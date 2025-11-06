НАТО випередило Росію у виробництві боєприпасів, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наростив виробництво озброєнь і тепер випереджає Росію за темпами виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на промову Марка Рютте на форумі НАТО.

За словами генсека, світ стикається з довгостроковими загрозами, головною з яких залишається війна Росії проти України. Рютте наголосив, що РФ не діє ізольовано, а посилює співпрацю з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами, готуючись до тривалої конфронтації.

Щоб протистояти цим викликам, Альянс концентрується на трьох пріоритетах:

збільшенні виробництва озброєнь,

креативності,

посиленні співпраці.

Збільшення виробництва боєприпасів НАТО

"Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом узяті", - констатував Рютте, але додав, що зараз ситуація змінилася: в НАТО відкривають десятки нових виробничих ліній, розширюються потужності, а обсяги виробництва зброї найвищі за останнє десятиліття.

Він підкреслив необхідність не лише кількості, а й якості - від розвитку протиповітряної оборони до недорогих дронів-перехоплювачів, і закликав продовжувати нарощувати темпи виробництва та прискорювати постачання.

