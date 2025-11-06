Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО, - Ильхам Алиев

Вооруженные силы Азербайджана проходят процесс модернизации и переходят на стандарты НАТО.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с делегацией Североатлантического альянса 6 ноября.

Что известно на данный момент

По словам Алиева, армия Азербайджана активно сотрудничает с турецкими Вооруженными силами в процессе реформирования.

Он также подчеркнул важность развития двусторонних отношений между Баку и НАТО.

"Мы продолжим модернизацию наших Вооруженных сил, чтобы соответствовать современным стандартам и гарантировать безопасность страны", - заявил Алиев.

Президент добавил, что Азербайджан достиг главной цели после обретения независимости - вернул исторические земли, и сейчас процесс обновления армии будет продолжен.

