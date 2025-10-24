У Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї. РФ повинна зупинитися там, де вона є, - Рютте
Російський диктатор Володимир Путін майже не здобуває успіхів на фронті в Україні, а сотні тисяч росіян гинуть через його "оманливу агресію".
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За його словами, саміт був "дуже продуктивним". Рютте вітає ініціативу, виявлену союзниками для посилення їхньої підтримки України.
"Події на полі бою показують, що наша підтримка України працює, і нам потрібно її продовжувати. У Путіна закінчуються гроші, солдати та ідеї... Президент Трамп дуже добре сказав, що Росія повинна зупинитися там, де є. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли досягти справедливого миру для України", - додав генсек НАТО.
Що передувало?
Нагадаємо, 17 жовтня президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир.
21 жовтня європейські лідери оприлюднили заяву, в якій підтримали негайне заморожування лінії фронту в Україні. Президент Володимир Зеленський підтримав ідею і підписав документ.
вони дебіли ?
П.С - схоже книжку Trump: The Art of the Deal» взагілі ніхто , навіть сам Трамп , не читав !
нагадало якусь американську комедію:
- прочитай цю інструкцію
- вона на німецькому
- так ти ж вчив німецьку
- я навчився говорити німецькою, читати німецькою ще не вмію
чукчаТрамп пісатєль , а не чітатєль ...))
генсек ООН тобі дупу цілує ...американські солдати раком розстилають доріжку
У міжнародних законів немае того що буде гарантувати виконання законів.....
"бусифікують 30 тисяч." ... угу - і з них майже половина одразу йде в СЗЧ
Армія не хоче "бусифікованих" і всі , про це кажуть , але вимагати цього Армія не може ! А ті , хто в тилу - можуть ... от ви , в тилу і шукайте "золоту середину" між заворушеннями (на радість ворогу) і реальним дотриманням своїх прав !
Якщо ні, давати зброю і не триндіти.
П.С - ось наприклад Україна повернула
упинитися там, де вона є, - Рютте
піти
Україна в цей час воює кредитами, відосіками, вовагавками і мобілізованими.