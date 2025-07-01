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Новини Стосунки РФ та Азербайджану
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Зеленський провів розмову з Алієвим: Україна підтримує Азербайджан на тлі конфлікту з РФ

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим на тлі нещодавніх масових затримань азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував Алієву за підтримку України, її територіальної цілісності та народу.

"Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці. Висловив наші співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових. Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість", - зазначив Зеленський.

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Президент наголосив, що має із Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені

Сторони також обговорили двосторонні відносини між країнами –– енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері.

"Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наші урядовці активізують роботу", - додав голова держави.

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Автор: 

Азербайджан (863) Алієв Ільхам (153) Зеленський Володимир (24595)


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Топ коментарі
+6
головне щоб Азербайджан не був боці рашки
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01.07.2025 18:12 Відповісти
+6
нормально Азербайджан нас підтримував та підтримує, щира їм дяка за це
просто не підсвічують усього
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01.07.2025 18:21 Відповісти
+4
Головним предметом допомоги Азербайджану Україні є енергетика.
Зокрема, Баку поставив Києву близько 120 трансформаторів і трансформаторних станцій, 70 генераторів та понад 3,3 мільйона метрів кабелів і проводів.
Також зберігаються поставки нафти і газу.
За даними журналу Politico, Україна досі імпортує енергоресурси з Закавказзя, а у січні цього року навіть запропонувала Угорщині та Словаччині почати постачати через свою територію азербайджанський газ замість російського.
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01.07.2025 18:22 Відповісти
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Щось азера нас не дуже підтримують
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01.07.2025 18:04 Відповісти
головне щоб Азербайджан не був боці рашки
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01.07.2025 18:12 Відповісти
Насправді де в чому підтримує. За військову допомогу не скажу, мабуть не було. Але точно знаю що вони свого часу непогано нам допомогли енергетичним обладнанням, коли русня інтенсивно знищувала нашу енергосистему. І гуманітарка для біженців точно мала місце.
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01.07.2025 18:17 Відповісти
нормально Азербайджан нас підтримував та підтримує, щира їм дяка за це
просто не підсвічують усього
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01.07.2025 18:21 Відповісти
Гуманіторну допомогу і обладнання надають, трохи їхніх добровольців є (на відміну від "козаків", що звалили за кордон). А ви хотіли, щоб вони що зробили?
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01.07.2025 19:09 Відповісти
Дарма він розраховує на те, що алієв почне з ****** воювати. Через декілька днів вони поспілкуються по телефону і все забудеться. Як було у випадку з літаком. Диктатори завжди порозуміються один з одним.
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01.07.2025 18:05 Відповісти
Не завжди. Наприклад, Гітлер зі Сталіним. Але ці порозуміються, так. Азербайджану нічого протиставити рф, якщо там надумають почати виселяти їх діаспору.
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01.07.2025 18:09 Відповісти
За Азербайджаном стоїть Туреччина,
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01.07.2025 18:28 Відповісти
А за рф - Китай та Іран. Ну то що?
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01.07.2025 18:30 Відповісти
Китай і за Іраном, але якщо протистояння московитів з Азербайджаном підніме ціни на вуглеводні в довгостроковій перспективі (і Іран, навіть під санкціями, і Азербайджан є постачальниками цього), то Пекіну краще нинішня ситуація - купівля тих самих вуглеводнів з московії зі значними скидками. До тогож Китай зараз переорієнтувався на вуглеводні з Казахстану, а це значить, що перенасичення нафти і газу на московії для Китаю може коштувати додаткових знижок від кремлядів. "Навіщо купувати дорожче?" (с) реклама
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01.07.2025 19:03 Відповісти
Evgeny N якщо протистояння московитів з Азербайджаном підніме ціни на вуглеводні

Яким чином?
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01.07.2025 19:13 Відповісти
ти зараз хоч трохи подумав, перед тик як написати таку херню?
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01.07.2025 19:28 Відповісти
два авторитарники які вже давно узурпували владу у своїх країнах як завжди все порішають...- де наші інтереси....
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01.07.2025 18:05 Відповісти
"нате і мій глек на капусту....."
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01.07.2025 18:16 Відповісти
Головним предметом допомоги Азербайджану Україні є енергетика.
Зокрема, Баку поставив Києву близько 120 трансформаторів і трансформаторних станцій, 70 генераторів та понад 3,3 мільйона метрів кабелів і проводів.
Також зберігаються поставки нафти і газу.
За даними журналу Politico, Україна досі імпортує енергоресурси з Закавказзя, а у січні цього року навіть запропонувала Угорщині та Словаччині почати постачати через свою територію азербайджанський газ замість російського.
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01.07.2025 18:22 Відповісти
Ці тюрки, не є щирою до взаємодій народність.
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01.07.2025 18:24 Відповісти
Україна підтримує Азербайджан

Як саме?
Конкретно!
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01.07.2025 18:27 Відповісти
ну так, типа тримайся чувак, ми тебе підтримуємо і висловлюємо .... занепокоєність, о.
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01.07.2025 18:29 Відповісти
Дипломатично насамперед.
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01.07.2025 19:12 Відповісти
Азербайджанські силовики виловлюють кацапів по всій території Азербайджану, пакують в автозаки і на "родіну к любімим бярьозкам", попутно розхерачивши лапотним мордяки.
Це на цьому відео гарно видно. Не відео, а бальзам на душу
https://youtu.be/ZYMpOsSpqJg?si=lxGa43xfqf0iO011
Рашистів пакують вже сотнями! АВТОЗАКІВ не вистачає!
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01.07.2025 19:38 Відповісти
 
 