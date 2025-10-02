РУС
2 274 17

Лидеры Албании и Азербайджана подшучивают над Трампом, упрекая Макрона за то, что он не поздравил их с окончанием войны. ВИДЕО

Премьер-министр Албании Эди Рама пошутил во время разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о заявлении американского президента Дональда Трампа, который вроде бы остановил войну между Албанией и Азербайджаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Вы должны извиниться, перед нами обоими", потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном", - сказал Рама, обращаясь к Макрону.

Макрон рассмеялся и ответил: "Мне жаль из-за этого".

Напомним, что в сентябре Трамп ошибочно заявил, что сумел уладить конфликт между Азербайджаном и "Албанией", в то время как речь шла об армяно-азербайджанском конфликте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция Нью-Йорка заблокировала кортеж Макрона, чтобы освободить дорогу для проезда кортежа Трампа. ВИДЕО

Албания (83) Алиев Ильхам (172) курьез (4071) шутка (46) Трамп Дональд (6727) Макрон Эмманюэль (1462) Рама Эди (25)
+7
🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
02.10.2025 14:47
+6
Та вже всім зрозуміло, що у тампона деменція.
02.10.2025 14:51
+5
Піздєц
02.10.2025 14:45
Піздєц
02.10.2025 14:45
(присвячується творчим спілкам)
02.10.2025 14:49
ну подумаєш рудий на півтори тисячі років промахнувся - кавказька Албанія колись пересікалася з північною частиною ********* Азейбарджану
02.10.2025 15:10
Скоріше на дві тисячі років. Тоді Албанія, Іберія та Вірменія постійно воювали один одного.

Молодь цього вже не памʼятає як Тигран Тромб2 там війни розрулював.
А ось тюрки, включаючи азербайджанців, в ті краї ще через тисячу років приперлися.
02.10.2025 15:20
Чому ж "Піздєц" ? Нормальна шутка розумної людини. І Макрон красиво відреагував
02.10.2025 15:10
Знущаються над хворою людиною-Трампом.
02.10.2025 15:30
🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
02.10.2025 14:47
макрон вже дошуткувався, що якийсь рядовий коп нью-йорка головніший за президента ядерної європейської держави!
02.10.2025 14:50
Та вже всім зрозуміло, що у тампона деменція.
02.10.2025 14:51
Дав діду ляща й втік, гімно мале.
02.10.2025 14:51
Совковому диктатору Алиеву нужно быть острожным, завтра западные лидеры могут перестать целовать ему задницу и объявят Осью Зла. Трамп очень обидчивый.
02.10.2025 14:51
у Алієва під сракою нафта й газ, ото хай цілують його у цю вуглеводородну сраку
02.10.2025 14:57
Мало того що не привітав їх, ще й плюшку в кінці дав))
02.10.2025 14:56
02.10.2025 15:07
02.10.2025 15:25
 
 