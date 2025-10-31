НАТО посилить присутність у Румунії після скорочення контингенту США

Румунська міністерка закордонних справ Оана Цою заявила, що найближчим часом союзники по НАТО, за винятком США, відправлять до Румунії нові війська та військове обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Коментар прозвучав після оголошення США про скорочення чисельності свого контингенту в Румунії. Цою запевнила, що це рішення не послабить стратегічне партнерство між Румунією та Сполученими Штатами.

За словами міністерки, зараз обговорюються способи подальшого підвищення оборонної спроможності країни з особливим акцентом на протиповітряну оборону.

"До кінця цього року та наступного року ми побачимо посилення присутності НАТО в Румунії, а особливо посилення присутності НАТО в плані здатності втрутитися, якщо Румунія зазнає прямої загрози", - зазначила Цою.

США виводять частину військ з Румунії

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.

