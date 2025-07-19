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Новини Алієв про Україну
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Президент Азербайджану Алієв - українцям: Ніколи не погоджуйтесь на окупацію

Алієв закликав українців на погоджуватися на окупацію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв порадив українцям ніколи не погоджуватися на окупацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу на Шушинському медіафорумі.

Так, на запитання про те, що він порадив би українцям як лідер нації, яка змогла після трьох десятків років відновити територіальну цілісність країни, Алієв сказав, що вже мав можливість відповідати на подібне запитання на одному із заходів кілька років тому, і його відповідь не відрізнятиметься від того, що він говорив тоді.

"Гадаю, це співзвучно і сподіванням України, українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось це головна порада. Це те, що робили ми", - сказав Алієв.

Також читайте: Зеленський провів розмову з Алієвим: Україна підтримує Азербайджан на тлі конфлікту з РФ

Автор: 

Азербайджан (867) Алієв Ільхам (154)


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Топ коментарі
+22
То все добре, але якщо б Азербайджан стикнувся з московитами (навіть з тією підтримкою Туриччини, яка у них була) коли рашисти не зав'язли "по самі помідори" в Україні і всі ті тисячі ракет, дронів, танків, КАБів, м'яса поперло/полетіло б на Баку?
Як на мене, то це просто подяка (на словах) Україні за те, що дала змогу Азербайджану відновити свою територіальну цілістність (відтягнувши на себе всю воєнну міць московитів).
Але і за цю підтримку та подяку - щира вдячність.
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19.07.2025 21:05 Відповісти
+11
Дякую, БРАТ..
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19.07.2025 21:04 Відповісти
+10
Все вірно сказав. Чи почують його???
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19.07.2025 21:02 Відповісти
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Все вірно сказав. Чи почують його???
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19.07.2025 21:02 Відповісти
Уже не услышали. Наши "уставшие от войны" свернули с этого пути в 2019 году.
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19.07.2025 21:57 Відповісти
Дякую, БРАТ..
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19.07.2025 21:04 Відповісти
То все добре, але якщо б Азербайджан стикнувся з московитами (навіть з тією підтримкою Туриччини, яка у них була) коли рашисти не зав'язли "по самі помідори" в Україні і всі ті тисячі ракет, дронів, танків, КАБів, м'яса поперло/полетіло б на Баку?
Як на мене, то це просто подяка (на словах) Україні за те, що дала змогу Азербайджану відновити свою територіальну цілістність (відтягнувши на себе всю воєнну міць московитів).
Але і за цю підтримку та подяку - щира вдячність.
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19.07.2025 21:05 Відповісти
Умение ждать и увидеть свой шанс - тоже много стоит. Он ждал, хитрил с ******, строил 20 лет армию, заводил союзников и воспользовался своим шансом как только почувствовал возможность. Вспомните как еще несколько лет назад его у нас обвиняли в типа "прорашенской" политике.
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19.07.2025 22:02 Відповісти
А зелені жаби вже готові заморозити конфлікт: https://censor.net/ua/news/3564205/umyerov-zaproponuvav-rosiyiskiyi-storoni-novyyi-*****-peremovyn
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19.07.2025 21:08 Відповісти
А що, заморозка вже означає згоду на окупацію? Азербайджан зробив те ж саме і чекав потрібного моменту.
Ну або як альтернатива - воювати вічно.
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19.07.2025 21:12 Відповісти
Армения оккупировала то, что она называла Карабахом и военные действия закончились. москва выставляет список требований на 3 страницах, включая официальное признание оккупации даже того ,чего не смогла захватить. Разница значительная.
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19.07.2025 21:37 Відповісти
Москва може виставляти які завгодно умови, як і Україна. Важливо те, про що сторони домовляться, а не що вони хочуть.
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19.07.2025 21:40 Відповісти
Якраз Вірменія називає ці землі Арцах, а Карабах - то їхня азербайджанська назва.
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19.07.2025 22:04 Відповісти
Согласен. Мой затык.
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19.07.2025 22:05 Відповісти
повертайся в Україну та йди добровольцем в ЗСУ.
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19.07.2025 21:54 Відповісти
....сказал Алиев, через которого рашка обходит санкции и он на этом рубит бабосы
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19.07.2025 21:08 Відповісти
і платить податки в Україні. Чи не так?
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19.07.2025 21:14 Відповісти
И который, поставляет Украине оружие...
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19.07.2025 21:17 Відповісти
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19.07.2025 21:14 Відповісти
Давно не чутно. Воно ще живе?
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19.07.2025 21:38 Відповісти
Тільки казав він це не українцям, а божевільному *****, що здійснює окупацію.
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19.07.2025 21:14 Відповісти
Так, але в нафтодоларового Азербайджану у ворогах була бідна і злиденна Вірменія, яка за населенням втричі менша ********* Азербайджану. А в нас ситуація наоборот. По можливостях і ресурсах ми це Вірменія а рашка це Азербайджан
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19.07.2025 21:18 Відповісти
Азербайджан має президента азербайджанця, який знає азербайджанську мову, культуру, традиції, віру і доброго сусіда турків. А в нас президент, найщиріший українець, всі його помічники або такі самі, або з Даунбасу. В його кармані вже є декілька паспортів і якщо що, то тут його нічого не тримає, віра і культура в нього інші, історію він вчив тількит радянську і менталітет його русскомирський.
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19.07.2025 21:20 Відповісти
у яких країнах президент єврей

