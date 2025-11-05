РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8083 посетителя онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
3 146 27

США готовят три сценария действий для отстранения Мадуро от власти, - NYT

Трамп рассматривает несколько вариантов действий против режима Мадуро

Президент США рассматривает несколько вариантов действий в отношении Венесуэлы, среди которых – удары по военным объектам, захват нефтяных месторождений и отстранение президента Николаса Мадуро от власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Что предлагают советники Трампа

По данным американских чиновников, глава Белого дома еще не принял окончательного решения, но его советники настаивают на самых решительных шагах.

Читайте: Трамп сомневается, что США начнут войну с Венесуэлой, но "дни Мадуро сочтены"

Среди вариантов, которые рассматривает администрация:

  • воздушные удары по военным базам Венесуэлы;

  • спецоперация по захвату или ликвидации Мадуро;

  • установление контроля над аэропортами и нефтяной инфраструктурой.

"Николас Мадуро должен быть отстранен от власти", – цитирует NYT слова высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

При этом юристы Белого дома ищут юридическое обоснование возможного военного вмешательства без одобрения Конгресса, аргументируя это тем, что окружение Мадуро связано с наркокартелем Cartel de los Soles, который США признали террористической организацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовят наземные операции против наркокартелей в Венесуэле

Подготовка военных и фокус на нефти

По информации издания, в Карибском регионе уже идет наращивание американских войск. Ожидается прибытие авианосца Gerald R. Ford с более чем 5 тысячами моряков и 75 самолетами. Всего в регионе находится около 10 тысяч военных США.

Также Пентагон направил стратегические бомбардировщики B-52 и B-1, а также подразделения спецназа.

"Президент Трамп не хочет рисковать жизнями военных, поэтому может отдать предпочтение использованию дронов и дальнобойного оружия", – отмечает источник NYT.

Читайте также: Мадуро попросил Путина о военной помощи на фоне напряженности с США, - WP

Особое внимание в Вашингтоне уделяют венесуэльской нефти. Мадуро якобы предлагал США концессии и переориентацию экспорта от Китая к американским компаниям, но Белый дом отказался.

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу, выступив против "безумной войны" после развертывания американских войск в Карибском бассейне.

Ранее он обвинил Вашингтон в стремлении сменить режим в Венесуэле и напомнил, что страна имеет более 5000 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях противовоздушной обороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Венесуэла (196) США (28219) Трамп Дональд (7021) Мадуро Николас (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
І кому була б потрібна та Венесуела, якби не нафта?
показать весь комментарий
05.11.2025 01:27 Ответить
+11
Всі війни позакінчував голуб миру. Тепер щоб укласти мир потрібно розв'язати свою маленьку войнушку
показать весь комментарий
05.11.2025 01:30 Ответить
+7
США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади, -
-за 24 години
-за тиждень
-за 3 дні
показать весь комментарий
05.11.2025 03:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І кому була б потрібна та Венесуела, якби не нафта?
показать весь комментарий
05.11.2025 01:27 Ответить
Це добре, кацапська нафта рухне, коли буде багато дешевої венесуельської.
показать весь комментарий
05.11.2025 01:30 Ответить
Покровськ то не врятує. І інші українські міста теж.
показать весь комментарий
05.11.2025 01:36 Ответить
Всі війни позакінчував голуб миру. Тепер щоб укласти мир потрібно розв'язати свою маленьку войнушку
показать весь комментарий
05.11.2025 01:30 Ответить
Трампон в слабо так с пуйлом зробити?
показать весь комментарий
05.11.2025 01:33 Ответить
Краще би ***** усунули....
показать весь комментарий
05.11.2025 01:35 Ответить
Нарешті Штати знайшли хоч когось, з ким можуть впоратися, але це не точно.
показать весь комментарий
05.11.2025 01:37 Ответить
Взагалі-то там три варіанти дій у Венесуелі і усунення Мадуро - лише один з них.
показать весь комментарий
05.11.2025 01:38 Ответить
Що вам незрозуміло в слові ліквідація?
показать весь комментарий
05.11.2025 01:57 Ответить
Те, що це тільки один з трьох інших варіантів дій, а не три варіанти усунення, як написано у заголовку.
показать весь комментарий
05.11.2025 01:59 Ответить
Ворог цивілізованого світу це завжди означає труп. Якщо немає ЯО.
показать весь комментарий
05.11.2025 02:15 Ответить
Аааа... То ти сам з собою щось з'ясовуєш.
показать весь комментарий
05.11.2025 02:24 Ответить
СВО звичайно найкращий варіант. Палиці та мотузки на всіх знайдуться.
показать весь комментарий
05.11.2025 01:50 Ответить
То коли ми вже побачимо кіно з рудим дідом і малолітніми хвойдами? Чи час ще не настав?
показать весь комментарий
05.11.2025 02:01 Ответить
Сходи в туалет "спусти пари" зі своєю "правою подругою"
показать весь комментарий
05.11.2025 08:16 Ответить
Чавез конфисковал 25-30 миллиардов активов американских компаний. С процентами это 85-90 сейчас. Пора расплачиваться
показать весь комментарий
05.11.2025 02:13 Ответить
Вояки з цих латиносів як і араби. Томагавками разпіздячіть, побіжать магазини грабувати і чекати американських гамбургерів і доларів. Можна брати Мадуру тепленьким. А ще краще відразу всю верхівку прикінчити, тоді все відразу закінчиться.
показать весь комментарий
05.11.2025 02:47 Ответить
США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади, -
-за 24 години
-за тиждень
-за 3 дні
показать весь комментарий
05.11.2025 03:22 Ответить
Краще б воно Пудуро прибрало й Зедуро усунуло..
показать весь комментарий
05.11.2025 03:31 Ответить
Нахрен нам твій Мадуро.
показать весь комментарий
05.11.2025 04:11 Ответить
Мадуро контролирует самые крупные запасы нефти в мире. 300 миллиардов баррелей.

показать весь комментарий
05.11.2025 04:40 Ответить
Венесуелі потрібен свій "піночет". Якщо якийсь генерал(полковник, майор, лейтенант, сержант...) оголосить себе главою Венесуели, то влада перетече до нього автоматично.
показать весь комментарий
05.11.2025 05:20 Ответить
Треба просто вбити мадуро,
треба просто вбити путіна
просто вбили чаушеску
просто вбили каддафі
просто вбили хусейна. і т.д.
які проблеми вбити одне чокнуте створіння?
показать весь комментарий
05.11.2025 05:30 Ответить
Як не прикривайся гучними благородними заявами,це агресія.
Тому рудий і вихваляє путіна і кіма,сам таким хоче бути...
показать весь комментарий
05.11.2025 06:04 Ответить
А, коли вже ішака будуть усувати, бо це чмо само не вступитья?
показать весь комментарий
05.11.2025 06:38 Ответить
Краще жахни по кремлю.Повір,більше проку буде.Ліквідуєш ОПГ "Озеро", в рази зменшиться по світу терористичних організацій,які отримували з мордора фінансування і зброю.Світ стане безпечніше.
показать весь комментарий
05.11.2025 06:48 Ответить
якось побую і на Америку и на Мадуру. обое підараси.
показать весь комментарий
05.11.2025 07:47 Ответить
 
 