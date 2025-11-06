Трамп заперечив проблеми в економіці США та оголосив "золотий час Америки"

Дональд Трамп заявив, що американська економіка перебуває на підйомі, попри застереження аналітиків щодо впливу його політики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент США виголосив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, пише Укрінформ.

"Це золотий вік Америки", - каже Трамп, наголосивши, що фондовий ринок зростає, а зарплати американців продовжують підвищуватись.

Економічні досягнення, за версією Трампа

Президент підкреслив, що його адміністрація створила сприятливі умови для громадян США, посиливши обмеження для трудових іммігрантів.

За словами очільника Білого дому, кількість зайнятих серед народжених в Америці зросла на два мільйони осіб від початку його каденції.

Основні з промови Трампа:

  • фондовий ринок зростає;

  • середня зарплата американців підвищується;

  • створено більше робочих місць для громадян США;

  • економічний спад - тимчасове явище;

  • адміністрація готує умови для "нового етапу зростання".

Виклики для американської економіки

Водночас Трамп визнав, що урядовий шатдаун викликає занепокоєння та шкодить політичним позиціям республіканців.

Президент пояснив певне уповільнення економіки "перехідним періодом", необхідним для реалізації його економічного курсу.

Нагадаємо, 5 листопада президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав американців із річницею своєї перемоги на виборах, що відбулися 5 листопада 2024 року.

+23
Перевірте ще раз першеджерело - там мав бути не золотий час, а золотий дощ.
06.11.2025 00:51 Відповісти
+20
У узбеків є прислів"я: "Скільки не кричи "Халва-а-а!!!" - в роті солодко не стане...".
06.11.2025 01:06 Відповісти
+18
США де факто являються монополістами з багатьох видів товарів та послуг. Це сталося історично завдяки перемозі у Другій Світовій війні. Протягом холодної війни США виступали "світовим поліцейським" і гарантували дотримання Міжнародних законів на суші та на морі. Це спонукало керівництва держав надавати США економічні преференції та доступ до наукової інформації та технічної документації, Але з приходом Трампа і проголошеної ним самоізоляції Америки преференції "за ніщо" втратили сенс. Якщо "світовий поліцейський" здох, то і фуй з ним! Всі кинулись розробляти вітчизняну зброю і тишком закрили США доступ до результатів наукових досліджень, бо немає більше сенсу ділитися з тим хто продасть тобі твій винахід в 10 раз дорожче. Сьогодні це тектонічне зрушення в геополітиці та економіці ще не помітне пересічним громадянам, але скоро суттєво вплине на всі сфери життя на планеті. Всього за 1 рік Трампа США втратили авторитет, торгові потоки стали оминати Америку і стрімко створюються нові економічні та військові альянси. Вашингтон вже не є місцем де вирішують проблеми. Це місце де їх створює Трамп всій планеті.
06.11.2025 01:23 Відповісти
Перевірте ще раз першеджерело - там мав бути не золотий час, а золотий дощ.
06.11.2025 00:51 Відповісти
У узбеків є прислів"я: "Скільки не кричи "Халва-а-а!!!" - в роті солодко не стане...".
06.11.2025 01:06 Відповісти
Якщо довго кричати це з трибуни, то в роті може зубів поменшати, а на морді синців додатися.
06.11.2025 01:10 Відповісти
З вибитими зубами дуже зручно мьічати.
Ніхто особливої різниці не помітить.
А ще їх зручно збирати поломаними руками.
06.11.2025 01:28 Відповісти
Ходжа Насреддін був турєцкаподданьім неізвєсного роду-плємєні. Але саме Узбекістон там на останньому місці. Дуже далеко від Турції, Ірану, Казахстану та Азербайджану.
06.11.2025 01:25 Відповісти
А до чого тут Ходжа Насреддін? Я знаю, що саме йому приписують вжиття даного вислову... Але це КУЛЬТУРНИЙ ГЕРОЙ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ, а не фізична особа...
06.11.2025 01:51 Відповісти
ЩЕ БІЛЬШЕ ЗОЛОТА: ТРАМП ВСТАНОВИВ ЗОЛОТИЙ НАПИС БІЛЯ ОВАЛЬНОГО Президент продовжує оздоблювати Білий дім на свій смак.

