У Путина заканчиваются деньги, войска и идеи. РФ должна остановиться там, где она есть, - Рютте

Российский диктатор Владимир Путин почти не добивается успехов на фронте в Украине, а сотни тысяч россиян гибнут из-за его "обманчивой агрессии".

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте после встречи "коалиции желающих" в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По его словам, саммит был "очень продуктивным". Рютте приветствует инициативу, проявленную союзниками для усиления их поддержки Украины.

"События на поле боя показывают, что наша поддержка Украины работает, и нам нужно ее продолжать. У Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи... Президент Трамп очень хорошо сказал, что Россия должна остановиться там, где есть. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли достичь справедливого мира для Украины", - добавил генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по нынешней линии фронта

Что предшествовало?

Напомним, 17 октября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Зеленский в свою очередь заявил, что Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть и говорить о мире.

21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио значительно повлиял на внезапное изменение позиции Трампа к России, - Bloomberg