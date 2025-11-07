РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7844 посетителя онлайн
Новости Наступление россии на страні НАТО
714 11

Россия способна на ограниченное нападение на НАТО "уже завтра", - генерал Бундесвера Зольфранк

нападение РФ на НАТО

Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любой момент, но решение действовать будет зависеть от поведения западных союзников.

Об этом заявил немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы посмотрите на нынешние возможности и боевую мощь России, то Россия может начать небольшую атаку на территорию НАТО уже завтра", - сказал он, уточнив, что речь идет о "малой, быстрой, регионально ограниченной" операции вблизи границ РФ.

Угроза нападения в 2029 году

Зольфранк, возглавляющий Объединенное оперативное командование Германии, также напомнил о предупреждении НАТО о потенциальной угрозе широкомасштабного нападения России на 32 страны Альянса уже в 2029 году, если темпы ее перевооружения сохранятся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО, – Алиев

Генерал отметил, что несмотря на потери в Украине, российские ВВС сохраняют значительную мощь, а ядерные и ракетные силы остаются невредимыми. Россия заявляет о намерении увеличить численность армии до 1,5 млн военных, а количество танков достаточно для ограниченного наступления.

От чего будет зависеть решение РФ?

По его словам, решение Кремля будет зависеть от трех факторов – военных возможностей, приобретенного боевого опыта и политического лидерства. "Эти три фактора приводят меня к выводу, что российское нападение находится в сфере возможного. Состоится оно или нет, в значительной степени зависит от нашего собственного поведения", – добавил генерал.

Зольфранк также подчеркнул, что гибридные действия РФ, включая использование дронов, следует рассматривать как часть нелинейной стратегии, направленной на запугивание, шпионаж и тестирование устойчивости стран НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния просит США не сокращать войска на своей территории

Автор: 

Германия (7365) нападение (2270) НАТО (10482) россия (97958)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
07.11.2025 10:43 Ответить
+2
Ні. Це такий напад, на який можна реагувати лише стурбованістю.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:47 Ответить
+2
Чим довше він воює в Україні - тим пізніше він буде здатний напасти на НАТО.

але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників. Джерело: https://censor.net/ua/n3583766

От вони і поводяться вже 4-й рік за стратегією: Україна не має програти, росія не має перемогти.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивний термін "обмежений напад". Це шось на кшталт обмеженой дефлорації насильницьким шляхом.
Або - я дам вам у рило, но обмеженно.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:41 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 10:43 Ответить
Ні. Це такий напад, на який можна реагувати лише стурбованістю.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:47 Ответить
"Тріпологія"... У війні, як і у вагітності, не можна буть "обмежено"... Якщо "атакувать" - значить, треба мать якусь кінцеву мету. А напасти, лише щоб напасти (і таким чином, спровокувать війну) - це з розряду "п"яних фантазій"...
показать весь комментарий
07.11.2025 10:50 Ответить
Просто цікаво, а що тоді означає "необмежений напад"? Хто кого має обмежити? Ніц не зрозуміло.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:01 Ответить
на пол шишєчкі?
нато сподобається?
показать весь комментарий
07.11.2025 10:42 Ответить
Якщо висловити залізобетонну стурбованість, то жоден путин не нападе...

До речі, генералові Бундесверу: ви ж не хочете дати Україні Тауруси, щоб українці перемололи кацапню без вашої безпосередньої "бундесверської" участи. Ви ж хочете дочекатися обмеженого нападу на Німеччину, так?
показать весь комментарий
07.11.2025 10:44 Ответить
Вони хочуть почекати, поки здохне падишах. А якщо після нього до влади прийде молодший і розумніший, тоді настане черга ішакові здихати. Довго і повільно, але здихати.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:53 Ответить
Скоріше б вже!!!
показать весь комментарий
07.11.2025 10:45 Ответить
Чим довше він воює в Україні - тим пізніше він буде здатний напасти на НАТО.

але рішення діяти залежатиме від поведінки західних союзників. Джерело: https://censor.net/ua/n3583766

От вони і поводяться вже 4-й рік за стратегією: Україна не має програти, росія не має перемогти.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:51 Ответить
Та вже б написали Сашко Зольфранк. Або Олесь
показать весь комментарий
07.11.2025 11:06 Ответить
 
 