Рютте поглузував з погроз Путіна про ядерні випробування: Давно не реагую

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно прокоментував скликане російським диктатором Володимиром Путіним засідання Ради Безпеки РФ, де той оголосив про можливість проведення ядерних випробувань.

Його цитує Digi24.

Реакція Рютте

У посадовця під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном у Бухаресті запитали, чи буде реакція НАТО на російські заяви.

Генсек Альянсу заявив, що вже давно не реагує на погрози з боку Росії.

"Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Він отримує зарплату як президент Росії, тому й організовує їх", — заявив Рютте.

Що передувало

5 листопада глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати повномасштабні ядерні випробування на полігоні Нова земля (архіпелаг у Північному Льодовитому океані).

Своєю чергою Путін доручив російському уряду та спецслужбам підготувати "пропозиції щодо доцільності" підготовки до ядерних випробувань.

