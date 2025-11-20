Росія атакувала енергетичні об’єкти у чотирьох областях: застосовують відключення по всій країні, - Міненерго
У ніч на 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.
Під удар потрапили об’єкти у Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Наразі на місцях працюють ремонтні бригади, тривають відновлювальні роботи.
У Міненерго наголосили, що 20 листопада графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу діють протягом усієї доби в усіх регіонах країни.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - заявили у відомстві.
Що передувало?
- У Чернігівському районі ворожий безпілотник влучив в енергетичний об’єкт, що призвело до часткових пошкоджень.
- Вранці ворог поцілив по Лозівському району на Харківщині. Через влучання БпЛА пошкоджено електромережі.
- Сили РФ завдали ударів БпЛА, КАБами та артилерією по Дніпру, Павлограду, Синельниківщині та Нікопольщині
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