транспортні засоби мирних жителів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.
Ситуація в Новгород-Сіверському районі
Протягом доби противник вдарив по об’єктах Новгород-Сіверського району. Так, БпЛА "Ланцет" влучив у транспортні потужності одного з підприємств видобувної промисловості. У Семенівці удар "Молнією" припав на адміністративну будівлю. Внаслідок атаки FPV-дрона загорівся легковий автомобіль та було пошкоджене житло цивільних.
Корюківський район: удари по населених пунктах
У Корюківському районі під обстріл потрапили декілька сіл. В одному з них FPV-дрони пошкодили житловий будинок, автівку та мотоцикл. В інших селах цільовими стали легкові автомобілі. Всі пошкоджені об’єкти були цивільними.
Чернігівський район: удар по енергооб’єкту
У Чернігівському районі ворожий безпілотник влучив в енергетичний об’єкт, що призвело до часткових пошкоджень.
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