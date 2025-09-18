РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
Новости Фото Репатриация тел павших военных Обмен павшими защитниками
1 340 10

Украина вернула тела еще 1000 павших воинов, - Коордштаб. ФОТО

18 сентября состоялись репатриационные мероприятия. В Украину вернули 1000 тел украинских военнослужащих.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Также читайте: МВД предлагает родственникам оккупантов сдавать ДНК, чтобы искать их среди переданных Украине тел

Украина вернула тела 1000 павших защитников
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Украина вернула тела 1000 павших защитников
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Автор: 

военнослужащие (6306) возврат (274) потери (4556) Координационный штаб (49)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світла пам'ять усім загиблим! Боже допоможи будь ласка їх рідним та близьким!
показать весь комментарий
18.09.2025 14:56 Ответить
но это большая беда для кагала- выплаты семье погибшего
показать весь комментарий
18.09.2025 15:16 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
18.09.2025 15:01 Ответить
Нажаль вмирають.
показать весь комментарий
18.09.2025 15:05 Ответить
взамен отдали 24
показать весь комментарий
18.09.2025 15:11 Ответить
а ви здатні збирати їхнє гниле м'ясо, яке валяється ід їхнім же вогнем в посадках?
показать весь комментарий
18.09.2025 15:43 Ответить
почему-то стыдливо умалчивают такую статистику
показать весь комментарий
18.09.2025 15:13 Ответить
це вже пяте повернення по 1000 тіл наших людей.
тобто це 5000 загиблих. тільки тих що москалі позбирали.
це для адептів "у нас 40 тис. загиблих!". ні, ніяк, нажаль.
показать весь комментарий
18.09.2025 15:23 Ответить
 
 