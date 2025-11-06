РУС
Новости Заявления Трампа
2 560 35

Трамп отрицал проблемы в экономике США и объявил "золотое время Америки"

Трамп отрицал проблемы в экономике и объявил золотое время

Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится на подъеме, несмотря на предостережения аналитиков относительно влияния его политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США заявил во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами, пишет Укринформ.

"Это золотой век Америки", - говорит Трамп, отметив, что фондовый рынок растет, а зарплаты американцев продолжают повышаться.

Экономические достижения, по версии Трампа

Президент подчеркнул, что его администрация создала благоприятные условия для граждан США, усилив ограничения для трудовых иммигрантов.

По словам главы Белого дома, количество занятых среди рожденных в Америке выросло на два миллиона человек с начала его каденции.

Основные моменты из речи Трампа:

  • фондовый рынок растет;

  • средняя зарплата американцев повышается;

  • создано больше рабочих мест для граждан США;

  • экономический спад - временное явление;

  • администрация готовит условия для "нового этапа роста".

Вызовы для американской экономики

В то же время Трамп признал, что правительственный шатдаун вызывает беспокойство и вредит политическим позициям республиканцев.

Президент объяснил определенное замедление экономики "переходным периодом", необходимым для реализации его экономического курса.

Напомним, 5 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американцев с годовщиной своей победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.

Автор: 

США (28225) экономика (3917) Трамп Дональд (7023)
Топ комментарии
+17
Перевірте ще раз першеджерело - там мав бути не золотий час, а золотий дощ.
показать весь комментарий
06.11.2025 00:51 Ответить
+12
У узбеків є прислів"я: "Скільки не кричи "Халва-а-а!!!" - в роті солодко не стане...".
показать весь комментарий
06.11.2025 01:06 Ответить
+12
США де факто являються монополістами з багатьох видів товарів та послуг. Це сталося історично завдяки перемозі у Другій Світовій війні. Протягом холодної війни США виступали "світовим поліцейським" і гарантували дотримання Міжнародних законів на суші та на морі. Це спонукало керівництва держав надавати США економічні преференції та доступ до наукової інформації та технічної документації, Але з приходом Трампа і проголошеної ним самоізоляції Америки преференції "за ніщо" втратили сенс. Якщо "світовий поліцейський" здох, то і фуй з ним! Всі кинулись розробляти вітчизняну зброю і тишком закрили США доступ до результатів наукових досліджень, бо немає більше сенсу ділитися з тим хто продасть тобі твій винахід в 10 раз дорожче. Сьогодні це тектонічне зрушення в геополітиці та економіці ще не помітне пересічним громадянам, але скоро суттєво вплине на всі сфери життя на планеті. Всього за 1 рік Трампа США втратили авторитет, торгові потоки стали оминати Америку і стрімко створюються нові економічні та військові альянси. Вашингтон вже не є місцем де вирішують проблеми. Це місце де їх створює Трамп всій планеті.
показать весь комментарий
06.11.2025 01:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо довго кричати це з трибуни, то в роті може зубів поменшати, а на морді синців додатися.
показать весь комментарий
06.11.2025 01:10 Ответить
З вибитими зубами дуже зручно мьічати.
Ніхто особливої різниці не помітить.
А ще їх зручно збирати поломаними руками.
показать весь комментарий
06.11.2025 01:28 Ответить
Ходжа Насреддін був турєцкаподданьім неізвєсного роду-плємєні. Але саме Узбекістон там на останньому місці. Дуже далеко від Турції, Ірану, Казахстану та Азербайджану.
показать весь комментарий
06.11.2025 01:25 Ответить
А до чого тут Ходжа Насреддін? Я знаю, що саме йому приписують вжиття даного вислову... Але це КУЛЬТУРНИЙ ГЕРОЙ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ, а не фізична особа...
показать весь комментарий
06.11.2025 01:51 Ответить
ЩЕ БІЛЬШЕ ЗОЛОТА: ТРАМП ВСТАНОВИВ ЗОЛОТИЙ НАПИС БІЛЯ ОВАЛЬНОГО Президент продовжує оздоблювати Білий дім на свій смак.

