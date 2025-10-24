УКР
Новини Рютте про Путіна
2 128 61

У Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї. РФ повинна зупинитися там, де вона є, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Російський диктатор Володимир Путін майже не здобуває успіхів на фронті в Україні, а сотні тисяч росіян гинуть через його "оманливу агресію".

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За його словами, саміт був "дуже продуктивним". Рютте вітає ініціативу, виявлену союзниками для посилення їхньої підтримки України.

"Події на полі бою показують, що наша підтримка України працює, і нам потрібно її продовжувати. У Путіна закінчуються гроші, солдати та ідеї... Президент Трамп дуже добре сказав, що Росія повинна зупинитися там, де є. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли досягти справедливого миру для України", - додав генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по нинішній лінії фронту

Що передувало?

Нагадаємо, 17 жовтня президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир.

21 жовтня європейські лідери оприлюднили заяву, в якій підтримали негайне заморожування лінії фронту в Україні. Президент Володимир Зеленський підтримав ідею і підписав документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо значно вплинув на раптову зміну позиції Трампа до Росії, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (25007) Рютте Марк (552) війна в Україні (6691)
+13
ну пуйло почув що йому вже віддали "там де є" - відповідно піде далі

вони дебіли ?
показати весь коментар
24.10.2025 20:32 Відповісти
+9
починаєш криваву бійню - вбиваєш сотні тисяч людей, гвалтуєш...мільйони біженців ..і що тобі згідно міжнародного права ? - ні чо гі сень ко..

генсек ООН тобі дупу цілує ...американські солдати раком розстилають доріжку
показати весь коментар
24.10.2025 20:35 Відповісти
+8
Вже 4 роки закінчуються.
показати весь коментар
24.10.2025 20:32 Відповісти
100% - кацапи знають ази перемовин - вимагай максимум , аби отримати якомога більше , а наші "західні партнери" і наша влада одразу ставлять себе в програшну позицію !
П.С - схоже книжку Trump: The Art of the Deal» взагілі ніхто , навіть сам Трамп , не читав !
показати весь коментар
24.10.2025 20:41 Відповісти
схоже книжку Trump: The Art of the Deal» взагілі ніхто , навіть сам Трамп , не читав !

