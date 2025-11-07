Росія здатна на обмежений напад на НАТО "вже завтра", - генерал Бундесверу Зольфранк
Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який момент, але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників.
Про це заявив німецький генерал-лейтенант Олександр Зольфранк в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ви подивитеся на нинішні можливості і бойову міць Росії, то Росія може розпочати невелику атаку на територію НАТО вже завтра", - сказав він, уточнивши, що йдеться про "малу, швидку, регіонально обмежену" операцію поблизу кордонів РФ.
Загроза нападу у 2029 році
Зольфранк, який очолює Об’єднане оперативне командування Німеччини, також нагадав про попередження НАТО щодо потенційної загрози широкомасштабного нападу Росії на 32 країни Альянсу вже у 2029 році, якщо темпи її переозброєння збережуться.
Генерал зазначив, що попри втрати в Україні, російські ВПС зберігають значну потужність, а ядерні та ракетні сили залишаються неушкодженими. Росія заявляє про намір збільшити чисельність армії до 1,5 млн військових, а кількість танків є достатньою для обмеженого наступу.
Від чого залежатиме рішення РФ?
За його словами, рішення Кремля залежатиме від трьох чинників - військових можливостей, набутого бойового досвіду та політичного лідерства. "Ці три фактори приводять мене до висновку, що російський напад знаходиться в сфері можливого. Відбудеться він чи ні, значною мірою залежить від нашої власної поведінки", - додав генерал.
Зольфранк також підкреслив, що гібридні дії РФ, включно з використанням дронів, варто розглядати як частину нелінійної стратегії, спрямованої на залякування, шпигунство й тестування стійкості країн НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Або - я дам вам у рило, но обмеженно.
нато сподобається?
До речі, генералові Бундесверу: ви ж не хочете дати Україні Тауруси, щоб українці перемололи кацапню без вашої безпосередньої "бундесверської" участи. Ви ж хочете дочекатися обмеженого нападу на Німеччину, так?
але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників. Джерело: https://censor.net/ua/n3583766
От вони і поводяться вже 4-й рік за стратегією: Україна не має програти, росія не має перемогти.