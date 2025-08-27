Азербайджан із перших днів вторгнення РФ підтримує територіальну цілісність України, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що із перших днів російського вторгнення Баку підтримував та продовжує підтримувати територіальну цілісність України.

Про це він заявив в інтерв'ю Al Arabiya, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Minval.

"Повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України та продовжуємо її підтримувати", - наголосив лідер.

Алієв зазначив, що Азербайджан рішуче виступає проти будь-яких форм сепаратизму, чи то в Карабаху, Сирії чи будь-якій іншій точці світу.

Раніше повідомлялось, що Ільхам Алієв порадив українцям ніколи не погоджуватися на окупацію.

Відомо, що 8 серпня 2025 року РФ била по нафтобазі азербайджанської Socar на Одещині. Тоді повідомлялось, що внаслідок удару виникла пожежа, також було пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Це було вже третьою цілеспрямованою атакою РФ на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, що співпало з ескалацією відносин між цими країнами.

