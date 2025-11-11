Німеччина збільшує гуманітарну допомогу Україні: ми допомагаємо українцям пережити ще одну зиму війни, - Вадефуль

Німеччина надає додаткові 40 млн євро на гуманітарну допомогу Україні, щоб допомогти українцям пережити зиму на тлі російських атак на цивільне газо- та теплопостачання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед від'їздом на саміт G7 у Ніагара-он-те-Лейк, Канада, заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

Так, він зауважив, що разом із партнерами в Канаді вони координуватимуть дії у відповідь на міжнародні кризи.

Допомога Україні

"Ми залишаємося відданими та рішуче налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за справедливий мир. Тільки Німеччина надала Україні дев'ять мільярдів євро військової допомоги цього року. Одночасно ми збільшуємо наші цивільні внески: ми допомагаємо українцям пережити ще одну зиму війни, надаючи додаткові 40 млн євро. Ми допомагаємо підтримувати тепло та освітлення в будинках і не даємо Росії зламати моральний дух захисників їхньої батьківщини своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільне газо- та теплопостачання", - наголосив Вадефуль.

Загрози з боку РФ

Німецький міністр підкреслив, що G7 залишається рушійною силою міжнародного співробітництва та відданим спільним зобов'язанням щодо миру та стабільності.

"Це зобов'язання є надзвичайно важливим, оскільки наша свобода та безпека перебувають під загрозою, як ніколи раніше - через продовження війни Росії в агресії проти України, напади на стратегічно важливу інфраструктуру та втручання в повітряний рух, а також підрив виборів та демократичних процесів. Перед обличчям таких загроз єдність, яку представляють члени G7, залишається вирішальною", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини планує виділити Україні додатково кошти для посилення оборонних можливостей у 2026 році. Сума допомоги перевищить 11,5 мільярда євро.