нагадало якусь американську комедію:
- прочитай цю інструкцію
- вона на німецькому
- так ти ж вчив німецьку
- я навчився говорити німецькою, читати німецькою ще не вмію
показати весь коментар
24.10.2025 20:48 Відповісти
Так давно вже зрозуміло що чукча Трамп пісатєль , а не чітатєль ...))
показати весь коментар
24.10.2025 20:51 Відповісти
Вони всі такі. Чи ти справді думаєш, що Брєжнєв чи Кучма читали книжки, які начебто самі написали?
показати весь коментар
24.10.2025 21:14 Відповісти
Про це ж і пишу - таке враження , що книжку Трампа , про перемовини , читали лише кацапи
показати весь коментар
24.10.2025 21:17 Відповісти
Міжнародні закони його осудили. Все.
У міжнародних законів немае того що буде гарантувати виконання законів.....
показати весь коментар
24.10.2025 21:07 Відповісти
Не зупинитись там де є, а нах з українських територій.
показати весь коментар
24.10.2025 20:35 Відповісти
Як примусити?
показати весь коментар
24.10.2025 20:38 Відповісти
- можна повернутись з Великобританії і вступити до ЗСУ
показати весь коментар
24.10.2025 20:46 Відповісти
Мені нема звідки повертатись. Я в Києві. А до ЗСУ кожного місяця бусифікують 30 тисяч. І? Скільки ще треба? І як це допоможе вигнати кацапів? М"ясними штурмами? Сам особисто готовий загинути, звільняючи Донецьк? Чи згоден, щоб твої діти та рідня загинули?
показати весь коментар
24.10.2025 20:53 Відповісти
Ну , я там з 24.02.22 взагалі то ... це просто вихідний сьогодні , так я тут і розважаюсь ..
"бусифікують 30 тисяч." ... угу - і з них майже половина одразу йде в СЗЧ
Армія не хоче "бусифікованих" і всі , про це кажуть , але вимагати цього Армія не може ! А ті , хто в тилу - можуть ... от ви , в тилу і шукайте "золоту середину" між заворушеннями (на радість ворогу) і реальним дотриманням своїх прав !
показати весь коментар
24.10.2025 21:01 Відповісти
Не існує ніякої золотої середини. Реально привести владу до тями зможуть лише радикальні дії. Інакше гарантований програш у війні. Пошук золотої середини - це лише його відтермінування.
показати весь коментар
24.10.2025 21:08 Відповісти
Та не тобі, по Британіях без користі вештається один чотирижди уклоніст, на передку від нього більше толку буде. Може й не буде толку, але хоч не розмінує нічого під наглядом хлопців.
показати весь коментар
24.10.2025 21:01 Відповісти
Ага, в Києві. Тільки щось терикони у вікні видніються і кадирівці ;Аллаху Акбар!; кричать.
показати весь коментар
24.10.2025 21:11 Відповісти
Мені не цікаво, що там видніється в твоєму вікні і що тобі кричать твої брати-кадирівці.
показати весь коментар
24.10.2025 21:12 Відповісти
А мене смішать потуги кацапських тролів видавати себе за українців. Поки у Вінниці проксі-ферму на 2000 номерів не накрили, вам явно легше працювати було.
показати весь коментар
24.10.2025 21:16 Відповісти
Ти цей маразм постиш вже майже 4 роки. Міняй вже платівку.
показати весь коментар
24.10.2025 21:19 Відповісти
А чого за VPNом шифруєшся?
показати весь коментар
24.10.2025 21:15 Відповісти
Бо його Роскомнадзор на Цензор не пускає.
показати весь коментар
24.10.2025 21:20 Відповісти
А як ти вгадав? Твої брати-кадирівці тобі розказали? Чи санітари, які тобі гамівну сорочку надівають?
показати весь коментар
24.10.2025 21:39 Відповісти
Поводься культурно, недоросіянин, бо й цей нік деактивують. Підеш в ;шторм зе; А там ваші довго не бігають, недоросіянин.
показати весь коментар
24.10.2025 22:09 Відповісти
Варшаву вже готовий штурмувати?
показати весь коментар
24.10.2025 22:10 Відповісти
А може він тАваріШЧ майор на рАботЬЄ, тьфу, службЬЄ?
показати весь коментар
24.10.2025 22:13 Відповісти
...а також з татарських, башкирських і т.д і т.п...що тоді від неї залишиться?...нічого не залишиться.
показати весь коментар
24.10.2025 20:40 Відповісти
Це повинно бути в п.2 мирного плану.
показати весь коментар
24.10.2025 20:56 Відповісти
Ну все. 2 - 3 місяці і перелякане куйло приповзе навколішки благати помилування.
показати весь коментар
24.10.2025 20:37 Відповісти
А де європейські гроші для України, до речі ?
показати весь коментар
24.10.2025 20:39 Відповісти
Прям весь извёлся, деньги у них заканчиваются, квартальная шиза уже в Европе.
показати весь коментар
24.10.2025 20:42 Відповісти
а пуйло знает что у него что то там где то заканчивается
показати весь коментар
24.10.2025 20:44 Відповісти
Сосія повинна заповзти в ту діру звідки вона вилізла і звільнити окуповані території. А просто зупинка русофашистів приведе тільки до ще більшої війни. Бо рашисти як вже всі побачили ніколи не покинуть своїх цілей по знищенню Західної цивілізації. Тим більше що рашистів вже китай в сраку тра)(ає і підсрачниками жене зі своїх ісконно кітайскіх тєріторій
показати весь коментар
24.10.2025 20:44 Відповісти
А звільнення не приведе до війни? З якого дива?
показати весь коментар
24.10.2025 21:41 Відповісти
Якщо кацапи здуваються, то треба вимагати від них більшого і добивати. Щоб було зрозуміло, що наступна пропозиція буде ще гіршою, а потім взагалі нічого не буде.

