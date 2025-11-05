Рютте заявив, що виведення частини військ США з Румунії не є незвичним

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що рішення США скоротити свою військову присутність у Румунії є звичайною процедурою і не вплине на обороноздатність Альянсу.

За його словами, перегляд американської військової присутності в Європі - "не є чимось незвичайним". Попри оголошене виведення частини контингенту, США залишають у регіоні більше військ, ніж було до 2022 року.

"Це відбувається постійно. Я справді вважаю, що ми надаємо цьому занадто великого значення. Сполучені Штати мають значну присутність в Європі. І ця присутність є", - зазначив він.

Генсек НАТО підкреслив, що Альянс готовий відреагувати у разі будь-якої агресії проти свого союзника. "Якщо ця країна буде атакована, на допомогу Румунії прийдуть ще 31 країна", - додав Рютте.

США виводять частину військ з Румунії

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.

