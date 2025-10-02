Зеленський та Алієв обговорили потенційне оборонне партнерство України та Азербайджану
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував Алієву за принципову і послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
"Ми говорили про дипломатичні зусилля задля справедливого миру в Україні, про енергетичне та потенційне оборонне партнерство. Узгодили подальші контакти. Вдячний за підтримку Азербайджану", - додав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олексій Гедз #501597
показати весь коментар02.10.2025 18:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль