Румыния просит США не сокращать войска на своей территории
Заместитель министра обороны Румынии Сорин Молдован считает, что США не должны сокращать свой военный контингент в Румынии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью Politico он отметил, что решение Америки можно и нужно отменить.
Румыния призывает США не уменьшать количество военных
Молдован отметил, что планы Вашингтона пересмотреть расположение войск в Европе не являются хорошим сигналом для двусторонних отношений.
"Нам нужно провести серьезные двусторонние переговоры с США, чтобы они поняли, что угроза существует именно на восточном фланге", - добавил румынский чиновник.
Он согласился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что сокращение американских войск не повлияет на оперативную ситуацию, но подчеркнул, что политический сигнал этого шага выглядит странным.
НАТО: сокращение войск США – стандартная процедура
Марк Рютте подчеркнул, что решение США сократить военное присутствие в Румынии – обычная практика и не угрожает безопасности региона.
"Это происходит постоянно. Мы придаем этому слишком большое значение. США имеют значительное присутствие в Европе — и оно остается", — отметил Рютте.
Он добавил, что НАТО всегда готово защитить союзников.
"Если Румыния будет атакована, на помощь придут еще 31 страна", – сказал генсек.
Основные факты
США планируют сократить военный контингент в Румынии, который базируется в Михаил Когелнихану.
Сокращение является частью переоценки глобальной военной позиции США.
Румыния призывает Вашингтон сохранить контингент.
НАТО убеждает, что сокращение не угрожает безопасности.
США оставляют в Европе больше военных, чем до 2022 года.
Ранее мы сообщали, что НАТО тестирует новейшие дроны в Латвии в рамках военного эксперимента.
