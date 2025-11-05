Рютте заявил, что вывод части войск США из Румынии не является необычным

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что решение США сократить свое военное присутствие в Румынии является обычной процедурой и не повлияет на обороноспособность Альянса.

По его словам, пересмотр американского военного присутствия в Европе - "не является чем-то необычным". Несмотря на объявленный вывод части контингента, США оставляют в регионе больше войск, чем было до 2022 года.

"Это происходит постоянно. Я действительно считаю, что мы придаем этому слишком большое значение. Соединенные Штаты имеют значительное присутствие в Европе. И это присутствие есть", - отметил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс готов отреагировать в случае любой агрессии против своего союзника. "Если эта страна будет атакована, на помощь Румынии придет еще 31 страна", - добавил Рютте.

США выводят часть войск из Румынии

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.

