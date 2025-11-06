Румунія просить США не скорочувати війська на своїй території

Заступник румунського міністра оборони Сорін Молдован вважає, що США не повинні скорочувати свій військовий контингент у Румунії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтервʼю Politico він зазначив, що рішення Америки можна і треба скасувати.

Румунія закликає США не зменшувати кількість військових

Молдован зазначив, що плани Вашингтона переглянути розташування військ у Європі не є хорошим сигналом для двосторонніх відносин.

"Нам потрібно провести серйозні двосторонні переговори з США, щоб вони зрозуміли, що загроза існує саме на східному фланзі", – додав румунський посадовець.

Він погодився з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що скорочення американських військ не вплине на оперативну ситуацію, але підкреслив, що політичний сигнал цього кроку виглядає дивним.

Також читайте: Румунія отримає 18 винищувачів F-16 від Нідерландів за 1 євро

НАТО: скорочення військ США – стандартна процедура

Марк Рютте наголосив, що рішення США скоротити військову присутність у Румунії – звичайна практика і не загрожує безпеці регіону.

"Це відбувається постійно. Ми надаємо цьому занадто великого значення. США мають значну присутність у Європі — і вона залишається", – зазначив Рютте.

Він додав, що НАТО завжди готове захистити союзників.

"Якщо Румунія буде атакована, на допомогу прийдуть ще 31 країна", – сказав генсек.

Читайте також: НАТО випередило Росію у виробництві боєприпасів, - Рютте

Основні факти

США планують скоротити військовий контингент у Румунії, який базується на Міхаїл Когелнічану.

Скорочення є частиною переоцінки глобальної військової позиції США.

Румунія закликає Вашингтон зберегти контингент.

НАТО переконує, що скорочення не загрожує безпеці.

США залишають у Європі більше військових, ніж до 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що НАТО тестує новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