Коли президент Дональд Трамп у середу вирушав із Білого дому до Флориди, журналісти легко впізнали приміщення, з якого він виходив, - завдяки новому напису на фасаді, https://thehill.com/blogs/in-the-know/5591902-trump-oval-office-gold-signage/ пише The Hill.
показать весь комментарий
06.11.2025 07:42 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/shche-bilshe-zolota-tramp-vstanoviv-zolotij-napis-bilja-ovalnoho-kabinetu.html

Пшонка-стайл відпочиває
показать весь комментарий
06.11.2025 07:43 Ответить
На шашлики не кликав?
показать весь комментарий
06.11.2025 00:56 Ответить
Він бомж і побірушка. Сам на шавєрму до ьіна напрошувався. Навіть не не уточнюючі що та шавєрма раніше робила. Гавкала чи мяукала.
показать весь комментарий
06.11.2025 01:01 Ответить
Єто нє то, что ви відєтє.
показать весь комментарий
06.11.2025 01:01 Ответить
Слєдітє за рукамі. Трам пам пам!
А рукі так вотъ оні. Над галавою бьілі.
показать весь комментарий
06.11.2025 01:04 Ответить
От цікаво, а українське ім'я Зорян(а) (той же Шкіряк) як відноситься до цього азійського Zohran?
показать весь комментарий
06.11.2025 01:13 Ответить
Рідна дочка Шкіряка боєць "Цахалу" в Ізраїлі і Зорян дуже пишається тим що вона принципово винищує всіляких Zohranів...
показать весь комментарий
06.11.2025 01:26 Ответить
Ну, якщо правда, якось це, як мінімум, непатріотично...
Чому не в Україні?
показать весь комментарий
06.11.2025 01:53 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/597879-zlo-bude-pokarane-shkiryak-pokazav-molodshu-donku-yaka-voyuye-v-armiji-oboroni-izrajilyu-foto
показать весь комментарий
06.11.2025 04:46 Ответить
СЛУХАЙ МОЮ КОМАНДУ!
Золотий час ПОЧИНАЙСЯ! Раз два!
показать весь комментарий
06.11.2025 01:28 Ответить
Я, чесно кажучи, після Дня Тарифного Визволення чекав набагато гіршого розвитку подій. А зараз виглядає так що ми дійсно йдемо економічною дорогою Трампа 1.0, бо бізнеси в своїй масі розвиваються і суб'єктивно ситуація на зараз виглядає дуже доброю. Погано було в 2009-13 за часів Обами 1.0 (jobless recovery), а справжня ср*ка - з 11 вересня 2001 по кінець 2002.
показать весь комментарий
06.11.2025 01:56 Ответить
Дупа попереду. США є монополістом в багатьох напрямках, що спонукало Трампа до міжнародного рекету і диктату. Всі стисли зуби і тимчасово змушені платити тарифи. Але всі без винятку вже шукають інших постачальників і інвестують в занедбані напрямки якими монопольно займались США. Потоки починають оминати США як ненадійного партнера і країну де приймаються божевільні егоїстичні рішення здатні підривати економічну стабільність країн. Ну от навіщо купувати втридорога американську зброю а потім виклянчувати дозвіл на її застосування? Вона ніби є, але насправді її нема. Який толк в купівлі Старлінк який в вирішальний момент може відключити Ілон Маск? Світ стрімко шукає внутрішні альтернативи. А от у США єдина альтернатива це ресурси Африки. Так всього валом ... крім інтелекту. І там вже хазяйнують китайці...
показать весь комментарий
06.11.2025 06:38 Ответить
Я так розумію ви вже зашортили QQQ? Мені б ваші аналітичні здібності, вже давно б Еллісона обігнав би.
показать весь комментарий
06.11.2025 06:52 Ответить
BBC

Трамп напав на всіх одразу і на всіх фронтах. Він зруйнував вільну торгівлю та запровадив проти товарів з Канади, Євросоюзу, Японії та навіть далекої Австралії імпортні мита.

Він зруйнував післявоєнний порядок, у якому США вважалися безумовним гарантом безпеки союзників та лідером НАТО.
показать весь комментарий
06.11.2025 04:03 Ответить
Трамп порушив або оголосив нікчемними таку кількість міжнародних зобов'язань США, що поставив під сумнів репутацію Америки як надійного партнера, якому можна довіряти.

