Азербайджан с первых дней вторжения РФ поддерживает территориальную целостность Украины, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что с первых дней российского вторжения Баку поддерживал и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Об этом он заявил в интервью Al Arabiya, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Minval.

"Возвращаясь к тому, что обсуждалось относительно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать", - подчеркнул лидер.

Алиев отметил, что Азербайджан решительно выступает против любых форм сепаратизма, будь то в Карабахе, Сирии или любой другой точке мира.

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев посоветовал украинцам никогда не соглашаться на оккупацию.

Известно, что 8 августа 2025 года РФ била по нефтебазе азербайджанской Socar в Одесской области. Тогда сообщалось, что в результате удара возник пожар, также был поврежден трубопровод дизельного топлива.

Это было уже третьей целенаправленной атакой РФ на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, что совпало с эскалацией отношений между этими странами.

