Лідери Албанії та Азербайджану жартують над Трампом, дорікаючи Макрону за те, що він не привітав їх із закінченням війни. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пожартував під час розмови із французьким президентом Емманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим про заяву американського президента Дональда Трампа, який начеб-то зупинив війну між Албанією та Азербайджаном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

"Ви повинні вибачитися, перед нами обома", Тому що ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном", - сказав Рама, звертаючись до Макрона.

Макрон розсміявся та відповів: "Мені шкода через це".

Нагадаємо, що у вересні Трамп помилково заявив, що зумів залагодити конфлікт між Азербайджаном і "Албанією", у той час як йшлося про вірмено-азербайджанський конфлікт.

