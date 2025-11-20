РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13034 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украине Миндичгейт
338 2

Германия продолжит поддержку Украины, но настаивает на расследовании коррупционного скандала, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Германия продолжит поддержку Украины, одновременно настаивая на расследовании коррупционных обвинений.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы будем делать и одно - требовать, чтобы это было расследовано, и второе - оказывать четкую поддержку Украине. Также мы должны учитывать, что некоторые могут использовать это, чтобы нас дезориентировать. Мы не должны этого допустить", - подчеркнул он.

Комментируя возможные мирные переговоры, министр заявил, что все решения о прекращении огня могут приниматься только совместно с Украиной, а Европа должна быть вовлечена. "Должно быть четко определено, что Украина сможет сохранить свой суверенитет, в каких бы территориальных границах это ни было", - сказал Вадефуль.

Он также сообщил об увеличении немецкой военной помощи: "В следующем году мы выделим еще 3 миллиарда, в общей сложности 12 миллиардов евро немецкой поддержки Украине в следующем году. И это политически еще раз абсолютно четко показывает, на чьей мы стороне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия ничего не знала о новом "мирном плане" США, - Вадефуль

Министр подчеркнул, что Берлин приветствует любые инициативы по переговорам, однако первым условием является прекращение российской агрессии: "Путин прекращает захватническую атаку... прекращение огня без каких-либо предварительных условий". После этого, по его словам, можно будет "честно и равноправно вести переговоры".

Вадефуль также поднял вопрос "теневого флота", который, по его словам, нивелирует санкционное давление. Он призвал принять эффективные меры, которые сделают невозможным незаконный обход санкций.

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия увеличивает гуманитарную помощь Украине: мы помогаем украинцам пережить еще одну зиму войны, - Вадефуль

Автор: 

коррупция (8791) поддержка (743) Вадефуль Иоганн (75)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський своєю кодлою вилив спочатку тони бруду на Порошенко, а сьогодні на всю Україну. Сидимо і тихенько обтікаємо від зеленого лайна так, що весь світ здригнувся. Корупціонери і мародери під егідою президента обкрадають свій народ. Хоча, який ми його народ?
показать весь комментарий
20.11.2025 13:49 Ответить
Вот этого Вюдофила я бы вообще не советовал слушать. Со сцены он говорит про расследование коррупции в Украине, а в жизни он сосется в губы с источником этой коррупции и ездит к ним чаще в гости в одну страну где сейчас миндич чем к своей матери.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:11 Ответить
 
 