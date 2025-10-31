НАТО усилит присутствие в Румынии после сокращения контингента США

Румынский министр иностранных дел Оана Цою заявила, что в ближайшее время союзники по НАТО, за исключением США, отправят в Румынию новые войска и военное оборудование.

Комментарий прозвучал после объявления США о сокращении численности своего контингента в Румынии. Цою заверила, что это решение не ослабит стратегическое партнерство между Румынией и Соединенными Штатами.

По словам министра, сейчас обсуждаются способы дальнейшего повышения оборонной способности страны с особым акцентом на противовоздушную оборону.

"До конца этого года и в следующем году мы увидим усиление присутствия НАТО в Румынии, а особенно усиление присутствия НАТО в плане способности вмешаться, если Румыния подвергнется прямой угрозе", - отметила Цою.

США выводят часть войск из Румынии

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.

