Украина вернула тела еще 1000 павших воинов, - Коордштаб. ФОТО

18 сентября состоялись репатриационные мероприятия. В Украину вернули 1000 тел украинских военнослужащих.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными