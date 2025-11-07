УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
678 7

Німеччина вивчає вторгнення РФ в Україну, щоб запобігти новим задумам Кремля, - генерал Бундесверу Броєр

броєр,карстен

Німеччина аналізує досвід масштабного вторгнення Росії в Україну з метою не допустити, щоб Москва розраховувала на швидку перемогу у можливих майбутніх конфліктах.

Про це заявив начальник оборони Німеччини Карстен Броєр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Росія ніколи не повинна припускати, що вона може виграти війну проти НАТО, або одного з членів Альянсу", - наголосив Броєр.

Він зазначив, що країнам НАТО, і Німеччині зокрема, необхідно врахувати уроки, отримані з війни в Україні, адаптувати їх під власні оборонні стратегії та створити відповідні структури.

"Війна в Україні - наш учитель. Москва очікувала швидкої перемоги, коли вторглася до свого сусіда у 2022 році", - додав німецький військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков звинуватив Україну та ЄС у "паузі" мирного врегулювання війни, - росЗМІ

Броєр підкреслив, що головне завдання - не допустити повторення таких задумів Кремля у майбутньому.

Німеччина готується до нападу РФ

Німеччина має збільшити кількість військовослужбовців в армії із 62 до 100 тисяч, щоб досягти нових цілей НАТО, спрямованих на підвищення готовності до зростаючої загрози російської агресії

Німецькі військові вважають Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та для Європи загалом.

Нагадаємо, такоє Європейська комісія працює над проєктом так званого "військового Шенгену", який передбачає створення зони військової мобільності в межах ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про скорочення експорту РФ та закликав до завершення війни в Україні

Автор: 

Німеччина (8039) війна в Україні (8349)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо запобігати прорахункам Кремля?
показати весь коментар
07.11.2025 12:53 Відповісти
>не допустити, аби Москва розраховувала на швидку перемогу у можливих майбутніх конфліктах

А не швидка перемога Москви - то інша справа, особливо якщо сама Німеччина воювати не буде. Прибалтиці приготуватись.
показати весь коментар
07.11.2025 12:55 Відповісти
Тобто ми як експеримент для НАТО?
показати весь коментар
07.11.2025 12:55 Відповісти
Нехай карту бульбофюрера ще проаналізують - там чітко все видно звідки і хто нападе.....
показати весь коментар
07.11.2025 12:56 Відповісти
йолопи, ви ще цей конфлікт не виграли, а вже думаєте про майбутні
показати весь коментар
07.11.2025 13:01 Відповісти
Ви б про інше думали:
"єслі птіцє отрєзать рукі
єслі ногі отрєзать тожє
єта птіца лєтать нє будєт
потому что сідєть нє сможєт"
Повідрізать рашакурці все, тоді і про напад не треба буде думать.
показати весь коментар
07.11.2025 13:39 Відповісти
Це яким чином вона може запобігти ?
показати весь коментар
07.11.2025 16:27 Відповісти
 
 