Трамп отрицал проблемы в экономике США и объявил "золотое время Америки"
Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится на подъеме, несмотря на предостережения аналитиков относительно влияния его политики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США заявил во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами, пишет Укринформ.
"Это золотой век Америки", - говорит Трамп, отметив, что фондовый рынок растет, а зарплаты американцев продолжают повышаться.
Экономические достижения, по версии Трампа
Президент подчеркнул, что его администрация создала благоприятные условия для граждан США, усилив ограничения для трудовых иммигрантов.
По словам главы Белого дома, количество занятых среди рожденных в Америке выросло на два миллиона человек с начала его каденции.
Основные моменты из речи Трампа:
-
фондовый рынок растет;
-
средняя зарплата американцев повышается;
-
создано больше рабочих мест для граждан США;
-
экономический спад - временное явление;
-
администрация готовит условия для "нового этапа роста".
Вызовы для американской экономики
В то же время Трамп признал, что правительственный шатдаун вызывает беспокойство и вредит политическим позициям республиканцев.
Президент объяснил определенное замедление экономики "переходным периодом", необходимым для реализации его экономического курса.
Напомним, 5 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американцев с годовщиной своей победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніхто особливої різниці не помітить.
А ще їх зручно збирати поломаними руками.
Коли президент Дональд Трамп у середу вирушав із Білого дому до Флориди, журналісти легко впізнали приміщення, з якого він виходив, - завдяки новому напису на фасаді, https://thehill.com/blogs/in-the-know/5591902-trump-oval-office-gold-signage/ пише The Hill.
Пшонка-стайл відпочиває
А рукі так вотъ оні. Над галавою бьілі.
Чому не в Україні?
Золотий час ПОЧИНАЙСЯ! Раз два!
Трамп напав на всіх одразу і на всіх фронтах. Він зруйнував вільну торгівлю та запровадив проти товарів з Канади, Євросоюзу, Японії та навіть далекої Австралії імпортні мита.
Він зруйнував післявоєнний порядок, у якому США вважалися безумовним гарантом безпеки союзників та лідером НАТО.
За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці.
А через це знизиться роль долара, попереджають два колишні високопоставлені американські чиновники, які безпосередньо займалися цією темою в Мінфіні та центробанку США.
США стали гегемоном, тому що спиралися на міжнародні інститути на кшталт НАТО та МВФ, тому що захищали об'єднану Європу, підтримували вільну торгівлю та демократію, пишуть вони.
Трамп же виступає проти всього цього. А отже, в Америки буде менше союзників. А отже, колишня модель життя не за статками опиняється під питанням - що й пояснює відтік капіталу зі США.
Причому для цього мало стримати витік капіталу зі США. Потрібно, щоб іноземці продовжували нарощувати купівлю облігацій пропорційно до зростання американського дефіциту.
До того ж Трамп обіцяє знизити податки (як результат і доходи бюджету), і розраховує закрити діру зборами імпортних мит, проте реалістичність цього плану викликає у економістів великі сумніви.
А отже, найближчим часом Америці доведеться розраховувати на щедрість іноземців, і сварка Трампа з союзниками та війна з Китаєм тут як ніколи недоречні. Адже головними покупцями доларових облігацій США є Японія, Китай та Велика Британія.
"Щоб отримати ці долари, іноземці повинні продати американцям свою працю, товари чи послуги. Якщо готівка ніколи не повернеться до США, то виходить, що американці просто обміняли листочки зеленого паперу на цінні товари. Це вигідно американцям. Якщо ж іноземець зрештою використає ці гроші для купівлі товарів та послуг в американців у майбутньому - скажімо, через 10 років, то виходить, що він надав Америці безвідсотковий кредит на 10 років. І це американцям вигідно".
Зелені листочки із портретами президентів Трамп воліє віддати американським робітникам і селянам в обмін на їхню високооплачувану працю, щоб вони потім обміняли ці долари на дорогі вітчизняні товари, а не іноземцям в обмін на дешеві імпортні товари, щоб вони потім вклали долари назад в Америку.
Для цього Трамп відгороджується від світу імпортними митами.
У результаті він не лише відбиває в іноземців бажання віддавати зароблені долари в борг американському уряду та компаніям, а й робить так, щоб доларів іноземці заробляли менше.
Усе це шкодить репутації США та підриває роль долара у світі.