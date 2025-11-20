Вадефуль, Уиткофф и Фидан обсудили войну в Украине: Атаки на энергетику должны немедленно прекратиться
Сегодня, 20 ноября, министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль провел телефонные переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которых они обсудили ситуацию в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Вадефуль.
Прекращение войны
"Мы обсудили наши различные текущие усилия, направленные на прекращение агрессивной войны России против Украины и, наконец, положить конец неизмеримым человеческим страданиям", - отметил Вадефуль.
По его словам, собеседники также коснулись "конкретных идей, которые сейчас обсуждаются".
В свою очередь Фидан и Уиткофф подчеркнули важность тесной координации с Германией и европейскими партнерами.
Атаки на энергетику
"С приближением зимы первым шагом должно быть немедленное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, чтобы предотвратить дальнейшие страдания от низких температур. Затем необходимо немедленно начать переговоры о длительном прекращении огня, - подчеркнул глава МИД ФРГ.
Зеленський з єрмаком, будуть йому, як асистенти??
Джерело: https://censor.net/ua/n3586078