Коли президент Дональд Трамп у середу вирушав із Білого дому до Флориди, журналісти легко впізнали приміщення, з якого він виходив, - завдяки новому напису на фасаді, https://thehill.com/blogs/in-the-know/5591902-trump-oval-office-gold-signage/ пише The Hill.
06.11.2025 07:42 Відповісти
https://zn.ua/ukr/usa/shche-bilshe-zolota-tramp-vstanoviv-zolotij-napis-bilja-ovalnoho-kabinetu.html

Пшонка-стайл відпочиває
06.11.2025 07:43 Відповісти
Ще раджу подивитися на https://www.bbc.com/news/resources/idt-2db64cf0-41c6-42cd-a33b-92ab31593fe2 еволюцію Овального і не тільки. "Все в золоті" - ще одна хвороба, яка є такою характерною для торгашів.
06.11.2025 09:25 Відповісти
На шашлики не кликав?
06.11.2025 00:56 Відповісти
Він бомж і побірушка. Сам на шавєрму до ьіна напрошувався. Навіть не не уточнюючі що та шавєрма раніше робила. Гавкала чи мяукала.
06.11.2025 01:01 Відповісти
Єто нє то, что ви відєтє.
06.11.2025 01:01 Відповісти
Слєдітє за рукамі. Трам пам пам!
А рукі так вотъ оні. Над галавою бьілі.
06.11.2025 01:04 Відповісти
От цікаво, а українське ім'я Зорян(а) (той же Шкіряк) як відноситься до цього азійського Zohran?
06.11.2025 01:13 Відповісти
Рідна дочка Шкіряка боєць "Цахалу" в Ізраїлі і Зорян дуже пишається тим що вона принципово винищує всіляких Zohranів...
06.11.2025 01:26 Відповісти
Ну, якщо правда, якось це, як мінімум, непатріотично...
Чому не в Україні?
06.11.2025 01:53 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/597879-zlo-bude-pokarane-shkiryak-pokazav-molodshu-donku-yaka-voyuye-v-armiji-oboroni-izrajilyu-foto
06.11.2025 04:46 Відповісти
бо тут вони "на заробітках" а там в них батьківщина.
06.11.2025 09:50 Відповісти
06.11.2025 01:23 Відповісти
Реальності немає місця в дурній голові, реальність треба вивчати, осягати і обробляти інформацію, а в тій голові це все робити НЕМА ЧИМ.
06.11.2025 16:47 Відповісти
СЛУХАЙ МОЮ КОМАНДУ!
Золотий час ПОЧИНАЙСЯ! Раз два!
06.11.2025 01:28 Відповісти
Я, чесно кажучи, після Дня Тарифного Визволення чекав набагато гіршого розвитку подій. А зараз виглядає так що ми дійсно йдемо економічною дорогою Трампа 1.0, бо бізнеси в своїй масі розвиваються і суб'єктивно ситуація на зараз виглядає дуже доброю. Погано було в 2009-13 за часів Обами 1.0 (jobless recovery), а справжня ср*ка - з 11 вересня 2001 по кінець 2002.
06.11.2025 01:56 Відповісти
Дупа попереду. США є монополістом в багатьох напрямках, що спонукало Трампа до міжнародного рекету і диктату. Всі стисли зуби і тимчасово змушені платити тарифи. Але всі без винятку вже шукають інших постачальників і інвестують в занедбані напрямки якими монопольно займались США. Потоки починають оминати США як ненадійного партнера і країну де приймаються божевільні егоїстичні рішення здатні підривати економічну стабільність країн. Ну от навіщо купувати втридорога американську зброю а потім виклянчувати дозвіл на її застосування? Вона ніби є, але насправді її нема. Який толк в купівлі Старлінк який в вирішальний момент може відключити Ілон Маск? Світ стрімко шукає внутрішні альтернативи. А от у США єдина альтернатива це ресурси Африки. Так всього валом ... крім інтелекту. І там вже хазяйнують китайці...
06.11.2025 06:38 Відповісти
Я так розумію ви вже зашортили QQQ? Мені б ваші аналітичні здібності, вже давно б Еллісона обігнав би.
06.11.2025 06:52 Відповісти
BBC

Трамп напав на всіх одразу і на всіх фронтах. Він зруйнував вільну торгівлю та запровадив проти товарів з Канади, Євросоюзу, Японії та навіть далекої Австралії імпортні мита.

Він зруйнував післявоєнний порядок, у якому США вважалися безумовним гарантом безпеки союзників та лідером НАТО.
06.11.2025 04:03 Відповісти
Трамп порушив або оголосив нікчемними таку кількість міжнародних зобов'язань США, що поставив під сумнів репутацію Америки як надійного партнера, якому можна довіряти.

За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці.
А через це знизиться роль долара, попереджають два колишні високопоставлені американські чиновники, які безпосередньо займалися цією темою в Мінфіні та центробанку США.
06.11.2025 04:05 Відповісти
"Гегемонія США після Другої світової війни гарантувала безпеку та сприяла зростанню добробуту в Європі та в усьому світі, а слідом призводила й до посилення ролі долара", - пишуть ветеран американського Мінфіну Марк Собел та колишній директор відділу міжнародних фінансів американського центробанку Федеральної резервної системи (ФРС) Стівен Камін.

