РУС
Новости Алиев об Украине
1 483 10

Азербайджан с первых дней вторжения РФ поддерживает территориальную целостность Украины, - Алиев

Алиев сделал заявление о вторжении РФ. Азербайджан поддерживает Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что с первых дней российского вторжения Баку поддерживал и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Об этом он заявил в интервью Al Arabiya, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Minval.

"Возвращаясь к тому, что обсуждалось относительно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать", - подчеркнул лидер.

Алиев отметил, что Азербайджан решительно выступает против любых форм сепаратизма, будь то в Карабахе, Сирии или любой другой точке мира.

Читайте также: Сотрудничество с Украиной продолжится: Алиев ответил на удары России по украинским проектам Азербайджана (обновлено)

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев посоветовал украинцам никогда не соглашаться на оккупацию.

Известно, что 8 августа 2025 года РФ била по нефтебазе азербайджанской Socar в Одесской области. Тогда сообщалось, что в результате удара возник пожар, также был поврежден трубопровод дизельного топлива.

Это было уже третьей целенаправленной атакой РФ на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, что совпало с эскалацией отношений между этими странами.

Читайте: Азербайджан готовит иски против РФ в международные судебные инстанции по катастрофе самолета Azerbaijan Airlines, - Алиев

Автор: 

Азербайджан (814) Алиев Ильхам (170) территориальная целостность (270) война в Украине (5841)
Топ комментарии
+9
Дякуємо, пане президенте. Війна показала, що справжніх друзів у нас не багато.
27.08.2025 15:52 Ответить
27.08.2025 15:52 Ответить
+4
Дай Боже йому здоров'я...На фоні Польщі це гарна позиція
27.08.2025 15:54 Ответить
27.08.2025 15:54 Ответить
+2
Краще, не афішируя, за знищену нафтобазу "Сокара", дай десяток ракет, щоб наші влупили по якомусь НПЗ на рф !!!
Вам - приємно, кацапам - корисно, нам - бонус....
27.08.2025 16:02 Ответить
27.08.2025 16:02 Ответить
А шо йому ше сказати? Що закупає для кацапстану електроніку?
27.08.2025 15:50 Ответить
27.08.2025 15:50 Ответить
Але якось непомітно підтримує. Ми про це дізнались через три з половиною роки.
27.08.2025 15:51 Ответить
27.08.2025 15:51 Ответить
Не ми а ви.
27.08.2025 15:54 Ответить
27.08.2025 15:54 Ответить
Ви у Франції знали? А ми в Україні ні...
27.08.2025 16:06 Ответить
27.08.2025 16:06 Ответить
ну погугліть... це не важко
27.08.2025 16:56 Ответить
27.08.2025 16:56 Ответить
"Графики товарооборота России и Азербайджана можно найти на сайтах, публикующих статистику внешней торговли, например, на сайте Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) или на аналитических порталах, таких как https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/balance-of-trade Trading Economics. По данным за первое полугодие 2025 года, товарооборот между странами составил 2,52 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 16,7%" (С)Гугл

упс...
27.08.2025 15:58 Ответить
27.08.2025 15:58 Ответить
Краще, не афішируя, за знищену нафтобазу "Сокара", дай десяток ракет, щоб наші влупили по якомусь НПЗ на рф !!!
Вам - приємно, кацапам - корисно, нам - бонус....
27.08.2025 16:02 Ответить
27.08.2025 16:02 Ответить
Дякуємо, Друзі.
27.08.2025 17:20 Ответить
27.08.2025 17:20 Ответить
 
 