Якщо ні, давати зброю і не триндіти.
показати весь коментар
24.10.2025 20:45 Відповісти
В чому ознаки того, що кацапи здуваються? Відступають на фронті? Перестали обстрілювати Україну? Зменшили вимоги на переговорах і згодні на умови України?
показати весь коментар
24.10.2025 20:55 Відповісти
А я щось стверджував?
показати весь коментар
24.10.2025 21:10 Відповісти
А хіба ні?
показати весь коментар
24.10.2025 22:13 Відповісти
Доречі, у Першу світову Німеччина просрала війну, коли у них на фронті все зашибісь було.
показати весь коментар
24.10.2025 21:12 Відповісти
Значить перемога! Бігом в тцк, встигнеш на парад. Бо ще буряти погонять Варшаву штурмувати.
показати весь коментар
24.10.2025 22:17 Відповісти
слава тебе господи в Украине ничего не заканчивается !
показати весь коментар
24.10.2025 20:49 Відповісти
Але Україна не зупиниться поки не знщить кілька мільйоінв кацапів та звільнить усі свої території!
показати весь коментар
24.10.2025 20:53 Відповісти
Чекаємо повернення Дмитра та інших турбозавзятих з поляндій,дойчляндій та гішпаній у штурм-бригаді для цієї захоплюючої подорожі з звільненя всіх територій.
показати весь коментар
24.10.2025 21:13 Відповісти
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показати весь коментар
24.10.2025 21:21 Відповісти
а йдеш ти
показати весь коментар
24.10.2025 21:25 Відповісти
Я не йду, а тебе послав пісюна газірованого щоб йшов!
показати весь коментар
24.10.2025 21:26 Відповісти
все ясно з тобою пшекових йелд перенюхал і понесло
показати весь коментар
24.10.2025 21:27 Відповісти
Та вряд чи закінчилися гроші , пуйло фанатичне як гітлер воно буде з себе останню рубаху знімати щоб купити ракети
показати весь коментар
24.10.2025 20:53 Відповісти
Шо, серйозно? А м'ясо не закінчується
показати весь коментар
24.10.2025 20:59 Відповісти
Не хотілося б псувати свято , але кацапи , з травня , передали нам майже 10000 наших полеглих , а ми їм - менше 1000 ...
П.С - ось наприклад Україна повернула
показати весь коментар
24.10.2025 21:14 Відповісти
Тонко, але тупо тролиш. Кацапи наступають, отже тіла лишаються на окупованих територіях.
показати весь коментар
24.10.2025 21:19 Відповісти
ну сказав же китай , шо не дасть московії програти війну в Україні ...як діти ці в ЄС ...типу очі закрили ,і нас нема , але коли дорослі ,то то вже ід* оти ...
показати весь коментар
24.10.2025 21:07 Відповісти
2 - 3 тижні, місяці, роки ?
показати весь коментар
24.10.2025 21:12 Відповісти
Пан Рютте вже ототожнює такі дії, як "росія повинна зупинитися там, де є" та "досягнення справедливого миру для України". Погано на нього спілкування з "красновим" впливає.
показати весь коментар
24.10.2025 21:15 Відповісти
Фраза «зупинитись там де ми є» - поцовата як і трамп. Ми мали б казати - «забратись нафуй на кордони 91 року!
показати весь коментар
24.10.2025 21:17 Відповісти
«Русский народ не уступит.Санкции, там, нормы, права,какие? У нас была всегда норма -- 125 грамм хлеба в сутки, и право -победить ! Вот это и будет ответом на санкции их …» /А. Усманов/
показати весь коментар
24.10.2025 21:37 Відповісти
При цьому параша нарощує виробництво шахедів, удосконалює ракети і КАБи і дає по декілька десятків мільярдів кредиту тим, хто допомагає обходити санкції.
Україна в цей час воює кредитами, відосіками, вовагавками і мобілізованими.
показати весь коментар
24.10.2025 21:51 Відповісти
А як же він нам тоді заплатить репарації та контрибуції, якщо гроші кінчаться?
показати весь коментар
24.10.2025 21:57 Відповісти
Лахта- 2 важку артилерію на цю тему кинула, дивлюся. Alex Rozhenko #597231 , Обліковий Запис #597212 , Комік Прикольний .
показати весь коментар
24.10.2025 22:11 Відповісти
Гамівна сорочка не муляє?
показати весь коментар
24.10.2025 22:14 Відповісти
 
 