Президент Азербайджану Алієв - українцям: Ніколи не погоджуйтесь на окупацію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв порадив українцям ніколи не погоджуватися на окупацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на Шушинському медіафорумі.

Так, на запитання про те, що він порадив би українцям як лідер нації, яка змогла після трьох десятків років відновити територіальну цілісність країни, Алієв сказав, що вже мав можливість відповідати на подібне запитання на одному із заходів кілька років тому, і його відповідь не відрізнятиметься від того, що він говорив тоді.

"Гадаю, це співзвучно і сподіванням України, українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось це головна порада. Це те, що робили ми", - сказав Алієв.

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