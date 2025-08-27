Російська армія окупувала Азербайджан у 1920 році, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у 1920 році російська більшовицька армія "вторглась та окупувала" Азербайджан.

Алієв нагадав події в Азербайджані після розпаду Російської Імперії у 1917 році.

"Більшовики, які здійснили революцію 1917 року, обдурили народ. Ми створили свою власну державу. Але більшовики забрали її в нас. У квітні 1920 року російська армія вторглася до Азербайджану та окупувала його", — заявив Алієв.

Президент Азербайджану також визнав, що відносини між Росією та Азербайджаном "погіршилися".

"Ми не несемо відповідальності за погіршення стосунків. Ми відповідаємо конструктивно і законно, але ніколи не зазнаємо жодних ознак чи проявів агресії, чи неповаги до нас", — сказав Алієв.

Алієв згадав історичні факти та відносини з Росією у контексті конфлікту з Вірменією. Так Алієв заявив, що причиною конфлікту між Азербайджаном та Вірменією через регіон Нагірний Карабах стало рішення радянської влади щодо розподілу спірних територій як Зангезур, Нагірний Карабах та Нахічевань між Вірменією та Азербайджаном ще у 1921 році. Зангезур став частиною Вірменії, а Нагірний Карабах увійшов до складу Азербайджану на правах автономії.

