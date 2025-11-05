США готовят три сценария действий для отстранения Мадуро от власти, - NYT

Президент США рассматривает несколько вариантов действий в отношении Венесуэлы, среди которых – удары по военным объектам, захват нефтяных месторождений и отстранение президента Николаса Мадуро от власти.

The New York Times.

Что предлагают советники Трампа

По данным американских чиновников, глава Белого дома еще не принял окончательного решения, но его советники настаивают на самых решительных шагах.

Среди вариантов, которые рассматривает администрация:

воздушные удары по военным базам Венесуэлы;

спецоперация по захвату или ликвидации Мадуро;

установление контроля над аэропортами и нефтяной инфраструктурой.

"Николас Мадуро должен быть отстранен от власти", – цитирует NYT слова высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

При этом юристы Белого дома ищут юридическое обоснование возможного военного вмешательства без одобрения Конгресса, аргументируя это тем, что окружение Мадуро связано с наркокартелем Cartel de los Soles, который США признали террористической организацией.

Подготовка военных и фокус на нефти

По информации издания, в Карибском регионе уже идет наращивание американских войск. Ожидается прибытие авианосца Gerald R. Ford с более чем 5 тысячами моряков и 75 самолетами. Всего в регионе находится около 10 тысяч военных США.

Также Пентагон направил стратегические бомбардировщики B-52 и B-1, а также подразделения спецназа.

"Президент Трамп не хочет рисковать жизнями военных, поэтому может отдать предпочтение использованию дронов и дальнобойного оружия", – отмечает источник NYT.

Особое внимание в Вашингтоне уделяют венесуэльской нефти. Мадуро якобы предлагал США концессии и переориентацию экспорта от Китая к американским компаниям, но Белый дом отказался.

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу, выступив против "безумной войны" после развертывания американских войск в Карибском бассейне.

Ранее он обвинил Вашингтон в стремлении сменить режим в Венесуэле и напомнил, что страна имеет более 5000 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях противовоздушной обороны.

