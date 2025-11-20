Сутки на Харьковщине: повреждены электросети и инфраструктура. ФОТО

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. В течение суток россияне осуществляли атаки населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Лозовского районов. Против мирного населения и гражданской инфраструктуры военные РФ применяли управляемые авиабомбы и беспилотные летательные аппараты различных видов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

1 КАБ (предварительно);

11 БПЛА типа "Герань-2";

3 fpv-дрона;

10 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

В Изюмском районе в результате ударов врага повреждены железнодорожные пути.

Вражеский FPV-дрон попал на территории Золочевской громады. Удар пришелся по открытой местности. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Утром враг нанес удар по Лозовскому району. В результате попадания БПЛА повреждены электросети.

