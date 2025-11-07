Трамп заявив про скорочення експорту РФ та закликав до завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що експорт із Росії суттєво скоротився, і висловив сподівання на швидке завершення війни проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістами.
"Експорт з Росії значно скоротився. Ми просто хотіли б бачити кінець війни. Багато людей гине. Багато російських солдатів гине. Ми думаємо, що в якийсь момент вони стануть розумними та зупинять війну", - наголосив Трамп.
За його словами, нинішня ситуація на фронті спричиняє значні втрати серед військових, тож настав час шукати шляхи завершення бойових дій.
Заяви Трампа щодо завершення війни в Україні
Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що у разі перемоги "вирішить війну між Україною та Росією за 24 години.
У 2025 році він дав РФ "50 денний" фронтальний ультиматум: якщо Москва не досягне домовленості про припинення війни - будуть введені "дуже серйозні" тарифи та санкції.
Він висловив думку, що глава України Володимир Зеленський "може закінчити війну майже одразу, якщо хоче".
Ще одна заява: можливість "обміну територіями" між Україною і Росією як частина угоди про мир.
Також згодом Трамп висловив скепсис щодо того, що отримав значний прогрес: він заявив, що сумнівається, чи Володимир Путин хоче завершити війну.
йому кацапнявих солдатів жалко, українських ні.
ждуни-тєоретіки - "змінятелі теорії рижий ***** паламав"
все зрозуміли? - чи щє 2-3 неділі?
Сумно,що багато українських.І поповнення не безмежне,війну слід закінчувати при допомозі амер.президента.