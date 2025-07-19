Президент Азербайджана Алиев - украинцам: Никогда не соглашайтесь на оккупацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал украинцам никогда не соглашаться на оккупацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на Шушинском медиафоруме.

Так, на вопрос о том, что он посоветовал бы украинцам, как лидер нации, которая смогла после трех десятков лет восстановить территориальную целостность страны, Алиев сказал, что уже имел возможность отвечать на подобный вопрос на одном из мероприятий несколько лет назад, и его ответ не будет отличаться от того, что он говорил тогда.

"Думаю, это созвучно и чаяниям Украины, украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это - главный совет. Это то, что делали мы", - сказал Алиев.

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