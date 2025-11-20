Сутки на Харьковщине: повреждены электросети и инфраструктура. ФОТО
За прошедшие сутки вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. В течение суток россияне осуществляли атаки населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Лозовского районов. Против мирного населения и гражданской инфраструктуры военные РФ применяли управляемые авиабомбы и беспилотные летательные аппараты различных видов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 КАБ (предварительно);
- 11 БПЛА типа "Герань-2";
- 3 fpv-дрона;
- 10 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры
В Изюмском районе в результате ударов врага повреждены железнодорожные пути.
Вражеский FPV-дрон попал на территории Золочевской громады. Удар пришелся по открытой местности. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Утром враг нанес удар по Лозовскому району. В результате попадания БПЛА повреждены электросети.
Последствия вражеских ударов
