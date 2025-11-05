УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6604 відвідувача онлайн
Новини Ядерна зброя Рютте про Путіна
3 850 15

Рютте поглузував з погроз Путіна про ядерні випробування: Давно не реагую

рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно прокоментував скликане російським диктатором Володимиром Путіним засідання Ради Безпеки РФ, де той оголосив про можливість проведення ядерних випробувань.

Його цитує Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Рютте

У посадовця під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном у Бухаресті запитали, чи буде реакція НАТО на російські заяви.

Генсек Альянсу заявив, що вже давно не реагує на погрози з боку Росії.

"Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Він отримує зарплату як президент Росії, тому й організовує їх", — заявив Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї. РФ повинна зупинитися там, де вона є, - Рютте

Що передувало

  • 5 листопада глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати повномасштабні ядерні випробування на полігоні Нова земля (архіпелаг у Північному Льодовитому океані).
  • Своєю чергою Путін доручив російському уряду та спецслужбам підготувати "пропозиції щодо доцільності" підготовки до ядерних випробувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети без ядерної боєголовки. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (7166) путін володимир (25380) росія (70041) ядерна зброя (1285) Рютте Марк (687)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А твоя работа что-то говорить, когда главный враг твоего альянса проводит ядерные испытания, чертов клоун. Как этой кривляющейся женщине доверили такой пост.
показати весь коментар
05.11.2025 21:13 Відповісти
+4
Рютте, мабуть, нагадав, чим закінчилися останні випробування МБР "Сармат", атомного ПЧ "Лошарік", і КР "Буревестнік"...
показати весь коментар
05.11.2025 21:21 Відповісти
+3
А "х***о", поглузувало з "погроз" Рютте збивати літаки рф...
показати весь коментар
05.11.2025 21:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тролль на кшталт медвєда на болотах.
показати весь коментар
05.11.2025 21:08 Відповісти
- їп@нутий сусід щодня показує свій ×ер моїй дружині та дітям. Але я на це давно не реагую, - з посмішкою повідомив Рютте.
показати весь коментар
05.11.2025 21:08 Відповісти
Чого б він реагував, коли має під боком потужний і незламний "східний щит НАТО".
показати весь коментар
05.11.2025 21:09 Відповісти
У ******, діарея від страху перед пригожиним ще не пройшла, ось його і пердолить перед смертю!!
показати весь коментар
05.11.2025 21:12 Відповісти
А твоя работа что-то говорить, когда главный враг твоего альянса проводит ядерные испытания, чертов клоун. Как этой кривляющейся женщине доверили такой пост.
показати весь коментар
05.11.2025 21:13 Відповісти
На ядерні випробування язиком реагують тільки масковськи боти.
показати весь коментар
05.11.2025 22:38 Відповісти
А "х***о", поглузувало з "погроз" Рютте збивати літаки рф...
показати весь коментар
05.11.2025 21:17 Відповісти
Рютте, мабуть, нагадав, чим закінчилися останні випробування МБР "Сармат", атомного ПЧ "Лошарік", і КР "Буревестнік"...
показати весь коментар
05.11.2025 21:21 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/Frame/my-blog.htm#atomn про ядерну страшилку
показати весь коментар
05.11.2025 21:30 Відповісти
ната така ж потужна як і друга армія світу
показати весь коментар
05.11.2025 21:31 Відповісти
Як же задрали ці травоїдні динозаври.
показати весь коментар
05.11.2025 21:37 Відповісти
Пишуть, що у переважній кількості водневих ядерних боєзарядів, якими володіє пітьма, через відсутність регламентних робіт впродовж багатьох років різко знизилась кількість газоподібного тритію - важкого ізотопу водню, що слугує для підсилення термоядерної реакції.
Але головною проблемою може бути деградація палива для термоядерного синтезу - неорганічної сполуки дейтериду літію-6, яка пори те, що витримує високі температури, чутлива до вологості і низьких температур.
Тож, для відновлення і налагодження системи випробувань ядерної зброї рашистам забракне матеріалів, технологій, а головне - часу.

На малюнку - схема водневої бомби, де у позиції 4 - тритієве ядро, у позиції 6 - циліндр дейтериду літію з урановим стержнем усередині.

показати весь коментар
05.11.2025 21:51 Відповісти
Деградує сам тритій - так як його період піврозпаду десь років 12 то , то кожні 6 років з 1 кг залишається 500 грамм . Те саме стосується плутонію - правда там період десятки тисяч років ( тому достеменно не відому чи боєзаряди 20 річної давнини спрацють - ось тому американці кожні декілька років купують найпотужніші суперкомпи шоб моделювати вибухи ).
показати весь коментар
06.11.2025 00:46 Відповісти
Запад наконец то поумнел?
показати весь коментар
06.11.2025 00:01 Відповісти
Запитують реакцію НАТО. Він "Я вже давно не реагую". Йому треба в одну палату до зеНаполеона.)
показати весь коментар
06.11.2025 00:04 Відповісти
 
 