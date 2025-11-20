Доба на Харківщині: пошкоджені електромережі та інфраструктура. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Впродовж доби росіяни здійснювали атаки населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Лозівського районів. Проти мирного населення та цивільної інфраструктури військові РФ застосовували керовані авіабомби та безпілотні літальні апарати різних видів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ (попередньо);

11 БпЛА типу "Герань-2";

3 fpv-дрони;

10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури

В Ізюмському районі через удари ворога пошкоджені залізничні колії.

Ворожий FPV-дрон влучив на території Золочівської громади. Удар прийшовся по відкритій місцевості. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Вранці ворог поцілив по Лозівському району. Через влучання БпЛА пошкоджено електромережі.

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Наслідки ворожих ударів







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