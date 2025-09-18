Украина вернула тела еще 1000 павших воинов, - Коордштаб. ФОТО
18 сентября состоялись репатриационные мероприятия. В Украину вернули 1000 тел украинских военнослужащих.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.
тобто це 5000 загиблих. тільки тих що москалі позбирали.
це для адептів "у нас 40 тис. загиблих!". ні, ніяк, нажаль.