США стали гегемоном, тому що спиралися на міжнародні інститути на кшталт НАТО та МВФ, тому що захищали об'єднану Європу, підтримували вільну торгівлю та демократію, пишуть вони.

Трамп же виступає проти всього цього. А отже, в Америки буде менше союзників. А отже, колишня модель життя не за статками опиняється під питанням - що й пояснює відтік капіталу зі США.
06.11.2025 04:06 Відповісти
Саме від притоку грошей з-за кордону в доларові активи залежить здатність Америки фінансувати поточні витрати та обслуговувати рекордний $36-трильйонний державний борг.
Причому для цього мало стримати витік капіталу зі США. Потрібно, щоб іноземці продовжували нарощувати купівлю облігацій пропорційно до зростання американського дефіциту.

До того ж Трамп обіцяє знизити податки (як результат і доходи бюджету), і розраховує закрити діру зборами імпортних мит, проте реалістичність цього плану викликає у економістів великі сумніви.

А отже, найближчим часом Америці доведеться розраховувати на щедрість іноземців, і сварка Трампа з союзниками та війна з Китаєм тут як ніколи недоречні. Адже головними покупцями доларових облігацій США є Японія, Китай та Велика Британія.
06.11.2025 04:09 Відповісти
Приблизно половина всієї доларової готівки та дві третини 100-доларових купюр перебуває за межами США. Їхній загальний номінал наближається до 1 трлн доларів. Ось як пояснив американцям вигоду від такого стану справ економіст американського центробанку Крістофер Нілі:
"Щоб отримати ці долари, іноземці повинні продати американцям свою працю, товари чи послуги. Якщо готівка ніколи не повернеться до США, то виходить, що американці просто обміняли листочки зеленого паперу на цінні товари. Це вигідно американцям. Якщо ж іноземець зрештою використає ці гроші для купівлі товарів та послуг в американців у майбутньому - скажімо, через 10 років, то виходить, що він надав Америці безвідсотковий кредит на 10 років. І це американцям вигідно".
06.11.2025 04:11 Відповісти
Усі ці вигідні угоди тепер під питанням, тому що Трамп вважає, що вигідна угода - це скорочення припливу іноземних товарів до США.

Зелені листочки із портретами президентів Трамп воліє віддати американським робітникам і селянам в обмін на їхню високооплачувану працю, щоб вони потім обміняли ці долари на дорогі вітчизняні товари, а не іноземцям в обмін на дешеві імпортні товари, щоб вони потім вклали долари назад в Америку.

Для цього Трамп відгороджується від світу імпортними митами.

У результаті він не лише відбиває в іноземців бажання віддавати зароблені долари в борг американському уряду та компаніям, а й робить так, щоб доларів іноземці заробляли менше.

Усе це шкодить репутації США та підриває роль долара у світі.
06.11.2025 04:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4uCcA0_eseY w.youtube.com/watch?v=РЕЙТЕРОВИЧ: В Америці КОЛАПС. В Офіс ДЗВІНКИ НОН-СТОП. Влада ЗЛЯКАЛАСЯ.Трамп мусить ЗУПИНИТИ ВІЙНУ!
06.11.2025 07:51 Відповісти
гарний розніс РИГОмародерів
06.11.2025 07:56 Відповісти
...та й аналіз програшу респів
06.11.2025 07:58 Відповісти
В лесу цветет подснежник, А не метель метет, И тот из вас мятежник, Кто скажет: не цветет!
06.11.2025 05:39 Відповісти
Жираф большой - ему видней...
06.11.2025 05:50 Відповісти
Выжило из ума.
06.11.2025 06:20 Відповісти
Десь ми вже таке чули, одне зейло 4 роки тому говорило те саме.
06.11.2025 08:16 Відповісти
Агент кремля
06.11.2025 08:19 Відповісти
Погано те, що він може виявитись правим: зараз "золотий вік" у порівнянні з тим, що чекає на США в майбутньому.
06.11.2025 09:10 Відповісти
Я пригадую привітання ЕрЗе на новий 2020-й рік - було приблизно те ж саме. А тим часом тоді ВВПУкраїни стрімко падав, буквально в мінус.
Як же ж вони схожі поміж собою, клоуни...
06.11.2025 09:29 Відповісти
Не слухайте нікого, дивіться Єдиний Трампофон!
06.11.2025 10:57 Відповісти
 
 