Новини Алієв про Україну
Азербайджан із перших днів вторгнення РФ підтримує територіальну цілісність України, - Алієв

Алієв зробив заяву про вторгнення РФ. Азербайджан підтримує Україну

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що із перших днів російського вторгнення Баку підтримував та продовжує підтримувати територіальну цілісність України.

Про це він заявив в інтерв'ю Al Arabiya, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Minval.

"Повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України та продовжуємо її підтримувати", - наголосив лідер.

Алієв зазначив, що Азербайджан рішуче виступає проти будь-яких форм сепаратизму, чи то в Карабаху, Сирії чи будь-якій іншій точці світу.

Читайте також: Співпраця з Україною продовжиться: Алієв відповів на удари Росії по українських проєктах Азербайджану (оновлено)

Раніше повідомлялось, що Ільхам Алієв порадив українцям ніколи не погоджуватися на окупацію.

Відомо, що 8 серпня 2025 року РФ била по нафтобазі азербайджанської Socar на Одещині. Тоді повідомлялось, що внаслідок удару виникла пожежа, також було пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Це було вже третьою цілеспрямованою атакою РФ на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов'язані з Азербайджаном, що співпало з ескалацією відносин між цими країнами.

Читайте: Азербайджан готує позови проти РФ до міжнародних судових інстанцій щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines, - Алієв

Азербайджан (884) Алієв Ільхам (162) територіальна цілісність (211) війна в Україні (5883)
Топ коментарі
+10
Дякуємо, пане президенте. Війна показала, що справжніх друзів у нас не багато.
показати весь коментар
27.08.2025 15:52 Відповісти
+4
Дай Боже йому здоров'я...На фоні Польщі це гарна позиція
показати весь коментар
27.08.2025 15:54 Відповісти
+2
Краще, не афішируя, за знищену нафтобазу "Сокара", дай десяток ракет, щоб наші влупили по якомусь НПЗ на рф !!!
Вам - приємно, кацапам - корисно, нам - бонус....
показати весь коментар
27.08.2025 16:02 Відповісти
А шо йому ше сказати? Що закупає для кацапстану електроніку?
показати весь коментар
27.08.2025 15:50 Відповісти
Але якось непомітно підтримує. Ми про це дізнались через три з половиною роки.
показати весь коментар
27.08.2025 15:51 Відповісти
Не ми а ви.
показати весь коментар
27.08.2025 15:54 Відповісти
Ви у Франції знали? А ми в Україні ні...
показати весь коментар
27.08.2025 16:06 Відповісти
ну погугліть... це не важко
показати весь коментар
27.08.2025 16:56 Відповісти
"Графики товарооборота России и Азербайджана можно найти на сайтах, публикующих статистику внешней торговли, например, на сайте Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) или на аналитических порталах, таких как https://ru.tradingeconomics.com/azerbaijan/balance-of-trade Trading Economics. По данным за первое полугодие 2025 года, товарооборот между странами составил 2,52 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 16,7%" (С)Гугл

упс...
показати весь коментар
27.08.2025 15:58 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
27.08.2025 17:20 Відповісти
 
 