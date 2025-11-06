Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, – Алієв

Збройні сили Азербайджану проходять процес модернізації та переходять до стандартів НАТО.

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв під час зустрічі з делегацією Північноатлантичного альянсу 6 листопада.

Що відомо натепер

За словами Алієва, армія Азербайджану активно співпрацює з турецькими Збройними силами у процесі реформування.

Він також підкреслив важливість розвитку двосторонніх відносин між Баку та НАТО.

"Ми продовжимо модернізацію наших Збройних сил, щоб відповідати сучасним стандартам і гарантували безпеку країни", — заявив Алієв.

Президент додав, що Азербайджан досяг головної мети після здобуття незалежності - повернув історичні землі, і наразі процес оновлення армії буде продовжений.