За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці.
А через це знизиться роль долара, попереджають два колишні високопоставлені американські чиновники, які безпосередньо займалися цією темою в Мінфіні та центробанку США.
показать весь комментарий
06.11.2025 04:05 Ответить
"Гегемонія США після Другої світової війни гарантувала безпеку та сприяла зростанню добробуту в Європі та в усьому світі, а слідом призводила й до посилення ролі долара", - пишуть ветеран американського Мінфіну Марк Собел та колишній директор відділу міжнародних фінансів американського центробанку Федеральної резервної системи (ФРС) Стівен Камін.

США стали гегемоном, тому що спиралися на міжнародні інститути на кшталт НАТО та МВФ, тому що захищали об'єднану Європу, підтримували вільну торгівлю та демократію, пишуть вони.

Трамп же виступає проти всього цього. А отже, в Америки буде менше союзників. А отже, колишня модель життя не за статками опиняється під питанням - що й пояснює відтік капіталу зі США.
показать весь комментарий
06.11.2025 04:06 Ответить
Саме від притоку грошей з-за кордону в доларові активи залежить здатність Америки фінансувати поточні витрати та обслуговувати рекордний $36-трильйонний державний борг.
Причому для цього мало стримати витік капіталу зі США. Потрібно, щоб іноземці продовжували нарощувати купівлю облігацій пропорційно до зростання американського дефіциту.

До того ж Трамп обіцяє знизити податки (як результат і доходи бюджету), і розраховує закрити діру зборами імпортних мит, проте реалістичність цього плану викликає у економістів великі сумніви.

А отже, найближчим часом Америці доведеться розраховувати на щедрість іноземців, і сварка Трампа з союзниками та війна з Китаєм тут як ніколи недоречні. Адже головними покупцями доларових облігацій США є Японія, Китай та Велика Британія.
показать весь комментарий
06.11.2025 04:09 Ответить
Приблизно половина всієї доларової готівки та дві третини 100-доларових купюр перебуває за межами США. Їхній загальний номінал наближається до 1 трлн доларів. Ось як пояснив американцям вигоду від такого стану справ економіст американського центробанку Крістофер Нілі:
"Щоб отримати ці долари, іноземці повинні продати американцям свою працю, товари чи послуги. Якщо готівка ніколи не повернеться до США, то виходить, що американці просто обміняли листочки зеленого паперу на цінні товари. Це вигідно американцям. Якщо ж іноземець зрештою використає ці гроші для купівлі товарів та послуг в американців у майбутньому - скажімо, через 10 років, то виходить, що він надав Америці безвідсотковий кредит на 10 років. І це американцям вигідно".
показать весь комментарий
06.11.2025 04:11 Ответить
Усі ці вигідні угоди тепер під питанням, тому що Трамп вважає, що вигідна угода - це скорочення припливу іноземних товарів до США.

Зелені листочки із портретами президентів Трамп воліє віддати американським робітникам і селянам в обмін на їхню високооплачувану працю, щоб вони потім обміняли ці долари на дорогі вітчизняні товари, а не іноземцям в обмін на дешеві імпортні товари, щоб вони потім вклали долари назад в Америку.

Для цього Трамп відгороджується від світу імпортними митами.

У результаті він не лише відбиває в іноземців бажання віддавати зароблені долари в борг американському уряду та компаніям, а й робить так, щоб доларів іноземці заробляли менше.

Усе це шкодить репутації США та підриває роль долара у світі.
показать весь комментарий
06.11.2025 04:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4uCcA0_eseY w.youtube.com/watch?v=РЕЙТЕРОВИЧ: В Америці КОЛАПС. В Офіс ДЗВІНКИ НОН-СТОП. Влада ЗЛЯКАЛАСЯ.Трамп мусить ЗУПИНИТИ ВІЙНУ!
показать весь комментарий
06.11.2025 07:51 Ответить
гарний розніс РИГОмародерів
показать весь комментарий
06.11.2025 07:56 Ответить
...та й аналіз програшу респів
показать весь комментарий
06.11.2025 07:58 Ответить
В лесу цветет подснежник, А не метель метет, И тот из вас мятежник, Кто скажет: не цветет!
показать весь комментарий
06.11.2025 05:39 Ответить
Жираф большой - ему видней...
показать весь комментарий
06.11.2025 05:50 Ответить
Выжило из ума.
показать весь комментарий
06.11.2025 06:20 Ответить
Десь ми вже таке чули, одне зейло 4 роки тому говорило те саме.
показать весь комментарий
06.11.2025 08:16 Ответить
Агент кремля
показать весь комментарий
06.11.2025 08:19 Ответить
 
 