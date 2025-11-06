Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, – Алієв
Збройні сили Азербайджану проходять процес модернізації та переходять до стандартів НАТО.
Про це заявив президент країни Ільхам Алієв під час зустрічі з делегацією Північноатлантичного альянсу 6 листопада.
Що відомо натепер
За словами Алієва, армія Азербайджану активно співпрацює з турецькими Збройними силами у процесі реформування.
Він також підкреслив важливість розвитку двосторонніх відносин між Баку та НАТО.
"Ми продовжимо модернізацію наших Збройних сил, щоб відповідати сучасним стандартам і гарантували безпеку країни", — заявив Алієв.
Президент додав, що Азербайджан досяг головної мети після здобуття незалежності - повернув історичні землі, і наразі процес оновлення армії буде продовжений.
Що було раніше
- Вірменія та Азербайджан підписали історичну мирну угоду 8 серпня.
- Азербайджан готує позови проти РФ до міжнародних судових інстанцій щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines.
- Ільхам Алієв заявив, що російська армія окупувала Азербайджан у 1920 році.
