Рютте высмеял угрозы Путина о ядерных испытаниях: Давно не реагирую
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте иронично прокомментировал созванное российским диктатором Владимиром Путиным заседание Совета Безопасности РФ, где тот объявил о возможности проведения ядерных испытаний.
Реакция Рютте
У чиновника во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте спросили, будет ли реакция НАТО на российские заявления.
Генсек Альянса заявил, что уже давно не реагирует на угрозы со стороны России.
"Я уже давно не реагирую на заседания, которые организует Путин. Он получает зарплату как президент России, поэтому и организует их", — заявил Рютте.
Что предшествовало
- 5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания на полигоне Новая земля (архипелаг в Северном Ледовитом океане).
- В свою очередь Путин поручил российскому правительству и спецслужбам подготовить "предложения о целесообразности" подготовки к ядерным испытаниям.
