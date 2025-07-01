Зеленский провел беседу с Алиевым: Украина поддерживает Азербайджан на фоне конфликта с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне недавних массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил Алиева за поддержку Украины, ее территориальной целостности и народа.
"Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике. Выразил наши соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых. Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что имеет с Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены
Стороны также обсудили двусторонние отношения между странами - энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере.
"Договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Наши чиновники активизируют работу", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
просто не підсвічують усього
Зокрема, Баку поставив Києву близько 120 трансформаторів і трансформаторних станцій, 70 генераторів та понад 3,3 мільйона метрів кабелів і проводів.
Також зберігаються поставки нафти і газу.
За даними журналу Politico, Україна досі імпортує енергоресурси з Закавказзя, а у січні цього року навіть запропонувала Угорщині та Словаччині почати постачати через свою територію азербайджанський газ замість російського.
Як саме?
Конкретно!