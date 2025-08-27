УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Стосунки РФ та Азербайджану
1 955 12

Російська армія окупувала Азербайджан у 1920 році, - Алієв

алієв,ільхам

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у 1920 році російська більшовицька армія "вторглась та окупувала" Азербайджан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Алієв нагадав події в Азербайджані після розпаду Російської Імперії у 1917 році.

"Більшовики, які здійснили революцію 1917 року, обдурили народ. Ми створили свою власну державу. Але більшовики забрали її в нас. У квітні 1920 року російська армія вторглася до Азербайджану та окупувала його", — заявив Алієв.

Президент Азербайджану також визнав, що відносини між Росією та Азербайджаном "погіршилися".

"Ми не несемо відповідальності за погіршення стосунків. Ми відповідаємо конструктивно і законно, але ніколи не зазнаємо жодних ознак чи проявів агресії, чи неповаги до нас", — сказав Алієв.

Алієв згадав історичні факти та відносини з Росією у контексті конфлікту з Вірменією. Так Алієв заявив, що причиною конфлікту між Азербайджаном та Вірменією через регіон Нагірний Карабах стало рішення радянської влади щодо розподілу спірних територій як Зангезур, Нагірний Карабах та Нахічевань між Вірменією та Азербайджаном ще у 1921 році. Зангезур став частиною Вірменії, а Нагірний Карабах увійшов до складу Азербайджану на правах автономії.

Читайте також: Азербайджан із перших днів вторгнення РФ підтримує територіальну цілісність України, - Алієв

Автор: 

Азербайджан (884) Алієв Ільхам (162) росія (67364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Кацапстан окупував всіх хто не міг дати по свинячому рилу.
показати весь коментар
27.08.2025 18:00 Відповісти
+4
Нарешті згадали...
показати весь коментар
27.08.2025 17:51 Відповісти
+4
Чекаємо виття на болотах вже сьогодні ввечері.
показати весь коментар
27.08.2025 18:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті згадали...
показати весь коментар
27.08.2025 17:51 Відповісти
26-и *********** камісарам прийшов пісець! ))
показати весь коментар
27.08.2025 17:56 Відповісти
Кацапстан окупував всіх хто не міг дати по свинячому рилу.
показати весь коментар
27.08.2025 18:00 Відповісти
Чекаємо виття на болотах вже сьогодні ввечері.
показати весь коментар
27.08.2025 18:01 Відповісти
Кацапи убили голодом https://camonitor.kz/6188-.html 10 мільйонів казахів.
показати весь коментар
27.08.2025 18:23 Відповісти
не вас окупували, а нафтові родовища.
а ви всі - вже в придачу.
показати весь коментар
27.08.2025 18:01 Відповісти
Алієву легше - за спиною Турция, а Турція гіііібкая до непердбачуванності . Та й Ердоган не вічний.
показати весь коментар
27.08.2025 18:08 Відповісти
Коли за спиною були АРМІЯ, ВІРА МОВА, нам теж було легше. Однак дуже, до нестерпісті, мудрий нарІд від цього сильно втоиився і обрав собі КАКАЯ РАЗНІЦА. То зараз маємо.
показати весь коментар
27.08.2025 18:17 Відповісти
Просто красава! Респект за правду і плювок на лисину кремлівського діда.
показати весь коментар
27.08.2025 18:11 Відповісти
Зараз кацапи підуть громити овочеві бази та ринки..а потім будуть стояти в кілометровій черзі за картоплею
показати весь коментар
27.08.2025 18:14 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/24924 Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабии" назвал советский период истории Азербайджана оккупацией в результате вторжения российских войск и поддержал территориальную целостность Украины.
▪️В первые месяцы советизации Азербайджана страна была разделена на две части. В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Мы создали собственное государство, но большевики отняли его у нас.
▪️Поражение российскими силами азербайджанского самолета и реакция российских официальных лиц вызывают огромное разочарование и недовольство. Обычно в случае атак БПЛА объявляется режим "Ковёр". На этот раз сигнал не был подан, они подали сигнал уже после того, как самолёт был подбит. Значит, они сделали это, чтобы ввести в заблуждение тех, кто будет проводить расследование. Они ударили по самолету дважды.
▪️Затем начались необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. <...> Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам.
▪️Азербайджан поддерживает территоральную целостность всех стран. Мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать.
показати весь коментар
27.08.2025 18:17 Відповісти
Хоч більшовики, хоч меньшовики, всі вони там руССкіє.
показати весь коментар
27.08.2025 18:22 Відповісти
 
 