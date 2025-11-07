Росія здатна на обмежений напад на НАТО "вже завтра", - генерал Бундесверу Зольфранк

Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який момент, але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників.

Про це заявив німецький генерал-лейтенант Олександр Зольфранк в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви подивитеся на нинішні можливості і бойову міць Росії, то Росія може розпочати невелику атаку на територію НАТО вже завтра", - сказав він, уточнивши, що йдеться про "малу, швидку, регіонально обмежену" операцію поблизу кордонів РФ.

Загроза нападу у 2029 році

Зольфранк, який очолює Об’єднане оперативне командування Німеччини, також нагадав про попередження НАТО щодо потенційної загрози широкомасштабного нападу Росії на 32 країни Альянсу вже у 2029 році, якщо темпи її переозброєння збережуться.

Генерал зазначив, що попри втрати в Україні, російські ВПС зберігають значну потужність, а ядерні та ракетні сили залишаються неушкодженими. Росія заявляє про намір збільшити чисельність армії до 1,5 млн військових, а кількість танків є достатньою для обмеженого наступу.

Від чого залежатиме рішення РФ?

За його словами, рішення Кремля залежатиме від трьох чинників - військових можливостей, набутого бойового досвіду та політичного лідерства. "Ці три фактори приводять мене до висновку, що російський напад знаходиться в сфері можливого. Відбудеться він чи ні, значною мірою залежить від нашої власної поведінки", - додав генерал.

Зольфранк також підкреслив, що гібридні дії РФ, включно з використанням дронів, варто розглядати як частину нелінійної стратегії, спрямованої на залякування, шпигунство й тестування стійкості країн НАТО.

07.11.2025 10:43 Відповісти
Ні. Це такий напад, на який можна реагувати лише стурбованістю.
07.11.2025 10:47 Відповісти
Дивний термін "обмежений напад". Це шось на кшталт обмеженой дефлорації насильницьким шляхом.
Або - я дам вам у рило, но обмеженно.
07.11.2025 10:41 Відповісти
07.11.2025 10:41 Відповісти
07.11.2025 10:47 Відповісти
"Тріпологія"... У війні, як і у вагітності, не можна буть "обмежено"... Якщо "атакувать" - значить, треба мать якусь кінцеву мету. А напасти, лише щоб напасти (і таким чином, спровокувать війну) - це з розряду "п"яних фантазій"...
07.11.2025 10:50 Відповісти
Просто цікаво, а що тоді означає "необмежений напад"? Хто кого має обмежити? Ніц не зрозуміло.
07.11.2025 11:01 Відповісти
на пол шишєчкі?
нато сподобається?
07.11.2025 10:42 Відповісти
Якщо висловити залізобетонну стурбованість, то жоден путин не нападе...

До речі, генералові Бундесверу: ви ж не хочете дати Україні Тауруси, щоб українці перемололи кацапню без вашої безпосередньої "бундесверської" участи. Ви ж хочете дочекатися обмеженого нападу на Німеччину, так?
07.11.2025 10:44 Відповісти
Вони хочуть почекати, поки здохне падишах. А якщо після нього до влади прийде молодший і розумніший, тоді настане черга ішакові здихати. Довго і повільно, але здихати.
07.11.2025 10:53 Відповісти
Скоріше б вже!!!
07.11.2025 10:45 Відповісти
Чим довше він воює в Україні - тим пізніше він буде здатний напасти на НАТО.

Чим довше він воює в Україні - тим пізніше він буде здатний напасти на НАТО.

От вони і поводяться вже 4-й рік за стратегією: Україна не має програти, росія не має перемогти.
07.11.2025 10:51 Відповісти
Та вже б написали Сашко Зольфранк. Або Олесь
07.11.2025 11:06 Відповісти
 
 