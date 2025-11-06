Румыния просит США не сокращать войска на своей территории

Заместитель министра обороны Румынии Сорин Молдован считает, что США не должны сокращать свой военный контингент в Румынии.

Румыния призывает США не уменьшать количество военных

Молдован отметил, что планы Вашингтона пересмотреть расположение войск в Европе не являются хорошим сигналом для двусторонних отношений.

"Нам нужно провести серьезные двусторонние переговоры с США, чтобы они поняли, что угроза существует именно на восточном фланге", - добавил румынский чиновник.

Он согласился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что сокращение американских войск не повлияет на оперативную ситуацию, но подчеркнул, что политический сигнал этого шага выглядит странным.

НАТО: сокращение войск США – стандартная процедура

Марк Рютте подчеркнул, что решение США сократить военное присутствие в Румынии – обычная практика и не угрожает безопасности региона.

"Это происходит постоянно. Мы придаем этому слишком большое значение. США имеют значительное присутствие в Европе — и оно остается", — отметил Рютте.

Он добавил, что НАТО всегда готово защитить союзников.

"Если Румыния будет атакована, на помощь придут еще 31 страна", – сказал генсек.

Основные факты

США планируют сократить военный контингент в Румынии, который базируется в Михаил Когелнихану.

Сокращение является частью переоценки глобальной военной позиции США.

Румыния призывает Вашингтон сохранить контингент.

НАТО убеждает, что сокращение не угрожает безопасности.

США оставляют в Европе больше военных, чем до 2022 года.

