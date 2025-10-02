РУС
Зеленский и Алиев обсудили потенциальное оборонное партнерство Украины и Азербайджана

Владимир Зеленский встретился с Ильхамом Алиевым

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Алиева за принципиальную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы говорили о дипломатических усилиях для справедливого мира в Украине, об энергетическом и потенциальном оборонном партнерстве. Согласовали дальнейшие контакты. Благодарен за поддержку Азербайджана", - добавил он.

