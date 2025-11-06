Захист східного флангу НАТО
Румунія просить США не скорочувати війська на своїй території

Заступник румунського міністра оборони Сорін Молдован вважає, що США не повинні скорочувати свій військовий контингент у Румунії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтервʼю Politico він зазначив, що рішення Америки можна і треба скасувати.

Молдован зазначив, що плани Вашингтона переглянути розташування військ у Європі не є хорошим сигналом для двосторонніх відносин.

"Нам потрібно провести серйозні двосторонні переговори з США, щоб вони зрозуміли, що загроза існує саме на східному фланзі", – додав румунський посадовець.

Він погодився з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що скорочення американських військ не вплине на оперативну ситуацію, але підкреслив, що політичний сигнал цього кроку виглядає дивним.

НАТО: скорочення військ США – стандартна процедура

Марк Рютте наголосив, що рішення США скоротити військову присутність у Румунії – звичайна практика і не загрожує безпеці регіону.

"Це відбувається постійно. Ми надаємо цьому занадто великого значення. США мають значну присутність у Європі — і вона залишається", – зазначив Рютте.

Він додав, що НАТО завжди готове захистити союзників.

"Якщо Румунія буде атакована, на допомогу прийдуть ще 31 країна", – сказав генсек.

Раніше ми повідомляли, що НАТО тестує новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

Навіть до Модаванина дійшло, а до Брюселя ще ні
06.11.2025 22:01 Відповісти
Навіть якщо вони залишаться, то при першій загрозі втечуть, як в Афганістані
06.11.2025 22:19 Відповісти
 
 