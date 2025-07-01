Зеленський провів розмову з Алієвим: Україна підтримує Азербайджан на тлі конфлікту з РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим на тлі нещодавніх масових затримань азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував Алієву за підтримку України, її територіальної цілісності та народу.

"Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці. Висловив наші співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових. Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вручила ноту послу Азербайджану через затримання російських пропагандистів та "недружні дії" Баку

Президент наголосив, що має із Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені

Сторони також обговорили двосторонні відносини між країнами –– енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері.

"Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наші урядовці активізують роботу", - додав голова держави.

Читайте також: Президент Азербайджану Алієв скасував візит до Москви на 9 травня