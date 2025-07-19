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Президент Азербайджану Алієв - українцям: Ніколи не погоджуйтесь на окупацію
Президент Азербайджану Ільхам Алієв порадив українцям ніколи не погоджуватися на окупацію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на Шушинському медіафорумі.
Так, на запитання про те, що він порадив би українцям як лідер нації, яка змогла після трьох десятків років відновити територіальну цілісність країни, Алієв сказав, що вже мав можливість відповідати на подібне запитання на одному із заходів кілька років тому, і його відповідь не відрізнятиметься від того, що він говорив тоді.
"Гадаю, це співзвучно і сподіванням України, українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось це головна порада. Це те, що робили ми", - сказав Алієв.
Топ коментарі
+22 Evgeny N
показати весь коментар19.07.2025 21:05 Відповісти Посилання
+11 Соса 2
показати весь коментар19.07.2025 21:04 Відповісти Посилання
+10 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар19.07.2025 21:02 Відповісти Посилання
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Як на мене, то це просто подяка (на словах) Україні за те, що дала змогу Азербайджану відновити свою територіальну цілістність (відтягнувши на себе всю воєнну міць московитів).
Але і за цю підтримку та подяку - щира вдячність.
Ну або як альтернатива - воювати вічно.
На даний момент (липень 2025 року) є кілька країн, де главою держави або уряду є особа єврейського походження:
Ізраїль: Як єдина єврейська держава у світі, її президент і прем'єр-міністр завжди є євреями. Нинішній президент - Іцхак Герцог, а прем'єр-міністр - Беньямін Нетаньягу.
Україна: Володимир Зеленський є президентом України і має єврейське походження.
Мексика: Клаудія Шейнбаум, яка була обрана президентом Мексики у червні 2024 року, є першою жінкою-президентом країни та має єврейське походження.
Панама: Президент Лаурентіно Кортісо також має єврейське коріння.
Росія: Прем'єр-міністр Михайло Мішустін є сином російсько-єврейського батька, хоча він рідко обговорює свою єврейську спадщину.
Франція: Габріель Атталь є прем'єр-міністром Франції і також має єврейське походження.
Україні в повернекеі окуповані територій має допомогти весь цивілізований світ. І не лише в наступом на економічному фронті: санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпечення ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною зброєю для винещення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Потрібно нарешті, вже усвідомити всьому цивілізованому людству, що вгамувати агресора потрібно всім світом.
А чи погодиться Алієв дати своїх солдат, громадян для захисту суверинітету України? - сумнівно, м'яко кажучи.
ЕрЗе провалив мобілізаційну компоненту ведення війни з ******, ніхто з адекватних з цим не сперечається. Та з іншого боку: людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україна потребує домомоги особовим складом з цивілізованого світу.
Алієа, можливо (та скоріш за все) це розцміє. Але про таке не говорить.
Нізащо б не погодився.
Але навряд чи питатимуть і мене, і інших.
І референдуму не буде.