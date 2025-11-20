Вадефуль, Віткофф і Фідан обговорили війну в Україні: Атаки на енергетику мають негайно припинитися
Сьогодні, 20 листопада, міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль провів телефонні розмови зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та турецьким колегою Хаканом Фіданом, під час якої вони обговорили ситуацію в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Вадефуль.
Припинення війни
"Ми обговорили наші різноманітні поточні зусилля, спрямовані на припинення агресивної війни Росії проти України та нарешті покладення краю незмірним людським стражданням", - зазначив Вадефуль.
За його словами, співрозмовники також торкнулися "конкретних ідей, які зараз обговорюються".
Своєю чергою Фідан і Віткофф наголосили на важливості тісної координації з Німеччиною та європейськими партнерами.
Атаки на енергетику
"З наближенням зими першим кроком має бути негайне припинення атак на енергетичну інфраструктуру, щоб запобігти подальшим стражданням від низьких температур. Потім необхідно негайно розпочати переговори про тривале припинення вогню, - наголосив глава МЗС ФРН.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3586078