На даний момент (липень 2025 року) є кілька країн, де главою держави або уряду є особа єврейського походження:

Ізраїль: Як єдина єврейська держава у світі, її президент і прем'єр-міністр завжди є євреями. Нинішній президент - Іцхак Герцог, а прем'єр-міністр - Беньямін Нетаньягу.

Україна: Володимир Зеленський є президентом України і має єврейське походження.

Мексика: Клаудія Шейнбаум, яка була обрана президентом Мексики у червні 2024 року, є першою жінкою-президентом країни та має єврейське походження.

Панама: Президент Лаурентіно Кортісо також має єврейське коріння.

Росія: Прем'єр-міністр Михайло Мішустін є сином російсько-єврейського батька, хоча він рідко обговорює свою єврейську спадщину.

Франція: Габріель Атталь є прем'єр-міністром Франції і також має єврейське походження.
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19.07.2025 21:31 Відповісти
В результаті поточної війни з касапами чинна влада влаштує з ****** договорняк схожий, чи аналогічний (тільки з касапською мантрою "з врахуванням реалій на землі") якийсь прототип Мінських домовленостей (протоколів); назву візьмуть, припустимо, з міста Стамбул чи іншого (в світі міст багато); і зелені шавки подадуть це за перемогу,; а також волатимуть "ми мінської зради не допустили". Хоча в тій "перемозі", на відміну від мінських протоколів, будуть прописані такі пункти, які не дозволятимуть силою відвойовувати наші окуповані території.

Україні в повернекеі окуповані територій має допомогти весь цивілізований світ. І не лише в наступом на економічному фронті: санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпечення ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною зброєю для винещення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Потрібно нарешті, вже усвідомити всьому цивілізованому людству, що вгамувати агресора потрібно всім світом.
А чи погодиться Алієв дати своїх солдат, громадян для захисту суверинітету України? - сумнівно, м'яко кажучи.

ЕрЗе провалив мобілізаційну компоненту ведення війни з ******, ніхто з адекватних з цим не сперечається. Та з іншого боку: людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україна потребує домомоги особовим складом з цивілізованого світу.
Алієа, можливо (та скоріш за все) це розцміє. Але про таке не говорить.
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19.07.2025 21:43 Відповісти
Згоден! Окупація - ці гірше за смерть. Тому треба посилювати мобілізаційни заходи.
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19.07.2025 21:45 Відповісти
Повертайся з Німеччини та посилюй
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19.07.2025 21:48 Відповісти
Президент Азербайджану Алієв - українцям: Ніколи не погоджуйтесь на окупацію

Нізащо б не погодився.
Але навряд чи питатимуть і мене, і інших.
І референдуму не буде.
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19.07.2025 22:06 Відповісти
Ех, Алієв, що ти можеш знати? От якби ти вмів грати прутнем на піанінє, якби ти називав Азербайджан актором німецьких порнофільмів, який прінімаєт в любих калічєствах с любой старани, якби ти казав, що азербайджанці та вірмени то адіннарод та стібався би з азербайджанців 24/7, от тоді би ти зрозумів, наскільки ти ще далеко від найвеличнішого лідора **********, найпотужнішого незламника та найдосвідченішого всєхпобєдуна, ZEлідора Боневтіковіча.
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19.07.2025 22:13 Відповісти
 
 