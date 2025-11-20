РУС
1 779 17

Вадефуль, Уиткофф и Фидан обсудили войну в Украине: Атаки на энергетику должны немедленно прекратиться

Вадефуль, Виткофф и Фидан говорили об Украине

Сегодня, 20 ноября, министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль провел телефонные переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которых они обсудили ситуацию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Вадефуль.

Прекращение войны

"Мы обсудили наши различные текущие усилия, направленные на прекращение агрессивной войны России против Украины и, наконец, положить конец неизмеримым человеческим страданиям", - отметил Вадефуль.

По его словам, собеседники также коснулись "конкретных идей, которые сейчас обсуждаются".

В свою очередь Фидан и Уиткофф подчеркнули важность тесной координации с Германией и европейскими партнерами.

Атаки на энергетику

"С приближением зимы первым шагом должно быть немедленное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, чтобы предотвратить дальнейшие страдания от низких температур. Затем необходимо немедленно начать переговоры о длительном прекращении огня, - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Автор: 

энергетика (2843) Фидан Хакан (69) Стив Уиткофф (163) Вадефуль Иоганн (75)
+6
Атаки на москву мають початися! 🚀🚀🚀
20.11.2025 19:37 Ответить
+2
А те, що бʼють по мирних не важливо вам?…
20.11.2025 19:38 Ответить
+2
Кстати, турки без проблем выдают в РФ агентов Буданова. Например некого Серебрякова, что подрвал машину с российским офицером. Виткофф просто гавно, немцы судят наших диверсантов за Северный поток. Короче, сборище уродов, типа зелькиного кагала.
20.11.2025 19:43 Ответить
Вітькофф, мабуть хоче прибуде в Україну і буди повертати до життя, усіх Українців, яких убили з 2014 року московіти з ******* ??
Зеленський з єрмаком, будуть йому, як асистенти??
20.11.2025 20:46 Ответить
це скоти і педофіли. В них 0 моральних стоперів
20.11.2025 19:55 Ответить
Розпочали розмовляти між собою.... - нарешті!
20.11.2025 19:38 Ответить
"З наближенням зими першим кроком має бути негайне припинення атак на енергетичну інфраструктуру, НАШОГО КРАЩОГО ДРУГА КУЙЛА , щоб запобігти подальшим стражданням ЖИТЕЛІВ рашистської 3,14дерації від низьких температур. Джерело: https://censor.net/ua/n3586118
20.11.2025 19:39 Ответить
Президент Володимир Зеленський вирішив не звільняти Андіря Єрмака з посади глави Офісу Президента.
Джерело: https://censor.net/ua/n3586078
20.11.2025 19:41 Ответить
І ЩО?!це турки Україну ******** ?
20.11.2025 19:42 Ответить
Атаки - припиніться, раз-два!
20.11.2025 19:46 Ответить
Пишуть що зебіл погодився підписати мирний план
20.11.2025 19:51 Ответить
Мирни йплан=кінець його влади. так шо знову буде якесь шоу.
20.11.2025 20:17 Ответить
Цікаво що у німців недостатньо продавців нерухомості щоб призначити спеціальним посланником і не ганьбити міністра закордонних безуглими перемовинами не знати з ким.
20.11.2025 19:52 Ответить
А з москвою вони це обговорили ?
20.11.2025 20:19 Ответить
Решалы решили порешать. Ну...ну...
20.11.2025 20:20 Ответить
ой, а це кому ви сказали "ніззя"?
20.11.2025 20:35 Ответить
Нах старих пердунів...
20.11.2025 21:28 Ответить
 
 