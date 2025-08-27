Российская армия оккупировала Азербайджан в 1920 году, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 1920 году российская большевистская армия "вторглась и оккупировала" Азербайджан.

Алиев напомнил события в Азербайджане после распада Российской Империи в 1917 году.

"Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Мы создали свое собственное государство. Но большевики забрали его у нас. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его", - заявил Алиев.

Президент Азербайджана также признал, что отношения между Россией и Азербайджаном "ухудшились".

"Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не испытываем никаких признаков или проявлений агрессии, или неуважения к нам", - сказал Алиев.

Алиев вспомнил исторические факты и отношения с Россией в контексте конфликта с Арменией. Алиев заявил, что причиной конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за региона Нагорный Карабах стало решение советской власти по распределению спорных территорий - таких, как Зангезур, Нагорный Карабах и Нахичевань, между Арменией и Азербайджаном еще в 1921 году. Зангезур стал частью Армении, а Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана на правах автономии.

