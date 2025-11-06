НАТО випередило Росію у виробництві боєприпасів, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наростив виробництво озброєнь і тепер випереджає Росію за темпами виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на промову Марка Рютте на форумі НАТО.

За словами генсека, світ стикається з довгостроковими загрозами, головною з яких залишається війна Росії проти України. Рютте наголосив, що РФ не діє ізольовано, а посилює співпрацю з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами, готуючись до тривалої конфронтації.

Щоб протистояти цим викликам, Альянс концентрується на трьох пріоритетах:

  • збільшенні виробництва озброєнь,
  • креативності,
  • посиленні співпраці.

Збільшення виробництва боєприпасів НАТО

"Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом узяті", - констатував Рютте, але додав, що зараз ситуація змінилася: в НАТО відкривають десятки нових виробничих ліній, розширюються потужності, а обсяги виробництва зброї найвищі за останнє десятиліття.

Він підкреслив необхідність не лише кількості, а й якості - від розвитку протиповітряної оборони до недорогих дронів-перехоплювачів, і закликав продовжувати нарощувати темпи виробництва та прискорювати постачання.

боєприпаси НАТО росія Рютте Марк
Топ коментарі
+5
Вот странные, готовятся к войне. Нет чтобы увеличить производство асфальта вместо оружия и сократить армию.
06.11.2025 11:23 Відповісти
+3
Они не собирались воевать. Нормальным людям не укладывается в голове что в 21 веке можно вести себя как в средние века. Ну а теперь они настроили новых заводов и продолжают строить не останавливаясь, перевооружая армию. Не то, что мы, полтора года не могли согласовать немцам земельный участок под новый снарядный завод. Нам же снаряды без надобности. Теперь их ударными темпами строят не у нас, а в Румынии, Болгарии и Литве.
06.11.2025 11:30 Відповісти
+2
Та невже? Це треба було роздуплятися чотири роки? Ганьба .
06.11.2025 11:22 Відповісти
... це вже в минулому
Наразі росії та її лідору ліліпуту уже нічого протиставити НАТО - ні виробництва зброї, ні економіки, ні ЯЗ.
Доречі всі чекають ПЕРШЕ за часів існування росії (з 1993) випробовування нею ЯЗ.
Це буде фееричний провал і переломний момент зламі "вєлічія" каспів.
06.11.2025 11:30 Відповісти
Медвєдь жодного разу за снаряди не говорив - ти помиляєшся.
За снаряди говорив лишень ОДИН справєдлівий євгеній
06.11.2025 11:35 Відповісти
Засунь собі свого мєдвєдєва в сраку! Йому до Рютте як свині до небес!
06.11.2025 11:36 Відповісти
Ти гівно - ні до Бога, ні до людей, ні вашим, ні нашим! Що прийшла методичка від куратора поливати усіх підряд брудом?
06.11.2025 11:46 Відповісти
Нарешті до них дійшло. Людина серйозна - можна довіряти.
06.11.2025 11:37 Відповісти
Ти звіряв особисто, що він наобіцяв і що з того виконано? Давай зсилку, де є така інформація, а не кидайся лайном в усіх підряд, гівно підкацапне!
06.11.2025 11:49 Відповісти
Це добре, тільки війна вже змінилася. Тепер дронами більше воюють.
06.11.2025 11:58 Відповісти
І то за рахунок Штатів.Інакше не могло бути.
06.11.2025 12:00 Відповісти
А он продает или покупает? (Старая еврейская поговорка)
О чем эти победные речи? Он сложил производство боеприпасов расеи + северная корея + станки и сырье из китая + иран ?
06.11.2025 12:16 Відповісти
А Сев. Корею + Китай как союзников рф ?
06.11.2025 12:40 Відповісти
А додати КНДР? кацап оримує десь половину звідти.
Мовчу ще про Іран та Китай.
06.11.2025 13:05 Відповісти
Ми хочемо це помітити на полі бою. Бо зельоні вже майже нічого не закуповують.
