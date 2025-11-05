Год после победы: Трамп поздравил американцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американцев с годовщиной своей победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года.

"С годовщиной! В этот день, 5 ноября, год назад, мы одержали одну из величайших президентских побед в истории - такая честь представлять нашу страну", - написал Трамп.

Глава Белого дома заявил об успехах в экономике

В своем сообщении Трамп подчеркнул, что экономика США "процветает", а государственные расходы значительно сокращаются.

Президент Америки подчеркнул, что главной целью его администрации является доступность - прежде всего в сфере жизни, труда и социальной политики.

Серьезный удар для Трампа

Между тем в США представители Демократической партии одержали победу в трех гонках на первых крупных выборах с момента возвращения Трампа на пост президента.

Главные результаты выборов:

Зогран Мамдани - мэр Нью-Йорка, первый мусульманин на этой должности;

Абигейл Спанбергер - победа на выборах губернатора Вирджинии;

Мики Шеррилл - победа на выборах губернатора Нью-Джерси.

Аналитики отмечают, что эти выборы стали проверкой реакции американцев на правление Трампа.

Выборы-2026 в США

Как известно, в ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс.

Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.

