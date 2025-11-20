Німеччина продовжить підтримку України, але наполягає на розслідуванні корупційного скандалу, - Вадефуль

Німеччина продовжить підтримку України, одночасно наполягаючи на розслідуванні корупційних звинувачень.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Ми робитимемо і одне - вимагатимемо, щоб це було розслідувано, - і друге - надаватимемо чітку підтримку Україні. Також ми повинні зважати на те, що дехто може використовувати це, щоб нас дезорієнтувати. Ми не повинні цього допустити", - підкреслив він.

Коментуючи можливі мирні переговори, міністр заявив, що всі рішення щодо припинення вогню можуть ухвалюватися лише спільно з Україною, а Європа має бути залучена. "Має бути чітко визначено, що Україна зможе зберігати свій суверенітет, у яких би територіальних межах це не було", - сказав Вадефуль.

Він також повідомив про збільшення німецької військової допомоги: "Наступного року ми виділимо ще 3 мільярди, загалом 12 мільярдів євро німецької підтримки Україні у наступному році. І це політично ще раз абсолютно чітко показує, на чиєму ми боці".

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Міністр наголосив, що Берлін вітає будь-які ініціативи щодо переговорів, однак першою умовою є припинення російської агресії: "Путін припиняє загарбницьку атаку… припинення вогню без будь-яких передумов". Після цього, за його словами, можна буде "чесно й рівноправно вести переговори".

Вадефуль також підняв питання "тіньового флоту", який, за його словами, нівелює санкційний тиск. Він закликав ухвалити ефективні заходи, що унеможливлять незаконний обхід санкцій.

Міндічгейт

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