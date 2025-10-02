Зеленский и Алиев обсудили потенциальное оборонное партнерство Украины и Азербайджана
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил Алиева за принципиальную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы говорили о дипломатических усилиях для справедливого мира в Украине, об энергетическом и потенциальном оборонном партнерстве. Согласовали дальнейшие контакты. Благодарен за поддержку Азербайджана", - добавил он.
