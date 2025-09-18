Україна повернула тіла ще 1000 полеглих воїнів, - Коордштаб. ФОТО
18 вересня відбулися репатріаційні заходи. До України повернули 1000 тіл українських військовослужбовців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться в повідомленні.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
тобто це 5000 загиблих. тільки тих що москалі позбирали.
це для адептів "у нас 40 тис. загиблих!". ні, ніяк, нажаль.