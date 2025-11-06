НАТО опередило Россию в производстве боеприпасов, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс нарастил производство вооружений и теперь опережает Россию по темпам производства боеприпасов.

По словам генсека, мир сталкивается с долгосрочными угрозами, главной из которых остается война России против Украины. Рютте подчеркнул, что РФ не действует изолированно, а усиливает сотрудничество с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, готовясь к длительной конфронтации.

Чтобы противостоять этим вызовам, Альянс концентрируется на трех приоритетах:

увеличении производства вооружений,

креативности,

усилении сотрудничества.

Увеличение производства боеприпасов НАТО

"До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые", - констатировал Рютте, но добавил, что сейчас ситуация изменилась: в НАТО открывают десятки новых производственных линий, расширяются мощности, а объемы производства оружия самые высокие за последнее десятилетие.

Он подчеркнул необходимость не только количества, но и качества - от развития противовоздушной обороны до недорогих дронов-перехватчиков, и призвал продолжать наращивать темпы производства и ускорять поставки.

