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Новини Удари по енергетиці
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Росія атакувала енергетичні об’єкти у чотирьох областях: застосовують відключення по всій країні, - Міненерго

енергетика

У ніч на 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

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Під удар потрапили об’єкти у Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Наразі на місцях працюють ремонтні бригади, тривають відновлювальні роботи.

У Міненерго наголосили, що 20 листопада графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу діють протягом усієї доби в усіх регіонах країни.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - заявили у відомстві.

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Що передувало?

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енергетика (3829) Міненерго (1693) відключення світла (1685)
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найстійкіші і найнезламніші зелені потвори, ми цю брехню чуємо від вас вже четвертий рік
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20.11.2025 11:00 Відповісти
А де реляції шо все збито ?
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20.11.2025 11:24 Відповісти
 
 