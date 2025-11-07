Пєсков звинуватив Україну та ЄС у "паузі" мирного врегулювання війни, - росЗМІ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що пауза у врегулюванні війни виникла через небажання України йти політико-дипломатичним шляхом і "провокації з боку європейців".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Головне, що зараз гальмує процес врегулювання - це та пауза, яка виникла через небажання української сторони йти шляхом політико-дипломатичного врегулювання, і через провокування київського режиму з боку європейців на продовження подальших бойових дій", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що бойові дії "з кожним днем погіршують становище української сторони" та наголосив на повній відсутності довіри між Києвом і Москвою:

"Безумовно, говорити зараз про якусь взаємну довіру не доводиться абсолютно. Це не дефіцит, а її відсутність", - додав представник Кремля.

Нагадаємо, спецпосланник президента США Стів Віткофф заявляв, що Сполучені Штати зосередяться на завершенні війни Росії проти України після того, як врегулюють конфлікт в Газі.

смердюча, брехлива,цинічна паскуда.
07.11.2025 12:51 Відповісти
"У тєбя ус отклєілся"....
07.11.2025 12:45 Відповісти
Слава Богу, до цих вилупків окремої гілки людства (терористів) Трамп вже не дослухається... Хіба що їхню брехню сприймають та поширюють лише фіцорбани.
07.11.2025 13:09 Відповісти
07.11.2025 12:45 Відповісти
Аж ось ********* понесло, через це і смердить дуже!!
07.11.2025 13:10 Відповісти
гей ти дездемона, паУза..
чому завжди брешеш?
07.11.2025 12:48 Відповісти
це анекдот чясів коли буби не було...
07.11.2025 12:51 Відповісти
07.11.2025 12:51 Відповісти
А хто не поїхав у Будупешт? "Біндеравци" завадили?
07.11.2025 13:09 Відповісти
07.11.2025 13:09 Відповісти
Чешуться язики в свинорилих переговори вести, бо підгорають їхні пердаки, але ж ніхто не хоче їх смердячу лапшу на своїх вухах терпіти! От вони і пи'дять про чужу вину! Самі себе ж не будуть винити звісно.
07.11.2025 13:14 Відповісти
голоснем два за *******!
і тому мені срати з високої гори на майора касьянова...
07.11.2025 13:21 Відповісти
як там ***** каже? - він першопричина!
07.11.2025 13:25 Відповісти
Не віноватия ми! Пси московські.
07.11.2025 13:26 Відповісти
Це як гвалтівник звинувачує жертву що та йому не ********.
07.11.2025 13:41 Відповісти
Хай би краще своєю навкою займався, а то 18.30 вже настало, а вона і рада. Дебіл краще б ти трахав її а то її трахають інші, а тебе трахає путяра.
07.11.2025 13:45 Відповісти
Здохни рашиська гнида разом з своїм господарем терористом путіном.
07.11.2025 14:53 Відповісти
А кому цікава думка якогось ПІСЬКОВА?
07.11.2025 14:57 Відповісти
Що може мямлити ця секретутка?Вторглися в Україну,захвачують чуже і звинувачують жертву.Горіть ви ,суки, в пеклі.
07.11.2025 15:16 Відповісти
А чего же вы, суки, полезли с войной в Украину, а не действовали "политико-дипломатическими методами"? А сейчас... А сейчас убирайтесь с украинской территории и желательно, побыстрее и без всяких "пауз".
07.11.2025 15:18 Відповісти
 
 