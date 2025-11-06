Трамп отрицал проблемы в экономике США и объявил "золотое время Америки"

Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится на подъеме, несмотря на предостережения аналитиков относительно влияния его политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США заявил во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами, пишет Укринформ.

"Это золотой век Америки", - говорит Трамп, отметив, что фондовый рынок растет, а зарплаты американцев продолжают повышаться.

Экономические достижения, по версии Трампа

Президент подчеркнул, что его администрация создала благоприятные условия для граждан США, усилив ограничения для трудовых иммигрантов.

По словам главы Белого дома, количество занятых среди рожденных в Америке выросло на два миллиона человек с начала его каденции.

Основные моменты из речи Трампа:

фондовый рынок растет;

средняя зарплата американцев повышается;

создано больше рабочих мест для граждан США;

экономический спад - временное явление;

администрация готовит условия для "нового этапа роста".

Вызовы для американской экономики

В то же время Трамп признал, что правительственный шатдаун вызывает беспокойство и вредит политическим позициям республиканцев.

Президент объяснил определенное замедление экономики "переходным периодом", необходимым для реализации его экономического курса.

Напомним, 5 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американцев с годовщиной своей победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.

