Год после победы: Трамп поздравил американцев

Трамп поздравил Америку с победой на выборах год назад

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американцев с годовщиной своей победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию политика в соцсети Truth Social.

"С годовщиной! В этот день, 5 ноября, год назад, мы одержали одну из величайших президентских побед в истории - такая честь представлять нашу страну", - написал Трамп.

Читайте: КНДР готовится к возможному саммиту Ким Чен Ына с Трампом, - разведка Южной Кореи

Глава Белого дома заявил об успехах в экономике

В своем сообщении Трамп подчеркнул, что экономика США "процветает", а государственные расходы значительно сокращаются.

Президент Америки подчеркнул, что главной целью его администрации является доступность - прежде всего в сфере жизни, труда и социальной политики.

Читайте также: Трамп поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский

Серьезный удар для Трампа

Между тем в США представители Демократической партии одержали победу в трех гонках на первых крупных выборах с момента возвращения Трампа на пост президента.

Главные результаты выборов:

  • Зогран Мамдани - мэр Нью-Йорка, первый мусульманин на этой должности;

  • Абигейл Спанбергер - победа на выборах губернатора Вирджинии;

  • Мики Шеррилл - победа на выборах губернатора Нью-Джерси.

Аналитики отмечают, что эти выборы стали проверкой реакции американцев на правление Трампа.

Читайте также: США готовят три сценария действий для отстранения Мадуро от власти, - NYT

Выборы-2026 в США

Как известно, в ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс.

Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.

В Нью Джерси Демократка новий губернатор, в Нью Йорку демократ новий мер, в Вірджинії теж нова губернатор Демократка...шо йому ще робити як не говорити "дякую...дуже дякую"
05.11.2025 20:24 Ответить
+1
А Нью - Йорк ми задавим - ніякої федеральної допомоги - Трамп
05.11.2025 20:30 Ответить
Псина голос подала.
05.11.2025 20:20 Ответить
Буду в тренді - Трамп негідник!!!
05.11.2025 20:20 Ответить
В Нью Джерси Демократка новий губернатор, в Нью Йорку демократ новий мер, в Вірджинії теж нова губернатор Демократка...шо йому ще робити як не говорити "дякую...дуже дякую"
05.11.2025 20:24 Ответить
Три перемоги в демократів є, але скільки всього? Ну тобто це 3 з 10, чи 3 з 3? Є разниця. Ну то добре що ми рік простояли, незважаючи на Краснова, ще б три протриматися, або ж раніше zакобzониться.
05.11.2025 20:25 Ответить
"З річницею! Цього дня, 5 листопада, рік тому, ми здобули одну з найвеличніших президентських перемог в історії - така честь представляти нашу країну",

це НЕ трамп !!!!
це написав інший преЗЄдент !

.
05.11.2025 20:26 Ответить
Чому ніхто з трампіздів не вітає свого кумира з річницею? Де всі ті секунд ферсти та підаратори зі своїми надіями та розумово відсталими коментарями? Де ця шобла?
05.11.2025 20:30 Ответить
У кого что болит. У адекватных людей адекватные кумиры. Или ты фанатка Абдуллы транса иммигранта с Мексики?
05.11.2025 20:33 Ответить
Трампізд ?
05.11.2025 20:35 Ответить
Будешь прл ********** рассказывать в европке когда за одно место турок ухватит или ливиец или кто там у них, в зависимости от страны свой местныц контингент. Самое забавное как женщины голосуют за левых а потом удивляются когда в их жизни изменения в том числе с безопасностью не в лучшую сторону. Я бы вам вообще запретил голосовать. Как и 73 процентам в любой стране
05.11.2025 20:41 Ответить
Головою вдарилася?
05.11.2025 20:37 Ответить
А Нью - Йорк ми задавим - ніякої федеральної допомоги - Трамп
05.11.2025 20:30 Ответить
З цього приводу, перед "Білим домом", треба, встановити щось таке. )))

05.11.2025 20:30 Ответить
Слава Трампу! лучший президент штатов за последние годы!
05.11.2025 20:31 Ответить
Трампізд !
05.11.2025 20:36 Ответить
05.11.2025 20:32 Ответить
Слава Трампу! Кращий президент Штатів за останні роки!
05.11.2025 20:38 Ответить
 
 