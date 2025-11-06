Трамп заперечив проблеми в економіці США та оголосив "золотий час Америки"
Дональд Трамп заявив, що американська економіка перебуває на підйомі, попри застереження аналітиків щодо впливу його політики.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент США виголосив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, пише Укрінформ.
"Це золотий вік Америки", - каже Трамп, наголосивши, що фондовий ринок зростає, а зарплати американців продовжують підвищуватись.
Економічні досягнення, за версією Трампа
Президент підкреслив, що його адміністрація створила сприятливі умови для громадян США, посиливши обмеження для трудових іммігрантів.
За словами очільника Білого дому, кількість зайнятих серед народжених в Америці зросла на два мільйони осіб від початку його каденції.
Основні з промови Трампа:
-
фондовий ринок зростає;
-
середня зарплата американців підвищується;
-
створено більше робочих місць для громадян США;
-
економічний спад - тимчасове явище;
-
адміністрація готує умови для "нового етапу зростання".
Виклики для американської економіки
Водночас Трамп визнав, що урядовий шатдаун викликає занепокоєння та шкодить політичним позиціям республіканців.
Президент пояснив певне уповільнення економіки "перехідним періодом", необхідним для реалізації його економічного курсу.
Нагадаємо, 5 листопада президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав американців із річницею своєї перемоги на виборах, що відбулися 5 листопада 2024 року.
Коли президент Дональд Трамп у середу вирушав із Білого дому до Флориди, журналісти легко впізнали приміщення, з якого він виходив, - завдяки новому напису на фасаді, https://thehill.com/blogs/in-the-know/5591902-trump-oval-office-gold-signage/ пише The Hill.
Трамп напав на всіх одразу і на всіх фронтах. Він зруйнував вільну торгівлю та запровадив проти товарів з Канади, Євросоюзу, Японії та навіть далекої Австралії імпортні мита.
Він зруйнував післявоєнний порядок, у якому США вважалися безумовним гарантом безпеки союзників та лідером НАТО.
За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці.
А через це знизиться роль долара, попереджають два колишні високопоставлені американські чиновники, які безпосередньо займалися цією темою в Мінфіні та центробанку США.
США стали гегемоном, тому що спиралися на міжнародні інститути на кшталт НАТО та МВФ, тому що захищали об'єднану Європу, підтримували вільну торгівлю та демократію, пишуть вони.
Трамп же виступає проти всього цього. А отже, в Америки буде менше союзників. А отже, колишня модель життя не за статками опиняється під питанням - що й пояснює відтік капіталу зі США.
Причому для цього мало стримати витік капіталу зі США. Потрібно, щоб іноземці продовжували нарощувати купівлю облігацій пропорційно до зростання американського дефіциту.
До того ж Трамп обіцяє знизити податки (як результат і доходи бюджету), і розраховує закрити діру зборами імпортних мит, проте реалістичність цього плану викликає у економістів великі сумніви.
А отже, найближчим часом Америці доведеться розраховувати на щедрість іноземців, і сварка Трампа з союзниками та війна з Китаєм тут як ніколи недоречні. Адже головними покупцями доларових облігацій США є Японія, Китай та Велика Британія.
"Щоб отримати ці долари, іноземці повинні продати американцям свою працю, товари чи послуги. Якщо готівка ніколи не повернеться до США, то виходить, що американці просто обміняли листочки зеленого паперу на цінні товари. Це вигідно американцям. Якщо ж іноземець зрештою використає ці гроші для купівлі товарів та послуг в американців у майбутньому - скажімо, через 10 років, то виходить, що він надав Америці безвідсотковий кредит на 10 років. І це американцям вигідно".
Зелені листочки із портретами президентів Трамп воліє віддати американським робітникам і селянам в обмін на їхню високооплачувану працю, щоб вони потім обміняли ці долари на дорогі вітчизняні товари, а не іноземцям в обмін на дешеві імпортні товари, щоб вони потім вклали долари назад в Америку.
Для цього Трамп відгороджується від світу імпортними митами.
У результаті він не лише відбиває в іноземців бажання віддавати зароблені долари в борг американському уряду та компаніям, а й робить так, щоб доларів іноземці заробляли менше.
Усе це шкодить репутації США та підриває роль долара у світі.
