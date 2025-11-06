РУС
Новости Производство боеприпасов в НАТО
914 17

НАТО опередило Россию в производстве боеприпасов, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс нарастил производство вооружений и теперь опережает Россию по темпам производства боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Марка Рютте на форуме НАТО.

По словам генсека, мир сталкивается с долгосрочными угрозами, главной из которых остается война России против Украины. Рютте подчеркнул, что РФ не действует изолированно, а усиливает сотрудничество с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, готовясь к длительной конфронтации.

Чтобы противостоять этим вызовам, Альянс концентрируется на трех приоритетах:

  • увеличении производства вооружений,
  • креативности,
  • усилении сотрудничества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте высмеял угрозы Путина о ядерных испытаниях: Давно не реагирую

Увеличение производства боеприпасов НАТО

"До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые", - констатировал Рютте, но добавил, что сейчас ситуация изменилась: в НАТО открывают десятки новых производственных линий, расширяются мощности, а объемы производства оружия самые высокие за последнее десятилетие.

Он подчеркнул необходимость не только количества, но и качества - от развития противовоздушной обороны до недорогих дронов-перехватчиков, и призвал продолжать наращивать темпы производства и ускорять поставки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте заявил, что вывод части войск США из Румынии не является необычным

Автор: 

боеприпасы (2431) НАТО (10477) россия (97947) Рютте Марк (514)
Топ комментарии
+1
Вот странные, готовятся к войне. Нет чтобы увеличить производство асфальта вместо оружия и сократить армию.
06.11.2025 11:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Та невже? Це треба було роздуплятися чотири роки? Ганьба .
06.11.2025 11:22 Ответить
Клієнт созрєл
06.11.2025 11:24 Ответить
Они не собирались воевать. Нормальным людям не укладывается в голове что в 21 веке можно вести себя как в средние века. Ну а теперь они настроили новых заводов и продолжают строить не останавливаясь, перевооружая армию. Не то, что мы, полтора года не могли согласовать немцам земельный участок под новый снарядный завод. Нам же снаряды без надобности. Теперь их ударными темпами строят не у нас, а в Румынии, Болгарии и Литве.
06.11.2025 11:30 Ответить
Вот странные, готовятся к войне. Нет чтобы увеличить производство асфальта вместо оружия и сократить армию.
06.11.2025 11:23 Ответить
... це вже в минулому
Наразі росії та її лідору ліліпуту уже нічого протиставити НАТО - ні виробництва зброї, ні економіки, ні ЯЗ.
Доречі всі чекають ПЕРШЕ за часів існування росії (з 1993) випробовування нею ЯЗ.
Це буде фееричний провал і переломний момент зламі "вєлічія" каспів.
06.11.2025 11:30 Ответить
Медвєдь жодного разу за снаряди не говорив - ти помиляєшся.
За снаряди говорив лишень ОДИН справєдлівий євгеній
06.11.2025 11:35 Ответить
Засунь собі свого мєдвєдєва в сраку! Йому до Рютте як свині до небес!
06.11.2025 11:36 Ответить
Ти гівно - ні до Бога, ні до людей, ні вашим, ні нашим! Що прийшла методичка від куратора поливати усіх підряд брудом?
06.11.2025 11:46 Ответить
Нарешті до них дійшло. Людина серйозна - можна довіряти.
06.11.2025 11:37 Ответить
Ти звіряв особисто, що він наобіцяв і що з того виконано? Давай зсилку, де є така інформація, а не кидайся лайном в усіх підряд, гівно підкацапне!
06.11.2025 11:49 Ответить
Це добре, тільки війна вже змінилася. Тепер дронами більше воюють.
06.11.2025 11:58 Ответить
І то за рахунок Штатів.Інакше не могло бути.
06.11.2025 12:00 Ответить
 
 