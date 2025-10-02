УКР
Зеленський та Алієв обговорили потенційне оборонне партнерство України та Азербайджану

Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Алієву за принципову і послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми говорили про дипломатичні зусилля задля справедливого миру в Україні, про енергетичне та потенційне оборонне партнерство. Узгодили подальші контакти. Вдячний за підтримку Азербайджану", - додав він.

