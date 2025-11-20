Росія атакувала енергетичні об’єкти у чотирьох областях: застосовують відключення по всій країні, - Міненерго

У ніч на 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

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Під удар потрапили об’єкти у Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Наразі на місцях працюють ремонтні бригади, тривають відновлювальні роботи.

У Міненерго наголосили, що 20 листопада графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу діють протягом усієї доби в усіх регіонах країни.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - заявили у відомстві.

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Що передувало?

У Чернігівському районі ворожий безпілотник влучив в енергетичний об’єкт, що призвело до часткових пошкоджень.

Вранці ворог поцілив по Лозівському району на Харківщині. Через влучання БпЛА пошкоджено електромережі.

Сили РФ завдали ударів БпЛА, КАБами та артилерією по Дніпру, Павлограду, Синельниківщині та Нікопольщині

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