Российская армия оккупировала Азербайджан в 1920 году, - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 1920 году российская большевистская армия "вторглась и оккупировала" Азербайджан.
Алиев напомнил события в Азербайджане после распада Российской Империи в 1917 году.
"Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Мы создали свое собственное государство. Но большевики забрали его у нас. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его", - заявил Алиев.
Президент Азербайджана также признал, что отношения между Россией и Азербайджаном "ухудшились".
"Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не испытываем никаких признаков или проявлений агрессии, или неуважения к нам", - сказал Алиев.
Алиев вспомнил исторические факты и отношения с Россией в контексте конфликта с Арменией. Алиев заявил, что причиной конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за региона Нагорный Карабах стало решение советской власти по распределению спорных территорий - таких, как Зангезур, Нагорный Карабах и Нахичевань, между Арменией и Азербайджаном еще в 1921 году. Зангезур стал частью Армении, а Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана на правах автономии.
▪️В первые месяцы советизации Азербайджана страна была разделена на две части. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Мы создали собственное государство, но большевики отняли его у нас.
▪️Поражение российскими силами азербайджанского самолета и реакция российских официальных лиц вызывают огромное разочарование и недовольство. Обычно в случае атак БПЛА объявляется режим "Ковёр". На этот раз сигнал не был подан, они подали сигнал уже после того, как самолёт был подбит. Значит, они сделали это, чтобы ввести в заблуждение тех, кто будет проводить расследование. Они ударили по самолету дважды.
▪️Затем начались необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. <...> Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам.
▪️Азербайджан поддерживает территоральную целостность всех стран. Мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать.