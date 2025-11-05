РУС
Рютте высмеял угрозы Путина о ядерных испытаниях: Давно не реагирую

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте иронично прокомментировал созванное российским диктатором Владимиром Путиным заседание Совета Безопасности РФ, где тот объявил о возможности проведения ядерных испытаний.

Реакция Рютте

У чиновника во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте спросили, будет ли реакция НАТО на российские заявления.

Генсек Альянса заявил, что уже давно не реагирует на угрозы со стороны России.

"Я уже давно не реагирую на заседания, которые организует Путин. Он получает зарплату как президент России, поэтому и организует их", — заявил Рютте.

Что предшествовало

  • 5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания на полигоне Новая земля (архипелаг в Северном Ледовитом океане).
  • В свою очередь Путин поручил российскому правительству и спецслужбам подготовить "предложения о целесообразности" подготовки к ядерным испытаниям.

+3
А твоя работа что-то говорить, когда главный враг твоего альянса проводит ядерные испытания, чертов клоун. Как этой кривляющейся женщине доверили такой пост.
05.11.2025 21:13 Ответить
+2
А "х***о", поглузувало з "погроз" Рютте збивати літаки рф...
05.11.2025 21:17 Ответить
+1
Рютте, мабуть, нагадав, чим закінчилися останні випробування МБР "Сармат", атомного ПЧ "Лошарік", і КР "Буревестнік"...
05.11.2025 21:21 Ответить
Тролль на кшталт медвєда на болотах.
05.11.2025 21:08 Ответить
- їп@нутий сусід щодня показує свій ×ер моїй дружині та дітям. Але я на це давно не реагую, - з посмішкою повідомив Рютте.
05.11.2025 21:08 Ответить
Чого б він реагував, коли має під боком потужний і незламний "східний щит НАТО".
05.11.2025 21:09 Ответить
У ******, діарея від страху перед пригожиним ще не пройшла, ось його і пердолить перед смертю!!
05.11.2025 21:12 Ответить
А твоя работа что-то говорить, когда главный враг твоего альянса проводит ядерные испытания, чертов клоун. Как этой кривляющейся женщине доверили такой пост.
05.11.2025 21:13 Ответить
А "х***о", поглузувало з "погроз" Рютте збивати літаки рф...
05.11.2025 21:17 Ответить
Рютте, мабуть, нагадав, чим закінчилися останні випробування МБР "Сармат", атомного ПЧ "Лошарік", і КР "Буревестнік"...
05.11.2025 21:21 Ответить
https://www.bible-for-you.org/Frame/my-blog.htm#atomn про ядерну страшилку
05.11.2025 21:30 Ответить
ната така ж потужна як і друга армія світу
05.11.2025 21:31 Ответить
Як же задрали ці травоїдні динозаври.
05.11.2025 21:37 Ответить
Пишуть, що у переважній кількості водневих ядерних боєзарядів, якими володіє пітьма, через відсутність регламентних робіт впродовж багатьох років різко знизилась кількість газоподібного тритію - важкого ізотопу водню, що слугує для підсилення термоядерної реакції.
Але головною проблемою може бути деградація палива для термоядерного синтезу - неорганічної сполуки дейтериду літію-6, яка пори те, що витримує високі температури, чутлива до вологості і низьких температур.
Тож, для відновлення і налагодження системи випробувань ядерної зброї рашистам забракне матеріалів, технологій, а головне - часу.

На малюнку - схема водневої бомби, де у позиції 4 - тритієве ядро, у позиції 6 - циліндр дейтериду літію з урановим стержнем усередині.

05.11.2025 21:51 Ответить
 
 