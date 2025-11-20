Германия продолжит поддержку Украины, но настаивает на расследовании коррупционного скандала, - Вадефуль
Германия продолжит поддержку Украины, одновременно настаивая на расследовании коррупционных обвинений.
Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы будем делать и одно - требовать, чтобы это было расследовано, и второе - оказывать четкую поддержку Украине. Также мы должны учитывать, что некоторые могут использовать это, чтобы нас дезориентировать. Мы не должны этого допустить", - подчеркнул он.
Комментируя возможные мирные переговоры, министр заявил, что все решения о прекращении огня могут приниматься только совместно с Украиной, а Европа должна быть вовлечена. "Должно быть четко определено, что Украина сможет сохранить свой суверенитет, в каких бы территориальных границах это ни было", - сказал Вадефуль.
Он также сообщил об увеличении немецкой военной помощи: "В следующем году мы выделим еще 3 миллиарда, в общей сложности 12 миллиардов евро немецкой поддержки Украине в следующем году. И это политически еще раз абсолютно четко показывает, на чьей мы стороне".
Министр подчеркнул, что Берлин приветствует любые инициативы по переговорам, однако первым условием является прекращение российской агрессии: "Путин прекращает захватническую атаку... прекращение огня без каких-либо предварительных условий". После этого, по его словам, можно будет "честно и равноправно вести переговоры".
Вадефуль также поднял вопрос "теневого флота", который, по его словам, нивелирует санкционное давление. Он призвал принять эффективные меры, которые сделают невозможным незаконный обход санкций.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль