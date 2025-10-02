Лидеры Албании и Азербайджана подшучивают над Трампом, упрекая Макрона за то, что он не поздравил их с окончанием войны. ВИДЕО
Премьер-министр Албании Эди Рама пошутил во время разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о заявлении американского президента Дональда Трампа, который вроде бы остановил войну между Албанией и Азербайджаном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
"Вы должны извиниться, перед нами обоими", потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном", - сказал Рама, обращаясь к Макрону.
Макрон рассмеялся и ответил: "Мне жаль из-за этого".
Напомним, что в сентябре Трамп ошибочно заявил, что сумел уладить конфликт между Азербайджаном и "Албанией", в то время как речь шла об армяно-азербайджанском конфликте.
