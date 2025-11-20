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Новини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Вадефуль, Віткофф і Фідан обговорили війну в Україні: Атаки на енергетику мають негайно припинитися

Вадефуль, Віткофф і Фідан говорили про Україну

Сьогодні, 20 листопада, міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль провів телефонні розмови зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та турецьким колегою Хаканом Фіданом, під час якої вони обговорили ситуацію в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Вадефуль.

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Припинення війни

"Ми обговорили наші різноманітні поточні зусилля, спрямовані на припинення агресивної війни Росії проти України та нарешті покладення краю незмірним людським стражданням", - зазначив Вадефуль.

За його словами, співрозмовники також торкнулися "конкретних ідей, які зараз обговорюються".

Своєю чергою Фідан і Віткофф наголосили на важливості тісної координації з Німеччиною та європейськими партнерами.

Також читайте: Німеччина продовжить підтримку України, але наполягає на розслідуванні корупційного скандалу, - Вадефуль

Атаки на енергетику

"З наближенням зими першим кроком має бути негайне припинення атак на енергетичну інфраструктуру, щоб запобігти подальшим стражданням від низьких температур. Потім необхідно негайно розпочати переговори про тривале припинення вогню, - наголосив глава МЗС ФРН.

Також читайте: Віткофф випадково написав, що "мирний план" ЗМІ отримали від "К", ймовірно йдеться про Дмитрієва

Автор: 

енергетика (3829) Фідан Хакан (81) Віткофф Стів (315) Вадефуль Йоганн (122)
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Топ коментарі
+8
Атаки на москву мають початися! 🚀🚀🚀
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20.11.2025 19:37 Відповісти
+4
це скоти і педофіли. В них 0 моральних стоперів
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20.11.2025 19:55 Відповісти
+3
А те, що бʼють по мирних не важливо вам?…
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20.11.2025 19:38 Відповісти
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Атаки на москву мають початися! 🚀🚀🚀
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20.11.2025 19:37 Відповісти
Вітькофф, мабуть хоче прибуде в Україну і буди повертати до життя, усіх Українців, яких убили з 2014 року московіти з ******* ??
Зеленський з єрмаком, будуть йому, як асистенти??
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20.11.2025 20:46 Відповісти
А те, що бʼють по мирних не важливо вам?…
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20.11.2025 19:38 Відповісти
це скоти і педофіли. В них 0 моральних стоперів
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20.11.2025 19:55 Відповісти
Розпочали розмовляти між собою.... - нарешті!
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20.11.2025 19:38 Відповісти
"З наближенням зими першим кроком має бути негайне припинення атак на енергетичну інфраструктуру, НАШОГО КРАЩОГО ДРУГА КУЙЛА , щоб запобігти подальшим стражданням ЖИТЕЛІВ рашистської 3,14дерації від низьких температур. Джерело: https://censor.net/ua/n3586118
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20.11.2025 19:39 Відповісти
Президент Володимир Зеленський вирішив не звільняти Андіря Єрмака з посади глави Офісу Президента.
Джерело: https://censor.net/ua/n3586078
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20.11.2025 19:41 Відповісти
І ЩО?!це турки Україну ******** ?
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20.11.2025 19:42 Відповісти
Кстати, турки без проблем выдают в РФ агентов Буданова. Например некого Серебрякова, что подрвал машину с российским офицером. Виткофф просто гавно, немцы судят наших диверсантов за Северный поток. Короче, сборище уродов, типа зелькиного кагала.
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20.11.2025 19:43 Відповісти
Атаки - припиніться, раз-два!
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20.11.2025 19:46 Відповісти
Пишуть що зебіл погодився підписати мирний план
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20.11.2025 19:51 Відповісти
Мирни йплан=кінець його влади. так шо знову буде якесь шоу.
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20.11.2025 20:17 Відповісти
Цікаво що у німців недостатньо продавців нерухомості щоб призначити спеціальним посланником і не ганьбити міністра закордонних безуглими перемовинами не знати з ким.
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20.11.2025 19:52 Відповісти
А з москвою вони це обговорили ?
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20.11.2025 20:19 Відповісти
Решалы решили порешать. Ну...ну...
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20.11.2025 20:20 Відповісти
ой, а це кому ви сказали "ніззя"?
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20.11.2025 20:35 Відповісти
Нах старих пердунів...
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20.11.2025 21:28 Відповісти
Ну уже лучше. Турки с американцами не будут бомбить нашу инфраструктуру. Тоже результат. Хоть о чем-то договорились.
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20.11.2025 22:19 Відповісти
***** про це скажіть.
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20.11.2025 23:54 Відповісти
 
 