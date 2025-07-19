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Президент Азербайджана Алиев - украинцам: Никогда не соглашайтесь на оккупацию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал украинцам никогда не соглашаться на оккупацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на Шушинском медиафоруме.
Так, на вопрос о том, что он посоветовал бы украинцам, как лидер нации, которая смогла после трех десятков лет восстановить территориальную целостность страны, Алиев сказал, что уже имел возможность отвечать на подобный вопрос на одном из мероприятий несколько лет назад, и его ответ не будет отличаться от того, что он говорил тогда.
"Думаю, это созвучно и чаяниям Украины, украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это - главный совет. Это то, что делали мы", - сказал Алиев.
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+19 Evgeny N
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+9 Oleksii Pilevych #582021
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+9 Соса 2
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Як на мене, то це просто подяка (на словах) Україні за те, що дала змогу Азербайджану відновити свою територіальну цілістність (відтягнувши на себе всю воєнну міць московитів).
Але і за цю підтримку та подяку - щира вдячність.
Ну або як альтернатива - воювати вічно.
На даний момент (липень 2025 року) є кілька країн, де главою держави або уряду є особа єврейського походження:
Ізраїль: Як єдина єврейська держава у світі, її президент і прем'єр-міністр завжди є євреями. Нинішній президент - Іцхак Герцог, а прем'єр-міністр - Беньямін Нетаньягу.
Україна: Володимир Зеленський є президентом України і має єврейське походження.
Мексика: Клаудія Шейнбаум, яка була обрана президентом Мексики у червні 2024 року, є першою жінкою-президентом країни та має єврейське походження.
Панама: Президент Лаурентіно Кортісо також має єврейське коріння.
Росія: Прем'єр-міністр Михайло Мішустін є сином російсько-єврейського батька, хоча він рідко обговорює свою єврейську спадщину.
Франція: Габріель Атталь є прем'єр-міністром Франції і також має єврейське походження.
Україні в повернекеі окуповані територій має допомогти весь цивілізований світ. І не лише в наступом на економічному фронті: санкціями на лаптєстан; а ще краще - ембарго на їхні товари, послуги, енергоносії, тощо. Не лише наступом з забезпечення ЗСУ військовою технікою, а ще краще - передовою технікою, новітніми технологіями, далекобійною зброєю для винещення ВПК ворога.
Цей наступ повинен бути і солдатами країн цивілізованого світу на ЛБЗ. Потрібно нарешті, вже усвідомити всьому цивілізованому людству, що вгамувати агресора потрібно всім світом.
А чи погодиться Алієв дати своїх солдат, громадян для захисту суверинітету України? - сумнівно, м'яко кажучи.
ЕрЗе провалив мобілізаційну компоненту ведення війни з ******, ніхто з адекватних з цим не сперечається. Та з іншого боку: людський ресурс України набагато менший за аналогічний касапів. І тому Україна потребує домомоги особовим складом з цивілізованого світу.
Алієа, можливо (та скоріш за все) це розцміє. Але про таке не говорить.