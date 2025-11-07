РУС
Песков обвинил Украину и ЕС в "паузе" мирного урегулирования войны, - росСМИ

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в урегулировании войны возникла из-за нежелания Украины идти по политико-дипломатическому пути и "провокаций со стороны европейцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования - это та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провокаций киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", - заявил Песков.

Он также отметил, что боевые действия "с каждым днем ухудшают положение украинской стороны" и подчеркнул полное отсутствие доверия между Киевом и Москвой:

"Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Это не дефицит, а его отсутствие", - добавил представитель Кремля.

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Соединенные Штаты сосредоточатся на завершении войны России против Украины после того, как урегулируют конфликт в Газе.

"У тєбя ус отклєілся"....
07.11.2025 12:45 Ответить
+4
смердюча, брехлива,цинічна паскуда.
07.11.2025 12:51 Ответить
+3
А хто не поїхав у Будупешт? "Біндеравци" завадили?
07.11.2025 13:09 Ответить
