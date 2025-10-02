Лидеры Албании и Азербайджана подшучивают над Трампом, упрекая Макрона за то, что он не поздравил их с окончанием войны. ВИДЕО
Премьер-министр Албании Эди Рама пошутил во время разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о заявлении американского президента Дональда Трампа, который вроде бы остановил войну между Албанией и Азербайджаном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
"Вы должны извиниться, перед нами обоими", потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном", - сказал Рама, обращаясь к Макрону.
Макрон рассмеялся и ответил: "Мне жаль из-за этого".
Напомним, что в сентябре Трамп ошибочно заявил, что сумел уладить конфликт между Азербайджаном и "Албанией", в то время как речь шла об армяно-азербайджанском конфликте.
Молодь цього вже не памʼятає як
ТигранТромб2 там війни розрулював.
А ось тюрки, включаючи азербайджанців, в ті краї ще через тисячу років приперлися.
- а ще я зупинив висадку агресивних прибульців на системи Бетельгейзе і Антарес!
- я ху:%;№й його знає що це таке, але за даними нашої розвідки там нікого немає. Значить - зупинив!
Навіть над Дж.Бушем (молодшим), коли він щось там плутав в такому ж стилі, ніхто не дозволяв собі потішатись - розуміли, що Дж.Бушу начхати, хто там потішається, завтра "отвєточка" така прилетить, що зуби будеш збирати до смерті.
А тепер - сцяли "лідери" на руде лайно. І хто - "лідер Албанії" та "лідер Азербайджану" - прям геополітичних монстрів, в кожної з яких більше АУГ (авіанесучих ударних груп), ніж у США (я б доплюсував ще якусь країну, але їх більше ні в кого в такій якості немає)...