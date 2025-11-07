Пєсков звинуватив Україну та ЄС у "паузі" мирного врегулювання війни, - росЗМІ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що пауза у врегулюванні війни виникла через небажання України йти політико-дипломатичним шляхом і "провокації з боку європейців".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Головне, що зараз гальмує процес врегулювання - це та пауза, яка виникла через небажання української сторони йти шляхом політико-дипломатичного врегулювання, і через провокування київського режиму з боку європейців на продовження подальших бойових дій", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що бойові дії "з кожним днем погіршують становище української сторони" та наголосив на повній відсутності довіри між Києвом і Москвою:

"Безумовно, говорити зараз про якусь взаємну довіру не доводиться абсолютно. Це не дефіцит, а її відсутність", - додав представник Кремля.

Нагадаємо, спецпосланник президента США Стів Віткофф заявляв, що Сполучені Штати зосередяться на завершенні війни Росії проти України після того, як врегулюють конфлікт в Газі.

