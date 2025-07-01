Зеленський провів розмову з Алієвим: Україна підтримує Азербайджан на тлі конфлікту з РФ
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим на тлі нещодавніх масових затримань азербайджанців у Єкатеринбурзі.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Він подякував Алієву за підтримку України, її територіальної цілісності та народу.
"Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці. Висловив наші співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових. Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що має із Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені
Сторони також обговорили двосторонні відносини між країнами –– енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері.
"Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наші урядовці активізують роботу", - додав голова держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто не підсвічують усього
Яким чином?
Зокрема, Баку поставив Києву близько 120 трансформаторів і трансформаторних станцій, 70 генераторів та понад 3,3 мільйона метрів кабелів і проводів.
Також зберігаються поставки нафти і газу.
За даними журналу Politico, Україна досі імпортує енергоресурси з Закавказзя, а у січні цього року навіть запропонувала Угорщині та Словаччині почати постачати через свою територію азербайджанський газ замість російського.
Як саме?
Конкретно!
Це на цьому відео гарно видно. Не відео, а бальзам на душу
https://youtu.be/ZYMpOsSpqJg?si=lxGa43xfqf0iO011
Рашистів пакують вже сотнями! АВТОЗАКІВ не вистачає!