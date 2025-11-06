Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО, - Ильхам Алиев
Вооруженные силы Азербайджана проходят процесс модернизации и переходят на стандарты НАТО.
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с делегацией Североатлантического альянса 6 ноября.
Что известно на данный момент
По словам Алиева, армия Азербайджана активно сотрудничает с турецкими Вооруженными силами в процессе реформирования.
Он также подчеркнул важность развития двусторонних отношений между Баку и НАТО.
"Мы продолжим модернизацию наших Вооруженных сил, чтобы соответствовать современным стандартам и гарантировать безопасность страны", - заявил Алиев.
Президент добавил, что Азербайджан достиг главной цели после обретения независимости - вернул исторические земли, и сейчас процесс обновления армии будет продолжен.
Что было ранее
- Армения и Азербайджан подписали историческое мирное соглашение 8 августа.
- Азербайджан готовит иски против РФ в международные судебные инстанции по поводу катастрофы самолета Azerbaijan Airlines.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российская армия оккупировала Азербайджан в 1920 году.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Більшість навіть не служила разом срочку.
Що ви взагалі можете знати за азербайджанців?