Лідери Албанії та Азербайджану жартують над Трампом, дорікаючи Макрону за те, що він не привітав їх із закінченням війни. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пожартував під час розмови із французьким президентом Емманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим про заяву американського президента Дональда Трампа, який начеб-то зупинив війну між Албанією та Азербайджаном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені.
"Ви повинні вибачитися, перед нами обома", Тому що ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном", - сказав Рама, звертаючись до Макрона.
Макрон розсміявся та відповів: "Мені шкода через це".
Нагадаємо, що у вересні Трамп помилково заявив, що зумів залагодити конфлікт між Азербайджаном і "Албанією", у той час як йшлося про вірмено-азербайджанський конфлікт.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Нью-Йорка заблокувала кортеж Макрона, щоб звільнити дорогу для проїзду кортежу Трампа. ВIДЕО
Молодь цього вже не памʼятає як
ТигранТромб2 там війни розрулював.
А ось тюрки, включаючи азербайджанців, в ті краї ще через тисячу років приперлися.
- а ще я зупинив висадку агресивних прибульців на системи Бетельгейзе і Антарес!
- я ху:%;№й його знає що це таке, але за даними нашої розвідки там нікого немає. Значить - зупинив!
Навіть над Дж.Бушем (молодшим), коли він щось там плутав в такому ж стилі, ніхто не дозволяв собі потішатись - розуміли, що Дж.Бушу начхати, хто там потішається, завтра "отвєточка" така прилетить, що зуби будеш збирати до смерті.
А тепер - сцяли "лідери" на руде лайно. І хто - "лідер Албанії" та "лідер Азербайджану" - прям геополітичних монстрів, в кожної з яких більше АУГ (авіанесучих ударних груп), ніж у США (я б доплюсував ще якусь країну, але їх більше ні в кого в такій якості немає)...
1. Албанія з Азербайджаном;
2. Азербайждан з Албанією;
3. Арменія з Камбоджею;
4. Камбоджа з Арменією;
5. Арменія з Азербайджаном (як це - не він?! А хто?!);
6. Азербайджан з Арменією (знов не він? Але сидів поруч, коли щось підписували?! Отож!)
7. Індія з Пакістаном (Моді, цить! Я краще знаю!!!)
А якби був президентом, то зупинив би ще й Другу Світову, Першу Світову, усі наполеонівські та усі Пунічні!
Нобелевка вже зачекалася, плаче, сумує, аж їсти не може!!!
До речі, Шнобелевську премію миру теж дають. Он Лукашенко - лауреат! А Доня чим гірше?