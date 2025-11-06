Трамп заперечив проблеми в економіці США та оголосив "золотий час Америки"

Дональд Трамп заявив, що американська економіка перебуває на підйомі, попри застереження аналітиків щодо впливу його політики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент США виголосив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, пише Укрінформ.

"Це золотий вік Америки", - каже Трамп, наголосивши, що фондовий ринок зростає, а зарплати американців продовжують підвищуватись.

Економічні досягнення, за версією Трампа

Президент підкреслив, що його адміністрація створила сприятливі умови для громадян США, посиливши обмеження для трудових іммігрантів.

За словами очільника Білого дому, кількість зайнятих серед народжених в Америці зросла на два мільйони осіб від початку його каденції.

Основні з промови Трампа:

фондовий ринок зростає;

середня зарплата американців підвищується;

створено більше робочих місць для громадян США;

економічний спад - тимчасове явище;

адміністрація готує умови для "нового етапу зростання".

Виклики для американської економіки

Водночас Трамп визнав, що урядовий шатдаун викликає занепокоєння та шкодить політичним позиціям республіканців.

Президент пояснив певне уповільнення економіки "перехідним періодом", необхідним для реалізації його економічного курсу.

Нагадаємо, 5 листопада президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав американців із річницею своєї перемоги на виборах, що відбулися 5 листопада 2024 року.

