РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7294 посетителя онлайн
Новости НАТО Защита восточного фланга НАТО
201 2

Румыния просит США не сокращать войска на своей территории

Румыния просит США не сокращать военных

Заместитель министра обороны Румынии Сорин Молдован считает, что США не должны сокращать свой военный контингент в Румынии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью Politico он отметил, что решение Америки можно и нужно отменить.

Румыния призывает США не уменьшать количество военных

Молдован отметил, что планы Вашингтона пересмотреть расположение войск в Европе не являются хорошим сигналом для двусторонних отношений.

"Нам нужно провести серьезные двусторонние переговоры с США, чтобы они поняли, что угроза существует именно на восточном фланге", - добавил румынский чиновник.

Он согласился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что сокращение американских войск не повлияет на оперативную ситуацию, но подчеркнул, что политический сигнал этого шага выглядит странным.

Читайте также: Румыния получит 18 истребителей F-16 от Нидерландов за 1 евро

НАТО: сокращение войск США – стандартная процедура

Марк Рютте подчеркнул, что решение США сократить военное присутствие в Румынии – обычная практика и не угрожает безопасности региона.

"Это происходит постоянно. Мы придаем этому слишком большое значение. США имеют значительное присутствие в Европе — и оно остается", — отметил Рютте.

Он добавил, что НАТО всегда готово защитить союзников.

"Если Румыния будет атакована, на помощь придут еще 31 страна", – сказал генсек.

Читайте также: НАТО опередило Россию в производстве боеприпасов, - Рютте

Основные факты

Ранее мы сообщали, что НАТО тестирует новейшие дроны в Латвии в рамках военного эксперимента.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

НАТО (10477) Румыния (1193) военнослужащие (6387)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть до Модаванина дійшло, а до Брюселя ще ні
показать весь комментарий
06.11.2025 22:01 Ответить
Навіть якщо вони залишаться, то при першій загрозі втечуть, як в Афганістані
показать весь комментарий
06.11.2025 22:19 Ответить
 
 