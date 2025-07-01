Зеленский провел беседу с Алиевым: Украина поддерживает Азербайджан на фоне конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне недавних массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил Алиева за поддержку Украины, ее территориальной целостности и народа.

"Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике. Выразил наши соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых. Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что имеет с Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены

Стороны также обсудили двусторонние отношения между странами - энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере.

"Договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Наши чиновники активизируют работу", - добавил глава государства.

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