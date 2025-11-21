РФ вдарила по енергетичних об’єктах у кількох областях: є знеструмлення в Харківській та Дніпропетровській, - Міненерго
У ніч на п’ятницю Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох областях України.
Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок ударів на ранок зафіксовані знеструмлення споживачів у Харківській та Дніпропетровській областях. На пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.
Як і попереджалося напередодні, у п’ятницю по всій території України діють графіки погодинних вимкнень та обмеження потужності для бізнесу і промисловості - з 00:00 до 23:59. В "Укренерго" уточнили, що цього разу одночасно застосовуються від 2 до 4 черг замість раніше оголошених 2,5-4.
Через негоду знеструмленими залишаються також 17 населених пунктів у Миколаївській області.
"Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби", - повідомили у Міністерстві енергетики.
Що передувало?
Росіяни минулої доби КАБами та безпілотниками атакували Харків та 5 населених пунктів області. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.
Сили РФ завдали ударів БпЛА, КАБами та артилерією по Дніпру, Павлограду, Синельниківщині та Нікопольщині, поранено трьох чоловіків, пошкоджено будинки та господарські об’єкти.
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