УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10452 відвідувача онлайн
Новини Фото Репатріація тіл полеглих військових Обмін полеглими захисниками
1 234 9

Україна повернула тіла ще 1000 полеглих воїнів, - Коордштаб. ФОТО

18 вересня відбулися репатріаційні заходи. До України повернули 1000 тіл українських військовослужбовців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться в повідомленні.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Також читайте: МВС пропонує родичам окупантів здавати ДНК, щоб шукати їх серед переданих Україні тіл

Україна повернула тіла 1000 полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула тіла 1000 полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Автор: 

військовослужбовці (4940) повернення (293) втрати (4571) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світла пам'ять усім загиблим! Боже допоможи будь ласка їх рідним та близьким!
показати весь коментар
18.09.2025 14:56 Відповісти
но это большая беда для кагала- выплаты семье погибшего
показати весь коментар
18.09.2025 15:16 Відповісти
Герої не вмирають!
показати весь коментар
18.09.2025 15:01 Відповісти
Нажаль вмирають.
показати весь коментар
18.09.2025 15:05 Відповісти
взамен отдали 24
показати весь коментар
18.09.2025 15:11 Відповісти
почему-то стыдливо умалчивают такую статистику
показати весь коментар
18.09.2025 15:13 Відповісти
це вже пяте повернення по 1000 тіл наших людей.
тобто це 5000 загиблих. тільки тих що москалі позбирали.
це для адептів "у нас 40 тис. загиблих!". ні, ніяк, нажаль.
показати весь коментар
18.09.2025 15:23 Відповісти
 
 