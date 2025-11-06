Румунія просить США не скорочувати війська на своїй території
Заступник румунського міністра оборони Сорін Молдован вважає, що США не повинні скорочувати свій військовий контингент у Румунії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтервʼю Politico він зазначив, що рішення Америки можна і треба скасувати.
Румунія закликає США не зменшувати кількість військових
Молдован зазначив, що плани Вашингтона переглянути розташування військ у Європі не є хорошим сигналом для двосторонніх відносин.
"Нам потрібно провести серйозні двосторонні переговори з США, щоб вони зрозуміли, що загроза існує саме на східному фланзі", – додав румунський посадовець.
Він погодився з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що скорочення американських військ не вплине на оперативну ситуацію, але підкреслив, що політичний сигнал цього кроку виглядає дивним.
НАТО: скорочення військ США – стандартна процедура
Марк Рютте наголосив, що рішення США скоротити військову присутність у Румунії – звичайна практика і не загрожує безпеці регіону.
"Це відбувається постійно. Ми надаємо цьому занадто великого значення. США мають значну присутність у Європі — і вона залишається", – зазначив Рютте.
Він додав, що НАТО завжди готове захистити союзників.
"Якщо Румунія буде атакована, на допомогу прийдуть ще 31 країна", – сказав генсек.
Основні факти
-
США планують скоротити військовий контингент у Румунії, який базується на Міхаїл Когелнічану.
-
Скорочення є частиною переоцінки глобальної військової позиції США.
-
Румунія закликає Вашингтон зберегти контингент.
-
НАТО переконує, що скорочення не загрожує безпеці.
-
США залишають у Європі більше військових, ніж до 2022 року.
