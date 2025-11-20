Германия продолжит поддержку Украины, но настаивает на расследовании коррупционного скандала, - Вадефуль

Германия продолжит поддержку Украины, одновременно настаивая на расследовании коррупционных обвинений.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы будем делать и одно - требовать, чтобы это было расследовано, и второе - оказывать четкую поддержку Украине. Также мы должны учитывать, что некоторые могут использовать это, чтобы нас дезориентировать. Мы не должны этого допустить", - подчеркнул он.

Комментируя возможные мирные переговоры, министр заявил, что все решения о прекращении огня могут приниматься только совместно с Украиной, а Европа должна быть вовлечена. "Должно быть четко определено, что Украина сможет сохранить свой суверенитет, в каких бы территориальных границах это ни было", - сказал Вадефуль.

Он также сообщил об увеличении немецкой военной помощи: "В следующем году мы выделим еще 3 миллиарда, в общей сложности 12 миллиардов евро немецкой поддержки Украине в следующем году. И это политически еще раз абсолютно четко показывает, на чьей мы стороне".

Министр подчеркнул, что Берлин приветствует любые инициативы по переговорам, однако первым условием является прекращение российской агрессии: "Путин прекращает захватническую атаку... прекращение огня без каких-либо предварительных условий". После этого, по его словам, можно будет "честно и равноправно вести переговоры".

Вадефуль также поднял вопрос "теневого флота", который, по его словам, нивелирует санкционное давление. Он призвал принять эффективные меры, которые сделают невозможным незаконный обход санкций.

