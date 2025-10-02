РУС
4 322 24

Лидеры Албании и Азербайджана подшучивают над Трампом, упрекая Макрона за то, что он не поздравил их с окончанием войны. ВИДЕО

Премьер-министр Албании Эди Рама пошутил во время разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о заявлении американского президента Дональда Трампа, который вроде бы остановил войну между Албанией и Азербайджаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Вы должны извиниться, перед нами обоими", потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном", - сказал Рама, обращаясь к Макрону.

Макрон рассмеялся и ответил: "Мне жаль из-за этого".

Напомним, что в сентябре Трамп ошибочно заявил, что сумел уладить конфликт между Азербайджаном и "Албанией", в то время как речь шла об армяно-азербайджанском конфликте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция Нью-Йорка заблокировала кортеж Макрона, чтобы освободить дорогу для проезда кортежа Трампа. ВИДЕО

Албания (83) Алиев Ильхам (172) курьез (4071) шутка (46) Трамп Дональд (6727) Макрон Эмманюэль (1462) Рама Эди (25)
+13
Піздєц
02.10.2025 14:45 Ответить
+11
🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
02.10.2025 14:47 Ответить
+11
Та вже всім зрозуміло, що у тампона деменція.
02.10.2025 14:51 Ответить
Піздєц
02.10.2025 14:45 Ответить
(присвячується творчим спілкам)
02.10.2025 14:49 Ответить
ну подумаєш рудий на півтори тисячі років промахнувся - кавказька Албанія колись пересікалася з північною частиною ********* Азейбарджану
02.10.2025 15:10 Ответить
Скоріше на дві тисячі років. Тоді Албанія, Іберія та Вірменія постійно воювали один одного.

Молодь цього вже не памʼятає як Тигран Тромб2 там війни розрулював.
А ось тюрки, включаючи азербайджанців, в ті краї ще через тисячу років приперлися.
02.10.2025 15:20 Ответить
Чому ж "Піздєц" ? Нормальна шутка розумної людини. І Макрон красиво відреагував
02.10.2025 15:10 Ответить
Знущаються над хворою людиною-Трампом.
02.10.2025 15:30 Ответить
🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
02.10.2025 14:47 Ответить
макрон вже дошуткувався, що якийсь рядовий коп нью-йорка головніший за президента ядерної європейської держави!
02.10.2025 14:50 Ответить
в своей стране рядовой коп конечно главнее! смешно если ты этого не знал
02.10.2025 16:08 Ответить
Та вже всім зрозуміло, що у тампона деменція.
02.10.2025 14:51 Ответить
Виникає питання, як Трамп буде ще 3 роки керувати Америкою? А чи не станеться так, що замість кнопки по визову своєї секретарки з чашкою кофе, він помилково натисне на кнопку пуску ядерних ракет?
02.10.2025 15:40 Ответить
Нажаль, це не дуже смішно, бо його можуть усунути у будь-який момент, і тоді президентом стане Венс. Що для нас ще гірше.
02.10.2025 15:46 Ответить
Та він звідти вже як і інші старі диктатори тільки вперед ногами вийде
02.10.2025 16:03 Ответить
Дав діду ляща й втік, гімно мале.
02.10.2025 14:51 Ответить
Совковому диктатору Алиеву нужно быть острожным, завтра западные лидеры могут перестать целовать ему задницу и объявят Осью Зла. Трамп очень обидчивый.
02.10.2025 14:51 Ответить
у Алієва під сракою нафта й газ, ото хай цілують його у цю вуглеводородну сраку
02.10.2025 14:57 Ответить
Мало того що не привітав їх, ще й плюшку в кінці дав))
02.10.2025 14:56 Ответить
02.10.2025 15:07 Ответить
02.10.2025 15:25 Ответить
Трамп:
- а ще я зупинив висадку агресивних прибульців на системи Бетельгейзе і Антарес!
- я ху:%;№й його знає що це таке, але за даними нашої розвідки там нікого немає. Значить - зупинив!
02.10.2025 15:43 Ответить
Доцарювалось руде лайно, над президентом США потішаються на офіційних політичних та дипломатичних заходах.

Навіть над Дж.Бушем (молодшим), коли він щось там плутав в такому ж стилі, ніхто не дозволяв собі потішатись - розуміли, що Дж.Бушу начхати, хто там потішається, завтра "отвєточка" така прилетить, що зуби будеш збирати до смерті.

А тепер - сцяли "лідери" на руде лайно. І хто - "лідер Албанії" та "лідер Азербайджану" - прям геополітичних монстрів, в кожної з яких більше АУГ (авіанесучих ударних груп), ніж у США (я б доплюсував ще якусь країну, але їх більше ні в кого в такій якості немає)...
02.10.2025 15:46 Ответить
Да можно поржать, а потом все равно придется ему гузно целовать в белом доме. Вас недавно рядовой коп чуть ли не шкибарки тягал. Президент самой большой сверждержавы на уровне бананового вождя бантустана. Ну хоть паржем, да?
02.10.2025 16:51 Ответить
 
 