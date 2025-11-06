НАТО випередило Росію у виробництві боєприпасів, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наростив виробництво озброєнь і тепер випереджає Росію за темпами виробництва боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на промову Марка Рютте на форумі НАТО.
За словами генсека, світ стикається з довгостроковими загрозами, головною з яких залишається війна Росії проти України. Рютте наголосив, що РФ не діє ізольовано, а посилює співпрацю з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами, готуючись до тривалої конфронтації.
Щоб протистояти цим викликам, Альянс концентрується на трьох пріоритетах:
- збільшенні виробництва озброєнь,
- креативності,
- посиленні співпраці.
Збільшення виробництва боєприпасів НАТО
"Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом узяті", - констатував Рютте, але додав, що зараз ситуація змінилася: в НАТО відкривають десятки нових виробничих ліній, розширюються потужності, а обсяги виробництва зброї найвищі за останнє десятиліття.
Він підкреслив необхідність не лише кількості, а й якості - від розвитку протиповітряної оборони до недорогих дронів-перехоплювачів, і закликав продовжувати нарощувати темпи виробництва та прискорювати постачання.
Наразі росії та її лідору ліліпуту уже нічого протиставити НАТО - ні виробництва зброї, ні економіки, ні ЯЗ.
Доречі всі чекають ПЕРШЕ за часів існування росії (з 1993) випробовування нею ЯЗ.
Це буде фееричний провал і переломний момент зламі "вєлічія" каспів.
За снаряди говорив лишень ОДИН справєдлівий євгеній
О чем эти победные речи? Он сложил производство боеприпасов расеи + северная корея + станки и сырье из китая + иран ?
Мовчу ще про Іран та Китай.