Німеччина вивчає вторгнення РФ в Україну, щоб запобігти новим задумам Кремля, - генерал Бундесверу Броєр

Німеччина аналізує досвід масштабного вторгнення Росії в Україну з метою не допустити, щоб Москва розраховувала на швидку перемогу у можливих майбутніх конфліктах.

Про це заявив начальник оборони Німеччини Карстен Броєр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Росія ніколи не повинна припускати, що вона може виграти війну проти НАТО, або одного з членів Альянсу", - наголосив Броєр.

Він зазначив, що країнам НАТО, і Німеччині зокрема, необхідно врахувати уроки, отримані з війни в Україні, адаптувати їх під власні оборонні стратегії та створити відповідні структури.

"Війна в Україні - наш учитель. Москва очікувала швидкої перемоги, коли вторглася до свого сусіда у 2022 році", - додав німецький військовий.

Броєр підкреслив, що головне завдання - не допустити повторення таких задумів Кремля у майбутньому.

Німеччина готується до нападу РФ

Німеччина має збільшити кількість військовослужбовців в армії із 62 до 100 тисяч, щоб досягти нових цілей НАТО, спрямованих на підвищення готовності до зростаючої загрози російської агресії

Німецькі військові вважають Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та для Європи загалом.

Нагадаємо, такоє Європейська комісія працює над проєктом так званого "військового Шенгену", який передбачає створення зони військової мобільності в межах ЄС.

