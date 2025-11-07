Россия способна на ограниченное нападение на НАТО "уже завтра", - генерал Бундесвера Зольфранк
Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любой момент, но решение действовать будет зависеть от поведения западных союзников.
Об этом заявил немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Если вы посмотрите на нынешние возможности и боевую мощь России, то Россия может начать небольшую атаку на территорию НАТО уже завтра", - сказал он, уточнив, что речь идет о "малой, быстрой, регионально ограниченной" операции вблизи границ РФ.
Угроза нападения в 2029 году
Зольфранк, возглавляющий Объединенное оперативное командование Германии, также напомнил о предупреждении НАТО о потенциальной угрозе широкомасштабного нападения России на 32 страны Альянса уже в 2029 году, если темпы ее перевооружения сохранятся.
Генерал отметил, что несмотря на потери в Украине, российские ВВС сохраняют значительную мощь, а ядерные и ракетные силы остаются невредимыми. Россия заявляет о намерении увеличить численность армии до 1,5 млн военных, а количество танков достаточно для ограниченного наступления.
От чего будет зависеть решение РФ?
По его словам, решение Кремля будет зависеть от трех факторов – военных возможностей, приобретенного боевого опыта и политического лидерства. "Эти три фактора приводят меня к выводу, что российское нападение находится в сфере возможного. Состоится оно или нет, в значительной степени зависит от нашего собственного поведения", – добавил генерал.
Зольфранк также подчеркнул, что гибридные действия РФ, включая использование дронов, следует рассматривать как часть нелинейной стратегии, направленной на запугивание, шпионаж и тестирование устойчивости стран НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Або - я дам вам у рило, но обмеженно.
нато сподобається?
До речі, генералові Бундесверу: ви ж не хочете дати Україні Тауруси, щоб українці перемололи кацапню без вашої безпосередньої "бундесверської" участи. Ви ж хочете дочекатися обмеженого нападу на Німеччину, так?
але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників. Джерело: https://censor.net/ua/n3583766
От вони і поводяться вже 4-й рік за стратегією: Україна не має програти, росія не має перемогти.