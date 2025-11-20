Німеччина продовжить підтримку України, але наполягає на розслідуванні корупційного скандалу, - Вадефуль
Німеччина продовжить підтримку України, одночасно наполягаючи на розслідуванні корупційних звинувачень.
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми робитимемо і одне - вимагатимемо, щоб це було розслідувано, - і друге - надаватимемо чітку підтримку Україні. Також ми повинні зважати на те, що дехто може використовувати це, щоб нас дезорієнтувати. Ми не повинні цього допустити", - підкреслив він.
Коментуючи можливі мирні переговори, міністр заявив, що всі рішення щодо припинення вогню можуть ухвалюватися лише спільно з Україною, а Європа має бути залучена. "Має бути чітко визначено, що Україна зможе зберігати свій суверенітет, у яких би територіальних межах це не було", - сказав Вадефуль.
Він також повідомив про збільшення німецької військової допомоги: "Наступного року ми виділимо ще 3 мільярди, загалом 12 мільярдів євро німецької підтримки Україні у наступному році. І це політично ще раз абсолютно чітко показує, на чиєму ми боці".
Міністр наголосив, що Берлін вітає будь-які ініціативи щодо переговорів, однак першою умовою є припинення російської агресії: "Путін припиняє загарбницьку атаку… припинення вогню без будь-яких передумов". Після цього, за його словами, можна буде "чесно й рівноправно вести переговори".
Вадефуль також підняв питання "тіньового флоту", який, за його словами, нівелює санкційний тиск. Він закликав ухвалити ефективні заходи, що унеможливлять незаконний обхід санкцій.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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