Песков обвинил Украину и ЕС в "паузе" мирного урегулирования войны, - росСМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в урегулировании войны возникла из-за нежелания Украины идти по политико-дипломатическому пути и "провокаций со стороны европейцев".

"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования - это та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провокаций киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий", - заявил Песков.

Он также отметил, что боевые действия "с каждым днем ухудшают положение украинской стороны" и подчеркнул полное отсутствие доверия между Киевом и Москвой:

"Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Это не дефицит, а его отсутствие", - добавил представитель Кремля.

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Соединенные Штаты сосредоточатся на завершении войны России против Украины после того, как урегулируют конфликт в Газе.

