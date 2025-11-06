РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4831 посетитель онлайн
Новости Расширение НАТО на восток Отношения РФ и Азербайджана
1 096 8

Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО, - Ильхам Алиев

Алиев переводит армию на стандарты НАТО

Вооруженные силы Азербайджана проходят процесс модернизации и переходят на стандарты НАТО.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с делегацией Североатлантического альянса 6 ноября.

Что известно на данный момент

По словам Алиева, армия Азербайджана активно сотрудничает с турецкими Вооруженными силами в процессе реформирования.

Он также подчеркнул важность развития двусторонних отношений между Баку и НАТО.

"Мы продолжим модернизацию наших Вооруженных сил, чтобы соответствовать современным стандартам и гарантировать безопасность страны", - заявил Алиев.

Читайте: Азербайджан с первых дней вторжения РФ поддерживает территориальную целостность Украины, - Алиев

Президент добавил, что Азербайджан достиг главной цели после обретения независимости - вернул исторические земли, и сейчас процесс обновления армии будет продолжен.

Что было ранее

Читайте также: Зеленский и Алиев обсудили потенциальное оборонное партнерство Украины и Азербайджана

Автор: 

Азербайджан (819) армия (8526) НАТО (10482)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забивають на рашку і переходять до турків
показать весь комментарий
06.11.2025 22:34 Ответить
Давно вже перейшли. Вони з турками, "адін нарот"
показать весь комментарий
06.11.2025 22:37 Ответить
Ета ачєрєдной удар в псіну...
показать весь комментарий
06.11.2025 22:37 Ответить
Тепер )(кіло останню волосину на своїй дупі вискубе від злості.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:38 Ответить
Русофобія какая-то
показать весь комментарий
06.11.2025 22:39 Ответить
отаке ... Азербайджан швидче до НАТО приймуть ніж Україну
показать весь комментарий
06.11.2025 23:12 Ответить
Стандарты НАТО это красивые слова, чтобы дурить колхозников.
показать весь комментарий
07.11.2025 00:05 Ответить
Ніхто з присутніх коментаторів з азербайджанцями разом не воював.
Більшість навіть не служила разом срочку.
Що ви взагалі можете знати за азербайджанців?
показать весь комментарий
07.11.2025 00:27 Ответить
 
 