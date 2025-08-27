РУС
Новости Отношения РФ и Азербайджана
2 209 13

Российская армия оккупировала Азербайджан в 1920 году, - Алиев

алиев,ильхам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 1920 году российская большевистская армия "вторглась и оккупировала" Азербайджан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Алиев напомнил события в Азербайджане после распада Российской Империи в 1917 году.

"Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Мы создали свое собственное государство. Но большевики забрали его у нас. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его", - заявил Алиев.

Президент Азербайджана также признал, что отношения между Россией и Азербайджаном "ухудшились".

"Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не испытываем никаких признаков или проявлений агрессии, или неуважения к нам", - сказал Алиев.

Алиев вспомнил исторические факты и отношения с Россией в контексте конфликта с Арменией. Алиев заявил, что причиной конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за региона Нагорный Карабах стало решение советской власти по распределению спорных территорий  - таких, как Зангезур, Нагорный Карабах и Нахичевань, между Арменией и Азербайджаном еще в 1921 году. Зангезур стал частью Армении, а Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана на правах автономии.

Автор: 

Азербайджан (814) Алиев Ильхам (170) россия (96975)
+9
Кацапстан окупував всіх хто не міг дати по свинячому рилу.
27.08.2025 18:00 Ответить
+6
Нарешті згадали...
27.08.2025 17:51 Ответить
+6
26-и *********** камісарам прийшов пісець! ))
27.08.2025 17:56 Ответить
Чекаємо виття на болотах вже сьогодні ввечері.
27.08.2025 18:01 Ответить
Кацапи убили голодом https://camonitor.kz/6188-.html 10 мільйонів казахів.
27.08.2025 18:23 Ответить
не вас окупували, а нафтові родовища.
а ви всі - вже в придачу.
27.08.2025 18:01 Ответить
Алієву легше - за спиною Турция, а Турція гіііібкая до непердбачуванності . Та й Ердоган не вічний.
27.08.2025 18:08 Ответить
Коли за спиною були АРМІЯ, ВІРА МОВА, нам теж було легше. Однак дуже, до нестерпісті, мудрий нарІд від цього сильно втоиився і обрав собі КАКАЯ РАЗНІЦА. То зараз маємо.
27.08.2025 18:17 Ответить
Просто красава! Респект за правду і плювок на лисину кремлівського діда.
27.08.2025 18:11 Ответить
Зараз кацапи підуть громити овочеві бази та ринки..а потім будуть стояти в кілометровій черзі за картоплею
27.08.2025 18:14 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/24924 Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабии" назвал советский период истории Азербайджана оккупацией в результате вторжения российских войск и поддержал территориальную целостность Украины.
▪️В первые месяцы советизации Азербайджана страна была разделена на две части. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Мы создали собственное государство, но большевики отняли его у нас.
▪️Поражение российскими силами азербайджанского самолета и реакция российских официальных лиц вызывают огромное разочарование и недовольство. Обычно в случае атак БПЛА объявляется режим "Ковёр". На этот раз сигнал не был подан, они подали сигнал уже после того, как самолёт был подбит. Значит, они сделали это, чтобы ввести в заблуждение тех, кто будет проводить расследование. Они ударили по самолету дважды.
▪️Затем начались необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. <...> Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам.
▪️Азербайджан поддерживает территоральную целостность всех стран. Мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать.
27.08.2025 18:17 Ответить
Хоч більшовики, хоч меньшовики, всі вони там руССкіє.
27.08.2025 18:22 Ответить
Випердки з московського улуса.
27.08.2025 18:26 Ответить
 
 