РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11653 посетителя онлайн
Новости Отношения РФ и Азербайджана
1 202 14

Зеленский провел беседу с Алиевым: Украина поддерживает Азербайджан на фоне конфликта с РФ

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне недавних массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил Алиева за поддержку Украины, ее территориальной целостности и народа.

"Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике. Выразил наши соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых. Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ вручила ноту послу Азербайджана из-за задержания российских пропагандистов и "недружественных действий" Баку

Президент подчеркнул, что имеет с Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены

Стороны также обсудили двусторонние отношения между странами - энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере.

"Договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Наши чиновники активизируют работу", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ вызвал посла Азербайджана после задержания агентов ФСБ в Баку

Автор: 

Азербайджан (799) Алиев Ильхам (163) Зеленский Владимир (21096)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
головне щоб Азербайджан не був боці рашки
показать весь комментарий
01.07.2025 18:12 Ответить
+2
Щось азера нас не дуже підтримують
показать весь комментарий
01.07.2025 18:04 Ответить
+2
Дарма він розраховує на те, що алієв почне з ****** воювати. Через декілька днів вони поспілкуються по телефону і все забудеться. Як було у випадку з літаком. Диктатори завжди порозуміються один з одним.
показать весь комментарий
01.07.2025 18:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось азера нас не дуже підтримують
показать весь комментарий
01.07.2025 18:04 Ответить
головне щоб Азербайджан не був боці рашки
показать весь комментарий
01.07.2025 18:12 Ответить
Насправді де в чому підтримує. За військову допомогу не скажу, мабуть не було. Але точно знаю що вони свого часу непогано нам допомогли енергетичним обладнанням, коли русня інтенсивно знищувала нашу енергосистему. І гуманітарка для біженців точно мала місце.
показать весь комментарий
01.07.2025 18:17 Ответить
нормально Азербайджан нас підтримував та підтримує, щира їм дяка за це
просто не підсвічують усього
показать весь комментарий
01.07.2025 18:21 Ответить
Дарма він розраховує на те, що алієв почне з ****** воювати. Через декілька днів вони поспілкуються по телефону і все забудеться. Як було у випадку з літаком. Диктатори завжди порозуміються один з одним.
показать весь комментарий
01.07.2025 18:05 Ответить
Не завжди. Наприклад, Гітлер зі Сталіним. Але ці порозуміються, так. Азербайджану нічого протиставити рф, якщо там надумають почати виселяти їх діаспору.
показать весь комментарий
01.07.2025 18:09 Ответить
За Азербайджаном стоїть Туреччина,
показать весь комментарий
01.07.2025 18:28 Ответить
А за рф - Китай та Іран. Ну то що?
показать весь комментарий
01.07.2025 18:30 Ответить
два авторитарники які вже давно узурпували владу у своїх країнах як завжди все порішають...- де наші інтереси....
показать весь комментарий
01.07.2025 18:05 Ответить
"нате і мій глек на капусту....."
показать весь комментарий
01.07.2025 18:16 Ответить
Головним предметом допомоги Азербайджану Україні є енергетика.
Зокрема, Баку поставив Києву близько 120 трансформаторів і трансформаторних станцій, 70 генераторів та понад 3,3 мільйона метрів кабелів і проводів.
Також зберігаються поставки нафти і газу.
За даними журналу Politico, Україна досі імпортує енергоресурси з Закавказзя, а у січні цього року навіть запропонувала Угорщині та Словаччині почати постачати через свою територію азербайджанський газ замість російського.
показать весь комментарий
01.07.2025 18:22 Ответить
Ці тюрки, не є щирою до взаємодій народність.
показать весь комментарий
01.07.2025 18:24 Ответить
Україна підтримує Азербайджан

Як саме?
Конкретно!
показать весь комментарий
01.07.2025 18:27 Ответить
ну так, типа тримайся чувак, ми тебе підтримуємо і висловлюємо .... занепокоєність, о.
показать весь комментарий
01.07.2025 18:29 Ответить
 
 