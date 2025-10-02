УКР
4 843 25

Лідери Албанії та Азербайджану жартують над Трампом, дорікаючи Макрону за те, що він не привітав їх із закінченням війни. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пожартував під час розмови із французьким президентом Емманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим про заяву американського президента Дональда Трампа, який начеб-то зупинив війну між Албанією та Азербайджаном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

"Ви повинні вибачитися, перед нами обома", Тому що ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном", - сказав Рама, звертаючись до Макрона.

Макрон розсміявся та відповів: "Мені шкода через це".

Нагадаємо, що у вересні Трамп помилково заявив, що зумів залагодити конфлікт між Азербайджаном і "Албанією", у той час як йшлося про вірмено-азербайджанський конфлікт.

Албанія (116) Алієв Ільхам (164) курйоз (586) жарт (21) Трамп Дональд (7270) Макрон Емманюель (1618) Рама Еді (26)
+14
Піздєц
02.10.2025 14:45 Відповісти
02.10.2025 14:45 Відповісти
+11
🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
02.10.2025 14:47 Відповісти
02.10.2025 14:47 Відповісти
+11
Та вже всім зрозуміло, що у тампона деменція.
02.10.2025 14:51 Відповісти
02.10.2025 14:51 Відповісти
Піздєц
02.10.2025 14:45 Відповісти
02.10.2025 14:45 Відповісти
(присвячується творчим спілкам)
02.10.2025 14:49 Відповісти
02.10.2025 14:49 Відповісти
ну подумаєш рудий на півтори тисячі років промахнувся - кавказька Албанія колись пересікалася з північною частиною ********* Азейбарджану
02.10.2025 15:10 Відповісти
02.10.2025 15:10 Відповісти
Скоріше на дві тисячі років. Тоді Албанія, Іберія та Вірменія постійно воювали один одного.

Молодь цього вже не памʼятає як Тигран Тромб2 там війни розрулював.
А ось тюрки, включаючи азербайджанців, в ті краї ще через тисячу років приперлися.
02.10.2025 15:20 Відповісти
02.10.2025 15:20 Відповісти
Чому ж "Піздєц" ? Нормальна шутка розумної людини. І Макрон красиво відреагував
02.10.2025 15:10 Відповісти
02.10.2025 15:10 Відповісти
Знущаються над хворою людиною-Трампом.
02.10.2025 15:30 Відповісти
02.10.2025 15:30 Відповісти
🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
02.10.2025 14:47 Відповісти
02.10.2025 14:47 Відповісти
макрон вже дошуткувався, що якийсь рядовий коп нью-йорка головніший за президента ядерної європейської держави!
02.10.2025 14:50 Відповісти
02.10.2025 14:50 Відповісти
в своей стране рядовой коп конечно главнее! смешно если ты этого не знал
02.10.2025 16:08 Відповісти
02.10.2025 16:08 Відповісти
Та вже всім зрозуміло, що у тампона деменція.
02.10.2025 14:51 Відповісти
02.10.2025 14:51 Відповісти
Виникає питання, як Трамп буде ще 3 роки керувати Америкою? А чи не станеться так, що замість кнопки по визову своєї секретарки з чашкою кофе, він помилково натисне на кнопку пуску ядерних ракет?
показати весь коментар
02.10.2025 15:40 Відповісти
Нажаль, це не дуже смішно, бо його можуть усунути у будь-який момент, і тоді президентом стане Венс. Що для нас ще гірше.
02.10.2025 15:46 Відповісти
02.10.2025 15:46 Відповісти
Та він звідти вже як і інші старі диктатори тільки вперед ногами вийде
02.10.2025 16:03 Відповісти
02.10.2025 16:03 Відповісти
Дав діду ляща й втік, гімно мале.
02.10.2025 14:51 Відповісти
02.10.2025 14:51 Відповісти
Совковому диктатору Алиеву нужно быть острожным, завтра западные лидеры могут перестать целовать ему задницу и объявят Осью Зла. Трамп очень обидчивый.
02.10.2025 14:51 Відповісти
02.10.2025 14:51 Відповісти
у Алієва під сракою нафта й газ, ото хай цілують його у цю вуглеводородну сраку
02.10.2025 14:57 Відповісти
02.10.2025 14:57 Відповісти
Мало того що не привітав їх, ще й плюшку в кінці дав))
02.10.2025 14:56 Відповісти
02.10.2025 14:56 Відповісти
02.10.2025 15:07 Відповісти
02.10.2025 15:07 Відповісти
02.10.2025 15:25 Відповісти
02.10.2025 15:25 Відповісти
Трамп:
- а ще я зупинив висадку агресивних прибульців на системи Бетельгейзе і Антарес!
- я ху:%;№й його знає що це таке, але за даними нашої розвідки там нікого немає. Значить - зупинив!
02.10.2025 15:43 Відповісти
02.10.2025 15:43 Відповісти
Доцарювалось руде лайно, над президентом США потішаються на офіційних політичних та дипломатичних заходах.

Навіть над Дж.Бушем (молодшим), коли він щось там плутав в такому ж стилі, ніхто не дозволяв собі потішатись - розуміли, що Дж.Бушу начхати, хто там потішається, завтра "отвєточка" така прилетить, що зуби будеш збирати до смерті.

А тепер - сцяли "лідери" на руде лайно. І хто - "лідер Албанії" та "лідер Азербайджану" - прям геополітичних монстрів, в кожної з яких більше АУГ (авіанесучих ударних груп), ніж у США (я б доплюсував ще якусь країну, але їх більше ні в кого в такій якості немає)...
02.10.2025 15:46 Відповісти
02.10.2025 15:46 Відповісти
Да можно поржать, а потом все равно придется ему гузно целовать в белом доме. Вас недавно рядовой коп чуть ли не шкибарки тягал. Президент самой большой сверждержавы на уровне бананового вождя бантустана. Ну хоть паржем, да?
02.10.2025 16:51 Відповісти
02.10.2025 16:51 Відповісти
Сім війн зупинив, каже? Нумо підрахуєм (а не тим, чим ви подумали!):
1. Албанія з Азербайджаном;
2. Азербайждан з Албанією;
3. Арменія з Камбоджею;
4. Камбоджа з Арменією;
5. Арменія з Азербайджаном (як це - не він?! А хто?!);
6. Азербайджан з Арменією (знов не він? Але сидів поруч, коли щось підписували?! Отож!)
7. Індія з Пакістаном (Моді, цить! Я краще знаю!!!)
А якби був президентом, то зупинив би ще й Другу Світову, Першу Світову, усі наполеонівські та усі Пунічні!
Нобелевка вже зачекалася, плаче, сумує, аж їсти не може!!!
До речі, Шнобелевську премію миру теж дають. Он Лукашенко - лауреат! А Доня чим гірше?
02.10.2025 17:55 Відповісти
02.10.2025 17:55 Відповісти
 
 